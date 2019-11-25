Винисиус не сыграет против ПСЖ

«Реал» опубликовал заявку на предстоящий матч с ПСЖ в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Отметим, что вне игры снова остался хавбек Винисиус.
Напомним, что поединок состоится завтра в 23:00 по мск времени.
|Реал-:-Пари Сен-Жермен
|23:00 Не начался
«Реал» опубликовал заявку на предстоящий матч с ПСЖ в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Отметим, что вне игры снова остался хавбек Винисиус.
Напомним, что поединок состоится завтра в 23:00 по мск времени.
КПД стремится к нулю.
Ясно его Зизунчик не ставит играть.
КПД стремится к нулю.
Ясно его Зизунчик не ставит играть.