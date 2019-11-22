Абрамович отказался от продажи «Челси»

вчера, 18:02

Владелец «Челси» Роман Абрамович решил отказаться от продажи клуба. Российский предприниматель, у которого имеются проблемы с получением британской визы, просто не получил выгодных предложений от потенциальных покупателей.

Напомним, что на «Челси» сейчас наложен трансферный бан за нарушения правил при покупке молодых игроков.