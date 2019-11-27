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Владелец «Манчестер Сити» решил продать акции на $500 млн

сегодня, 11:11

Сообщается, что компания City Football Group (CFG), владеющая клубом «Манчестер Сити», согласилась продать пакет акций на сумму $500 млн частной инвестиционной фирме Silver Lake из Калифорнии.

При этом активы CFG оценены в $4,8 млрд, что является рекордом по стоимости любой компании в мире спорта и открывает возможности для этой группы, контролируемой финансистами Абу-Даби (ОАЭ), для расширения присутствия в мировом спорте.

Ранее также отмечалось, что владельцы «Манчестер Сити» планируют купить клуб из Индии.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   20 / 866
сегодня в 15:31
Каким баблом крутят.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   727 / 866
сегодня в 13:49
англию хотять покупать вместе с АПЛ,,,,-ом
obana777
obana777
   66 / 866
сегодня в 12:17
Вот из Индии, для полного счастья и не хватало.
juvenale
juvenale
   6 / 866
сегодня в 12:08
мутят голубцы....по ффп уже откупились
minai
minai ответил Медив
   391 / 866
сегодня в 11:45
Они соберут кучу клубов и создадут им отдельный чемпионат. Будут топовые матчи МанСи с Мельбурном, Нью-Йорком и индусами
А - а, вот оно что. Круто, круто.
Медив
Медив ответил minai
   97 / 866
сегодня в 11:33
На кой хрен им сдался клуб из Индии. Там что, футбольный бум ?
Они соберут кучу клубов и создадут им отдельный чемпионат. Будут топовые матчи МанСи с Мельбурном, Нью-Йорком и индусами
КЭТиК
КЭТиК
   114 / 866
сегодня в 11:32
Дальше можно и не работать.
sihafazatron
sihafazatron ответил minai
   8 / 866
сегодня в 11:23
На кой хрен им сдался клуб из Индии. Там что, футбольный бум ?
У cfg почти на каждом континенте есть футбольный клуб)
minai
minai
   391 / 866
сегодня в 11:20
На кой хрен им сдался клуб из Индии. Там что, футбольный бум ?
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