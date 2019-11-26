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«Факел» подготовится ко второй части сезона ФНЛ в Сочи, Турции и на Кипре

сегодня, 10:54

Пресс-служба воронежского «Факела» сообщает, что игроки и тренеры команды ушли в отпуск после первой части сезона.

Воронежцы соберутся вместе 9 января, а уже 12-го числа в Сочи стартует первый тренировочный сбор «Факела», который продлится до 19 января включительно.

Второй сбор команды состоится в Турции с 24 января по 6 февраля. Здесь запланировано проведение четырех контрольных встреч.

Третий этап подготовки к весне-2020 команда проведет на Кипре с 11 по 28 февраля, в рамках этого сбора «Факел» примет участие в розыгрыше Кубка ФНЛ.

Заключительный цикл подготовки команда проведет с 4 по 8 марта в Сочи, а оттуда отправится на игру 26-го тура ФНЛ против «Армавира».

«Факел» с 16 очками после 25 туров ФНЛ занимает последнее место в таблице. Прошлый матч воронежцы проиграли «Нижнему Новгороду».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   122 / 855
сегодня в 11:30
Странно, что плетутся в хвосте.
DanjaG
DanjaG
   78 / 855
сегодня в 11:23
Факел, похоже, прощается с ФНЛ.
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