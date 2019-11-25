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Винисиус не сыграет против ПСЖ

вчера, 19:15
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен23:00 Не начался

«Реал» опубликовал заявку на предстоящий матч с ПСЖ в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что вне игры снова остался хавбек Винисиус.

Напомним, что поединок состоится завтра в 23:00 по мск времени.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
   300 / 857
вчера в 23:55
Он хоть и технарь, обыграть может любого, да вот только хаист похлеще каванишки.

КПД стремится к нулю.

Ясно его Зизунчик не ставит играть.
Ruslan3132
Ruslan3132
   130 / 857
вчера в 22:07
Винисиусу надо в аренду срочно
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
   448 / 857
вчера в 19:51
надо в аренду его в зимнее окно, сидеть на лавке не дело, в боруссию его
cska plus
cska plus
   20 / 857
вчера в 19:48
Мешок можно порвать и без негритёнка.
NOVA
NOVA
   357 / 857
вчера в 19:46
ну чет Зизу не доверяет Вини что ли или тот не в форме!!
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