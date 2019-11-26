Булыкин: «Я верю в „Локомотив“»

Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».
Нас ждёт игра на результат. «Байеру» необходима победа, и он будет идти вперёд, много атаковать. Важно, чем на это ответят «железнодорожники». Несмотря на гостевой матч и не самые приятные погодные условия, немцы будут играть только на победу и постараются навязать свою игру с первых же минут. Но я верю в «Локомотив» и в то, что всё закончится в пользу москвичей.
Просто мало кто признается на публике ...)))
Просто мало кто признается на публике ...)))