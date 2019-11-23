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7 возможных преград на пути «Зенита» к «золоту»

сегодня, 17:12

На «Соккер.ру» изначально видели команду Семака будущим чемпионом, но интересно, что может помешать? 

Грубые судейские ошибки

Трагикомичный пункт, но рассматриваем разные варианты, поэтому добавим юмора в серьезный список. Сегодня в игре «Рубина» и «Зенита» победный гол Дзюбы забит из чистейшего офсайда на глазах у арбитра, который занял идеальную позицию. Такого же, как в случае с голом Дзюбы, повтора не нашли, но и мяч казанцев, похоже, был забит из положения вне игры. Два гола из трех – две ошибки арбитров? Так и живем. Если к футбольным слабостям «Зенита» добавить весной правильный свист, то две-три осечки фаворита рефери обеспечат легко. Вот вам и шанс догнать лидера. Кстати, вариант, что в играх петербуржцев все будет более-менее чисто, но их конкуренты начнут параллельно выигрывать за счет странных свистков, тоже учитывайте. РПЛ – чемпионат чудес. Например, серийные ошибки разных рефери убивают «Оренбург». Нагло убивают.   

Травмы ключевых игроков

А что они без Дзюбы могут? Не забил бы сегодня из офсайда – легко могли сыграть 1:1 с командой, которая выиграла 1 из 12 последних матчей с учетом нынешнего. У «Зенита» вроде бы неплохая обойма. Кузяев, который в Казани отдал голевой пас на Азмуна – игрок запаса. Сутормин – игрок на все 100 тысяч рублей. Малком – внутренний резерв, но есть люди, без которых игра может развалиться. Будут проблемы без Ивановича, без Барриоса и Оздоева. Ну, а самое главное – не терять Дзюбу с Азмуном. Особенно Артема, ведь не только завершает атаки, но и сам создает голы последними передачами. Длительное отсутствие ключевого игрока точно поможет конкурентам. Не сказать, что автоматически «Зенит» станет беззубым, но есть ведь и другие факторы. 

Поражение от «Спартака»

Нужно начать цепную реакцию осечек с теми, кто тоже богатый и знаменитый. Если первого декабря в Санкт-Петербурге не увидим победу гостей, или хотя бы ничью, то у «Зенита» появится возможность уйти на перерыв с 45 очками. В истории РПЛ есть сезоны, когда 60 хватало для титула, а Семак в прошлом году выиграл, набрав лишь на четыре больше. В весенних турах, когда на кону будет 33 очка, «Зенит» может стать чемпионом, потеряв сразу четырнадцать пунктов, если завершит год серией побед. А вот если Тедеско обыграет в гостях Семака – пусть даже чудом, то ситуация изменится, прежде всего, морально. ЦСКА и «Краснодар» получат не только пример «Локомотива» (обыграли «Зенит» в первом круге), но и инструкцию от «Спартака». 

Удача в кубковых турнирах

Российские клубы не выдерживают игру на два-три фронта. «Зенит», если пройдет в плей-офф Лиги Европы или чемпионов, будет думать о еврокубках. А если одновременно выйдет на победителя пары «Спартака» и ЦСКА в полуфинале Кубка России – для этого нужно опередить «Ахмат» в четвертьфинале в начале следующего года, то нагрузка будет такой, что не только «Уфа» сможет выгрызть очки у чемпиона в отдельно взятом матче. Мамонта в таком сезоне могут забить только толпой. Нужно, чтобы совпало несколько негативных для «Зенита» факторов – нагрузки, усталость, травмы, и чтобы тренер Семак остановился в росте. Пока ведь во многом задавливают массой, а когда возникают проблемы – теряются, что в ЛЧ, что в РПЛ. Добавьте решающих кубковых матчей – осечек в чемпионате станет еще больше. 

Провал старта нового года

У «Зенита» на старте года три подряд домашних матча. Понятно, что календарь связан с тем, что у арены в Санкт-Петербурге есть крыша. Но, так или иначе, получаете преимущество для ярко выраженной домашней команды. Хотя соперники колючие – «Локомотив», «Уфа» и «Урал». Если Парфенов не вернется к успехам против лидера, а Семин и Евсеев не переиграют Семака во второй раз, то к игре против ЦСКА в гостях чемпионы подойдут в хорошем расположении духа. Тогда, даже если проиграют – «армейцы» будут мстить за скандальную игру в гостях, победами над середняками наберут чемпионский минимум. Если «Зенит» не развалят с порога – весна будет такой, как в 2019 году, то есть чемпионской для Семака, Дзюбы и компании. 

