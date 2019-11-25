Мучительный шаг вперед

сегодня, 11:21

«Краснодар» и ЦСКА синхронно шагнули вперед, продолжив погоню за лидером. «Соккер.ру» - о том, с каким трудом это им далось.

Краснодарские традиции

В каком бы состоянии ни был тульский «Арсенал», против «Краснодара» игры у него не ладятся. Перед этой встречей у «быков» была серия из четырех подряд побед над туляками, причем три из них - со счетом 3:0. «Краснодару» как-то комфортно бороться с «Арсеналом», но в нынешнем сезоне туляки особенно неуступчивы и кусачи. «Быки» решили не считаться с этим, а точнее, использовать дерзость «Арсенала», которую тот должен был проявить на своем поле, против него же самого.

«Краснодар» вышел в суператакующем сочетании с Сулеймановым, Игнатьевым, Бергом, Уткиным и Фернандешем. Краснодарцы подразумевали активное сопротивление и открытый футбол от «Арсенала», поэтому знали, что в этом режиме им самим нужны все силы в атаке, чтобы в обмене набегами наказывать туляков. Реальность чуть отличалась от таких ожиданий, поскольку «Арсенал» сам замешкался и первые полчаса практически отсутствовал в борьбе.

Но и без достаточно открытого футбола «Краснодару» хватило простора, чтобы забить два мяча на этом отрезке. Оба раза провалилась опорная зона у туляков, зона подбора, где не без везения подсуетились и , забившие ударами с линии штрафной. По тому, как складывалась игра к этому времени, казалось, что «Краснодар» снова победит без проблем.

Однако уже в заключительной трети первого тайма «Арсенал» показал, за что его считают неуступчивым и агрессивным – «быки» подверглись серии нападок, а сами словно утратили концентрацию, получив так быстро комфортное преимущество. Как следствие – тулякам посчастливилось отыграть один мяч еще до перерыва, вернув интригу, хотя она казалась мертвой.

За весь второй тайм проснуться и вернуть себе преимущество дебютного отрезка «Краснодар» так и не смог. И тут вопрос: то ли у самих краснодарцев сил хватило лишь на полчаса, либо это «Арсенал» прозевал старт, а потом заиграл в своем обычном режиме – то есть так, как и должна была развиваться игра.

Вернуть себе былую концентрацию гости не могли, поэтому игра шла во втором тайме как минимум равная, с возникновением поочередно опасности у одних и других ворот. А концовка встречи вообще была ознаменована подобием штурма со стороны «Арсенала», который придавил краснодарцев в их штрафной и создал несколько шикарных моментов, чтобы спасти матч.

Встреча имела и другие заметные особенности. Например, еще в первом тайме травму получил . Также в этой встрече впервые в сезоне на поле вышел , который долго восстанавливался после травмы. Неудачи «Краснодара» на старте сезона в еврокубках связывают в том числе с его отсутствием. Теперь Газинский вернулся.

Наконец, победа над «Арсеналом» могла быть и не такой мучительно-нервной, если бы реализовал пенальти, который сам заработал во втором тайме. Но необъяснимым образом он на «точке» ковырнул мяч так, что тот улетел гораздо выше ворот. И это хорошо для психологии молодого игрока, что победить все равно удалось – отделался тем, что его только пожурили в шутку.

Коллективный разум

После тяжелых трех очков «Краснодара» наступил черёд ЦСКА – эти клубы идут нога в ногу, преследуя «Локомотив» и «Зенит». Поэтому ценность побед в нынешнем туре сложно переоценить. К тому же появилась возможность чуть отцепить дерзкий «Ростов». В первом круге «Крылья Советов» обыграли ЦСКА , поэтому армейцы должны были не просто взять очередные три очка, а еще и устроить реванш.

Любопытно, что к этому матчу как раз вернулся на тренерскую скамейку самарцев , который отбыл дисквалификацию. А вот на скамейке ЦСКА не было – он под отстранение угодил как раз. Вместо него исполнял обязанности главного тренера . И делал это очень ответственно и воодушевленно, все 90 минут матча он носился по технической зоне и активно подсказывал команде.

Понимали всю ответственность ситуации и болельщики, которые решили помочь Овчинникову и армейцам, устроив забавный флешмоб на трибунах. Во-первых, там разместили картонную фигуру Ганчаренко, дав понять, что тренер тут и за всеми следит. Во-вторых, периодически на стадионе появлялись баннеры с классическими игровыми цитатами наставника наподобие: «Федя, решай!», «Ильза, не теряй опорную зону!», «Держим темп!», «Дивей, повнимательнее!» и так далее. Нашлось место и ставшему мемом «Товарищ судья, лицо попроще сделайте». Как помним, именно за тот спич Ганчаренко и дисквалифицировали.

И на трибунах, даже в технической зоне, где как лев метался Овчинников, долгое время было гораздо веселее и интереснее, чем на поле. «Крылья Советов», столкнувшиеся с определенными проблемами и составом, решили не пытаться геройствовать, а вышли сыграть в закрытом стиле, от обороны. Правда, для затравки первыми создали опасные моменты. А потом надолго закрылись, предлагая ЦСКА включить голову и подумать нечто оригинальное.

Армейцы стопорились, комбинационные и индивидуальные прорывы почти не работали, дальним ударам тоже не хватало точности. Ближе к финальному отрезку, когда даже выход не особо помогал, возникла нервозность – страх потерять очки на ровном месте при игре с полным доминированием, но с нехваткой остроты. И тогда свое веское слово сказал , которому удался шикарный дальний удар, ставший спасительным для ЦСКА .

Тяжелая минимальная победа армейцев, поднявшая их на третье место. Синхронно с «Краснодаром» они шагнули вперед, у них теперь по 33 очка. А такие по-разному тяжелые победы зачастую очень нужны – показывают, как команда должна и может использовать свой класс, когда не все ладится и матч не проходит гладко, как планировалось.