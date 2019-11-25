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Ловчев: «Не вижу Миранчука в „Ювентусе“. Там даже Дибала сидит в запасе»

вчера, 23:28

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал слухи о том, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может перейти в «Ювентус».

Наверняка матч в Лиге чемпионов станет ключевым для Алексея Миранчука, которого итальянские СМИ сватают в «Ювентус». Но лично я его там не вижу. О чем говорить, если у них Пауло Дибала выходит на замену? Они футболисты несопоставимого уровня. Просто итальянцы видели Миранчука в двух матчах с «Юве» в Лиге чемпионов и теперь о нем высокого мнения, а мы видим его каждый день.

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Все комментарии
BCB
BCB
   172 / 857
сегодня в 01:27
очередной сыче придет и толку мало . не за такие клубы надо цепляться а то середников
BCB
BCB
   172 / 857
сегодня в 01:24
верно сказал
azures
azures
   121 / 857
сегодня в 00:20
Ловчев видит Кутепова в Милане, а Зобнина в Реале, при этом смеется уже вся Европа.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   253 / 857
сегодня в 00:16
Не попробуешь не узнаешь..
Морозовский
Морозовский
   9 / 857
вчера в 23:57
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       14 / 857
    вчера в 23:55
    У Дибалы стата раза в три круче, хотя сейчас он в вакууме
    Багор
    Багор
       40 / 857
    вчера в 23:54
    Миранчук круче самого Роналду, Это Роналду будет на лавке сидеть.
    NGYRZ
    NGYRZ
       53 / 857
    вчера в 23:53
    Ювентус пока не привык к Сарриболу, оттого даже Локомотив и его некоторые игроки показались зрителям достойными уровня Ювентуса.

    Хотя попробовать можно...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       25 / 857
    вчера в 23:45
    Так и хочется у Евгеши спросить :
    - На чем гадал : на картах, на кофейной гуще или бутсу за забор бросал???
    Морозовский
    Морозовский
       9 / 857
    вчера в 23:43
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         26 / 857
      вчера в 23:38
      Потому Дибала и на лавке...
      Он же знает что Миранчук приедет...
      И смысл феерить...))
      obana777
      obana777
         81 / 857
      вчера в 23:37
      Дядь! Что ты понимаешь? Кто такой Дибала, а ты его с Миранчуком сравниваешь. Дибала скамеечник. А Миранчук придет и Рона на лавку посадит к Дибале.
      beefs
      beefs
         212 / 857
      вчера в 23:31
      На лавке в Юве, наверное, лучше...
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