Серьезный внутренний конфликт

Победа «Спартака» над «Зенитом» в гостях будет событием нерядовым – крайне редко москвичи, независимо от их состояния и формы конкурента, выигрывают в Санкт-Петербурге. С другой стороны, история глобальных неудач северян обычно связана с внутренними разборками, а не единичными поражениями от принципиальных соперников. «Зенит», если ему суждено потерять верный шанс на защиту титула, должен найти причину для конфликта в раздевалке. Чтобы футболисты не доверяли Семаку, чтобы были конфликты между игроками – может, для Дзюбы враг найдется. Шансы на это низкие, в команде нет Денисова, Аршавина и Широкова, которые в конфликтах разбирались лучше. 

Стабильный яркий конкурент

В то, что «Зенит» потеряет первое место в РПЛ, не верится уже в конце ноября. Хотя бы потому, что нет в списке преследователей команды, которая выдерживает темп лучше, чем небезгрешная команда Семака. Сергей Богданович ошибался, но ему с подопечными пока все ляпы не мешают. И соперники не влияют. «Локомотив» так себе – один Крыховяк тащит. «Ростова» может не хватить на весь сезон – запас слабый. ЦСКА – слишком молодой. «Спартак» - катастрофически отстал. А «Краснодар» собирает глупые ничьи и уже подарил лидеру отрыв в шесть пунктов по потерянным очкам. 

С другой стороны, не сказать, что запас по очкам у «Зенита» сейчас невероятный. Например, достаточно двух ничьих против «Спартака» и «Динамо» - реальные, хотя и не самые ожидаемые в тех матчах результаты, чтобы «Локомотив» получил шанс сократить отрыв до одного пункта, если сам продолжит побеждать. Тогда очный матч Семака и Семина, открывающий для команд чемпионат после зимней паузы, будет в каком-то смысле чемпионским. Но если «Зенит» обыграет и «Спартак», и «Динамо», а конкуренты параллельно потеряют где-то очки, то отрыв станет комфортным. 

Фактически судьба чемпионской интриги в руках двух молодых новых тренеров в РПЛ – Тедеско и Новикова. А вот сам по себе «Зенит» играет стабильнее, чем все остальные. Нужно ругать его конкурентов – Семак оступился в 5 матчах из 17, но этим ни «Краснодар», ни «Ростов», ни «Локомотив» с ЦСКА не воспользовались. Но теперь ключевой становится игра «Зенита» против «Спартака». Даже морально, если Семак второй раз подряд обыграет «красно-белых», то его команда получит энергию и запас в таблице для защиты титулы. 

Но пока есть шанс увидеть как разовые осечки «Зенита», так и весеннюю работу над ошибками со стороны «Локомотива», «Краснодара» или ЦСКА – не спешите короновать коронованных, если вырастет нормальный конкурент. Команда из Санкт-Петербурга была фаворитом одиннадцати последних сезонов, но выиграли четыре раза. По умению найти опасную трясину «Зениту» мало равных. Даже против молодого «Рубина», у которого почти ничего не получается, один Дюпин тащит, фаворит сыграл средне. 

Можно рассказать сказку об экономии сил на «Лион», но против «Арсенала», «Лейпцига» и ЦСКА к качеству футбола тоже были вопросы. В четырех подряд матчах «Зенит» не играл, как чемпион, пора прибавлять.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил МКС
   34 / 862
сегодня в 19:35
В основе- лизоблюдство, халуйство, жадность, страх
МКС
МКС ответил Сергеевич вернулся1
   79 / 862
сегодня в 19:24
В РПЛ стоит устойчивый запах газа. Этот запах во всех сферах деятельности росфутболе, начиная от президента РФС, кончая СМИ. Фурсенки, Мутки, Дюковы..Если на выборах главы РФС, бараны поголовно голосуют за ставленников Миллера, значит, эти бараны сами добровольно отдают чемпионство игрушке газового босса.. Так что Багров, все эти рассуждения бессмысленны. Кто платит, тот и танцует.
Абсолютно согласен

