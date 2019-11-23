7 возможных преград на пути «Зенита» к «золоту»

сегодня, 17:12

На «Соккер.ру» изначально видели команду Семака будущим чемпионом, но интересно, что может помешать?

Грубые судейские ошибки

Трагикомичный пункт, но рассматриваем разные варианты, поэтому добавим юмора в серьезный список. Сегодня в игре «Рубина» и «Зенита» победный гол Дзюбы забит из чистейшего офсайда на глазах у арбитра, который занял идеальную позицию. Такого же, как в случае с голом Дзюбы, повтора не нашли, но и мяч казанцев, похоже, был забит из положения вне игры. Два гола из трех – две ошибки арбитров? Так и живем. Если к футбольным слабостям «Зенита» добавить весной правильный свист, то две-три осечки фаворита рефери обеспечат легко. Вот вам и шанс догнать лидера. Кстати, вариант, что в играх петербуржцев все будет более-менее чисто, но их конкуренты начнут параллельно выигрывать за счет странных свистков, тоже учитывайте. РПЛ – чемпионат чудес. Например, серийные ошибки разных рефери убивают «Оренбург». Нагло убивают.

Травмы ключевых игроков

А что они без Дзюбы могут? Не забил бы сегодня из офсайда – легко могли сыграть 1:1 с командой, которая выиграла 1 из 12 последних матчей с учетом нынешнего. У «Зенита» вроде бы неплохая обойма. Кузяев, который в Казани отдал голевой пас на Азмуна – игрок запаса. Сутормин – игрок на все 100 тысяч рублей. Малком – внутренний резерв, но есть люди, без которых игра может развалиться. Будут проблемы без Ивановича, без Барриоса и Оздоева. Ну, а самое главное – не терять Дзюбу с Азмуном. Особенно Артема, ведь не только завершает атаки, но и сам создает голы последними передачами. Длительное отсутствие ключевого игрока точно поможет конкурентам. Не сказать, что автоматически «Зенит» станет беззубым, но есть ведь и другие факторы.

Поражение от «Спартака»

Нужно начать цепную реакцию осечек с теми, кто тоже богатый и знаменитый. Если первого декабря в Санкт-Петербурге не увидим победу гостей, или хотя бы ничью, то у «Зенита» появится возможность уйти на перерыв с 45 очками. В истории РПЛ есть сезоны, когда 60 хватало для титула, а Семак в прошлом году выиграл, набрав лишь на четыре больше. В весенних турах, когда на кону будет 33 очка, «Зенит» может стать чемпионом, потеряв сразу четырнадцать пунктов, если завершит год серией побед. А вот если Тедеско обыграет в гостях Семака – пусть даже чудом, то ситуация изменится, прежде всего, морально. ЦСКА и «Краснодар» получат не только пример «Локомотива» (обыграли «Зенит» в первом круге), но и инструкцию от «Спартака».

Удача в кубковых турнирах

Российские клубы не выдерживают игру на два-три фронта. «Зенит», если пройдет в плей-офф Лиги Европы или чемпионов, будет думать о еврокубках. А если одновременно выйдет на победителя пары «Спартака» и ЦСКА в полуфинале Кубка России – для этого нужно опередить «Ахмат» в четвертьфинале в начале следующего года, то нагрузка будет такой, что не только «Уфа» сможет выгрызть очки у чемпиона в отдельно взятом матче. Мамонта в таком сезоне могут забить только толпой. Нужно, чтобы совпало несколько негативных для «Зенита» факторов – нагрузки, усталость, травмы, и чтобы тренер Семак остановился в росте. Пока ведь во многом задавливают массой, а когда возникают проблемы – теряются, что в ЛЧ , что в РПЛ . Добавьте решающих кубковых матчей – осечек в чемпионате станет еще больше.

Провал старта нового года

У «Зенита» на старте года три подряд домашних матча. Понятно, что календарь связан с тем, что у арены в Санкт-Петербурге есть крыша. Но, так или иначе, получаете преимущество для ярко выраженной домашней команды. Хотя соперники колючие – «Локомотив», «Уфа» и «Урал». Если Парфенов не вернется к успехам против лидера, а Семин и Евсеев не переиграют Семака во второй раз, то к игре против ЦСКА в гостях чемпионы подойдут в хорошем расположении духа. Тогда, даже если проиграют – «армейцы» будут мстить за скандальную игру в гостях, победами над середняками наберут чемпионский минимум. Если «Зенит» не развалят с порога – весна будет такой, как в 2019 году, то есть чемпионской для Семака, Дзюбы и компании.

Серьезный внутренний конфликт

Победа «Спартака» над «Зенитом» в гостях будет событием нерядовым – крайне редко москвичи, независимо от их состояния и формы конкурента, выигрывают в Санкт-Петербурге. С другой стороны, история глобальных неудач северян обычно связана с внутренними разборками, а не единичными поражениями от принципиальных соперников. «Зенит», если ему суждено потерять верный шанс на защиту титула, должен найти причину для конфликта в раздевалке. Чтобы футболисты не доверяли Семаку, чтобы были конфликты между игроками – может, для Дзюбы враг найдется. Шансы на это низкие, в команде нет Денисова, Аршавина и Широкова, которые в конфликтах разбирались лучше.

Стабильный яркий конкурент

В то, что «Зенит» потеряет первое место в РПЛ , не верится уже в конце ноября. Хотя бы потому, что нет в списке преследователей команды, которая выдерживает темп лучше, чем небезгрешная команда Семака. Сергей Богданович ошибался, но ему с подопечными пока все ляпы не мешают. И соперники не влияют. «Локомотив» так себе – один Крыховяк тащит. «Ростова» может не хватить на весь сезон – запас слабый. ЦСКА – слишком молодой. «Спартак» - катастрофически отстал. А «Краснодар» собирает глупые ничьи и уже подарил лидеру отрыв в шесть пунктов по потерянным очкам.

С другой стороны, не сказать, что запас по очкам у «Зенита» сейчас невероятный. Например, достаточно двух ничьих против «Спартака» и «Динамо» - реальные, хотя и не самые ожидаемые в тех матчах результаты, чтобы «Локомотив» получил шанс сократить отрыв до одного пункта, если сам продолжит побеждать. Тогда очный матч Семака и Семина, открывающий для команд чемпионат после зимней паузы, будет в каком-то смысле чемпионским. Но если «Зенит» обыграет и «Спартак», и «Динамо», а конкуренты параллельно потеряют где-то очки, то отрыв станет комфортным.

Фактически судьба чемпионской интриги в руках двух молодых новых тренеров в РПЛ – Тедеско и Новикова. А вот сам по себе «Зенит» играет стабильнее, чем все остальные. Нужно ругать его конкурентов – Семак оступился в 5 матчах из 17, но этим ни «Краснодар», ни «Ростов», ни «Локомотив» с ЦСКА не воспользовались. Но теперь ключевой становится игра «Зенита» против «Спартака». Даже морально, если Семак второй раз подряд обыграет «красно-белых», то его команда получит энергию и запас в таблице для защиты титулы.

Но пока есть шанс увидеть как разовые осечки «Зенита», так и весеннюю работу над ошибками со стороны «Локомотива», «Краснодара» или ЦСКА – не спешите короновать коронованных, если вырастет нормальный конкурент. Команда из Санкт-Петербурга была фаворитом одиннадцати последних сезонов, но выиграли четыре раза. По умению найти опасную трясину «Зениту» мало равных. Даже против молодого «Рубина», у которого почти ничего не получается, один Дюпин тащит, фаворит сыграл средне.