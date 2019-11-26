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Булыкин: «Я верю в „Локомотив“»

сегодня, 09:03
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер20:55 Не начался

Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».

Нас ждёт игра на результат. «Байеру» необходима победа, и он будет идти вперёд, много атаковать. Важно, чем на это ответят «железнодорожники». Несмотря на гостевой матч и не самые приятные погодные условия, немцы будут играть только на победу и постараются навязать свою игру с первых же минут. Но я верю в «Локомотив» и в то, что всё закончится в пользу москвичей.
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Все комментарии
buzum
buzum
сегодня в 10:05
Я знаю пароль, я вижу ориентир, я верю...
Морозовский
Морозовский
   8 / 855
сегодня в 09:37
Погода не страшна - Палыч разрешит играть в перчатках! Удачи путейцам!
CPS
CPS
   855 / 855
сегодня в 09:20
Попробовал бы ты этого не сделать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   23 / 855
сегодня в 09:09
Да во что только не верят....И в йети...И в НЛО...И Бермудский треугольник...И в Локомотив....
Просто мало кто признается на публике ...)))
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