Интриги не будет

Миллер не на словах, а на деле

Реально купил всех и вся

Смотреть на эту барахолку под названием РПЛ

Просто тошно

Ну а величие чемпиона - наглядно показали немцы из Ляйпцига
Литейный 4
Литейный 4 ответил Grey33
   6 / 862
сегодня в 19:10
Как может стать ключевой игра лидера и команды, возглавляющей пелетон середняков? Спартак в этом сезоне не соперник.
Я бы сказал возглавляющий пелетон аутсайдеров. Гыгыгы
Danila Selin
Danila Selin ответил Bullкин
сегодня в 19:09
Тогда и спартак должны ненавидеть. Им тоже судьи очки дарят и за уши в еврозону, хотябы, затащить пытаются.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Bullкин
   6 / 862
сегодня в 19:08
Не болею за Спартак, но против мешка газового буду поддерживать от души любую команду! Противно смотреть на лидера, которому 6 очков фармклубы принесли, и ещё под 10 судьи. Без этих двух компонентов болтались бы в серединке.
Тебя тут никто и не заметит. Болей себе куда хочешь. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   6 / 862
сегодня в 19:07
Поражение от Спартака ???
Не в этой жизни. Гыгыгы
Big krendel
Big krendel
   37 / 862
сегодня в 19:03
Зенит сметёт все преграды на пути Зенита к золоту.
nubom
nubom
   66 / 862
сегодня в 18:55
Всю статью можно было уместить в один абзац:
"В то, что «Зенит» потеряет первое место в РПЛ, не верится уже в конце ноября. Хотя бы потому, что нет в списке преследователей команды, которая выдерживает темп лучше, чем небезгрешная команда Семака. Сергей Богданович ошибался, но ему с подопечными пока все ляпы не мешают. И соперники не влияют. «Локомотив» так себе – один Крыховяк тащит. «Ростова» может не хватить на весь сезон – запас слабый. ЦСКА – слишком молодой. «Спартак» - катастрофически отстал. А «Краснодар» собирает глупые ничьи и уже подарил лидеру отрыв в шесть пунктов по потерянным очкам. "
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   34 / 862
сегодня в 18:51
В РПЛ стоит устойчивый запах газа. Этот запах во всех сферах деятельности росфутболе, начиная от президента РФС, кончая СМИ. Фурсенки, Мутки, Дюковы..Если на выборах главы РФС, бараны поголовно голосуют за ставленников Миллера, значит, эти бараны сами добровольно отдают чемпионство игрушке газового босса.. Так что Багров, все эти рассуждения бессмысленны. Кто платит, тот и танцует.
Bullкин
Bullкин
   567 / 862
сегодня в 18:36
Не болею за Спартак, но против мешка газового буду поддерживать от души любую команду! Противно смотреть на лидера, которому 6 очков фармклубы принесли, и ещё под 10 судьи. Без этих двух компонентов болтались бы в серединке.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   389 / 862
сегодня в 18:21
"Поражение от спартака" Улыбнуло!
Leningrad 84
Leningrad 84
   110 / 862
сегодня в 18:10
Как же Багров ненавидит Зенит. Ну просто в каждом абзаце так и сквозит скрытая надежда на какую-нибудь гадость против Зенита или его случайную осечку.
Надо обязательно 1 декабря добавить очередного расстройства Багрову и компании...
Grey33
Grey33
   680 / 862
сегодня в 18:07
Как может стать ключевой игра лидера и команды, возглавляющей пелетон середняков? Спартак в этом сезоне не соперник.
pam06
pam06
   77 / 862
сегодня в 18:05
Преград может и семь, но одна из них явно надуманная.
Судейство - это не преграда... Это явный двигатель. И в сравнении с этим двигателем все остальные преграды даже на бордюрный камень (поребрик) не тянут.
Но Зенит, как "истинный чемпион" может завязнуть и на протоптанной тропинке.
Гавриленко
Гавриленко
   3 / 862
сегодня в 17:29
Багров с цска на зенит перекрасился? Их теперь славит?
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