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Чалов возглавит атаку ЦСКА в матче с «Крыльями Советов»

сегодня, 18:24
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовИдет второй тайм

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Крыльев Советов» на матч 17-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Чернов, Гацкан, Тимофеев, Зиньковский, Гынсарь, Соболев, Радонич.

На матче ожидается около 15 тысяч болельщиков.

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Все комментарии
pomor 445
pomor 445 ответил nikoladolgov
   200 / 848
сегодня в 19:33
Крылья то явно не слабее Лудогорца, так что ждем очередные 1 - 5 теперь уже от Самары. Так что Гинеру пора переключаться на художественную гимнастику. Там бабла побольше поднимет.
Там Винер. Гинер ей в подмётки не годится.
Cremen
Cremen
   48 / 848
сегодня в 19:12
Тогда КС нечего беспокоиться.
nikoladolgov
nikoladolgov
   122 / 848
сегодня в 19:05
Чалов возглавит атаку ЦСКА в матче с «Крыльями Советов»
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Это замечательно !
Значит опять все сведется к сумбуру в середине поля и очередные 1 - 5.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Виссарионович
   122 / 848
сегодня в 19:00
Ого!!! А в воротах Акинфеев? Вот это новость!!! Вот это неожиданно!!!
Акинфеев - легенда !
Легенда не может заканчиваться, она продолжается вечно !
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   288 / 848
сегодня в 19:00
Победы!
Армейская душа
Армейская душа
   69 / 848
сегодня в 18:59
То, что возглавит - это хорошо. Главное чтобы забивать начал
nikoladolgov
nikoladolgov
   122 / 848
сегодня в 18:55
Крылья то явно не слабее Лудогорца, так что ждем очередные 1 - 5 теперь уже от Самары.
Так что Гинеру пора переключаться на художественную гимнастику.
Там бабла побольше поднимет.
time out
time out ответил cska plus
   51 / 848
сегодня в 18:47
Удачи армейцам!
Деревянную шашку Чалову дайте и пластмассового коня-качалку. И победа будет за вами. Только пусть не сильно увлекается, а то ускачет в Челси, вместе с выданным инвентарем.
VIPded
VIPded
   65 / 848
сегодня в 18:32
Удачи ЦСКА!!!
Виссарионович
Виссарионович
   68 / 848
сегодня в 18:28
Ого!!!
А в воротах Акинфеев?
Вот это новость!!! Вот это неожиданно!!!
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 18:27
Удачи армейцам!
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