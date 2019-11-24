Чалов возглавит атаку ЦСКА в матче с «Крыльями Советов»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Крыльев Советов» на матч 17-го тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Чернов, Гацкан, Тимофеев, Зиньковский, Гынсарь, Соболев, Радонич.
На матче ожидается около 15 тысяч болельщиков.
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Это замечательно !
Значит опять все сведется к сумбуру в середине поля и очередные 1 - 5.
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Это замечательно !
Значит опять все сведется к сумбуру в середине поля и очередные 1 - 5.
Легенда не может заканчиваться, она продолжается вечно !
Легенда не может заканчиваться, она продолжается вечно !
Так что Гинеру пора переключаться на художественную гимнастику.
Там бабла побольше поднимет.
Так что Гинеру пора переключаться на художественную гимнастику.
Там бабла побольше поднимет.
А в воротах Акинфеев?
Вот это новость!!! Вот это неожиданно!!!
А в воротах Акинфеев?
Вот это новость!!! Вот это неожиданно!!!