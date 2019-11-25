Ловчев: «Не вижу Миранчука в „Ювентусе“. Там даже Дибала сидит в запасе»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал слухи о том, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может перейти в «Ювентус».
Наверняка матч в Лиге чемпионов станет ключевым для Алексея Миранчука, которого итальянские СМИ сватают в «Ювентус». Но лично я его там не вижу. О чем говорить, если у них Пауло Дибала выходит на замену? Они футболисты несопоставимого уровня. Просто итальянцы видели Миранчука в двух матчах с «Юве» в Лиге чемпионов и теперь о нем высокого мнения, а мы видим его каждый день.
Хотя попробовать можно...
Хотя попробовать можно...
- На чем гадал : на картах, на кофейной гуще или бутсу за забор бросал???
- На чем гадал : на картах, на кофейной гуще или бутсу за забор бросал???
С практической точки зрения - наоборот
С практической точки зрения - наоборот
Он же знает что Миранчук приедет...
И смысл феерить...))
Он же знает что Миранчук приедет...
И смысл феерить...))