Владелец «Манчестер Сити» решил продать акции на $500 млн

сегодня, 11:11

Сообщается, что компания City Football Group (CFG), владеющая клубом «Манчестер Сити», согласилась продать пакет акций на сумму $500 млн частной инвестиционной фирме Silver Lake из Калифорнии.

При этом активы CFG оценены в $4,8 млрд, что является рекордом по стоимости любой компании в мире спорта и открывает возможности для этой группы, контролируемой финансистами Абу-Даби ( ОАЭ ), для расширения присутствия в мировом спорте.

Ранее также отмечалось, что владельцы «Манчестер Сити» планируют купить клуб из Индии.