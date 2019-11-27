Кухарчик: «Если бы не рост, то выбрал бы волейбол»

Нападающий «Урала» признался, что в детстве мог выбрать волейбол, а не футбол.

Я начал интересоваться футболом в 5-6 лет, ездил с папой смотреть, как он играет. Он выступал за любительские команды по футболу и волейболу. И поэтому я хотел играть и в футбол, и в волейбол. Уверенно могу сказать, что если бы я был выше ростом, то стал бы заниматься волейболом. Но раз рост у меня не высокий, я выбрал футбол. В 10 лет начал играть в детской футбольной команде.

Для либеро не нужен высокий рост? Да, но я люблю в волейболе забивать. Поэтому все же пошел в футбол. Занимался в детской команде в шести километрах от города, в котором жил. В той команде играл шесть лет. Потом тренер главной команды меня перевел во взрослый состав. Он мне сказал: «Если будет получаться, то возьмем тебя на игру». На тренировках я быстро развивался и сразу стал ездить на игры. Спустя три года я перешел в «Легию».