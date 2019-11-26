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Р. Билялетдинов: «„Локомотив“ сразится против очень сильного соперника»

сегодня, 09:09

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал предстоящий матч железнодорожников в групповом этапе Лиги чемпионов против «Байера».

Сложно судить, как изменились команды с момента их первой встречи в начале осени. Хоть «Байер» и уступил в прошлый раз, но он был далеко не так плох, как думают некоторые. «Локомотиву» предстоит сразиться против очень сильного соперника. Уверен, это будет интересный матч, он определяющий для обеих команд. Считаю, что победителем станет тот, кто лучше отнесется к реализации своих моментов, а шансы точно будут и у тех и у других.

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Все комментарии
DanjaG
DanjaG
   78 / 855
сегодня в 10:00
Удачи Локомотиву!
severnyj84
severnyj84
   256 / 855
сегодня в 09:11
Открыл всем глаза.
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