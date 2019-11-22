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Абрамович отказался от продажи «Челси»

вчера, 18:02

Владелец «Челси» Роман Абрамович решил отказаться от продажи клуба. Российский предприниматель, у которого имеются проблемы с получением британской визы, просто не получил выгодных предложений от потенциальных покупателей.

Напомним, что на «Челси» сейчас наложен трансферный бан за нарушения правил при покупке молодых игроков.

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Все комментарии
beefs
beefs
   168 / 831
вчера в 23:58
Да, сложно стало...
Sergey Z
Sergey Z
   298 / 831
вчера в 23:04
Челси приносят деньги!
mangoх12
mangoх12 ответил ПерекатиПоле
   54 / 831
вчера в 22:59
Федун хоть и в убыточный, пердивный проект вкладывается, но все же в нашей стране. Все эти абрамовичи, усмановы, рыболовлевы - расхитители гос. собственности!
что то ты Миллера не упомянул) наверно ничего не расхищал)
mangoх12
mangoх12 ответил Leha-ha50
   54 / 831
вчера в 22:57
Упирается Абраша, нахапал в Росси , а тратит на благо наглосаксов!!!
если посчитать сколько бабла выведено за бугор друзьями сказочного Вовы и всякими банкирами и чинушами то Абраша по сравнению с ними патриот)
SHMEL
SHMEL
   114 / 831
вчера в 22:13
Подкинул бы Гинеру денег по дружески,лямов так дцать...
post-navigator
post-navigator ответил Дед за ЦСКА
   467 / 831
вчера в 21:50
Чего переживаете, Рома просто ждёт 8, не сомневаюсь, что он провернёт продажу без убытка себе.
Кто переживает-то?
Да тут бот на боте сидит и админом погоняет.
Кто не бот и "переживает" - ставьте мне "+" !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ПерекатиПоле
   10 / 831
вчера в 21:10
Федун хоть и в убыточный, пердивный проект вкладывается, но все же в нашей стране. Все эти абрамовичи, усмановы, рыболовлевы - расхитители гос. собственности!
Лол, Федун тоже расхититель такой же. И от того, что он тратит несколько процентов от того, что получил в подарок от друга - министра нефтяной промышленности СССР, на "Спартак", он меньшим расхитителем не становится. Он тратит на свой частный проект и делает футбольных миллионеров богаче, а не зарплаты учителям или врачам платит.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   112 / 831
вчера в 20:52
Чего переживаете, Рома просто ждёт 8, не сомневаюсь, что он провернёт продажу без убытка себе.
Юрниекс
Юрниекс
   396 / 831
вчера в 20:48
Блин...придется Ювентус брать..
Санчо Панса
Санчо Панса
   120 / 831
вчера в 20:34
Не наигрался еще Роман Аркадьевич) Вот уже более 15 лет играется за рубежом. Хорошо, что хотя бы одну ЛЧ его Челси удалось выиграть!
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 831
вчера в 19:43
Упирается Абраша, нахапал в Росси , а тратит на благо наглосаксов!!!
gentlewolf
gentlewolf
   320 / 831
вчера в 19:42
Черт побери, передумал, шельма. А мы с Семеном собирались уже на двоих прикупить...
blitz
blitz ответил Гавриленко
   285 / 831
вчера в 19:18
    КЭТиК
    КЭТиК
       106 / 831
    вчера в 19:16
    Значит надо выигрывать АПЛ.
    Big krendel
    Big krendel
       33 / 831
    вчера в 19:14
    Для Абрамовича Челси спасательный круг. Продаст, вылетит из Англии. За ним уже пристально наблюдают власти Англии.
    particular
    particular
       8 / 831
    вчера в 19:10
    Абрамович знает толк в сделках, потому до сих пор жив и на плаву..:)
    И эту сделку, он со временем, протолкнёт..:) Ну, или - пропихнёт..:)
    VIPded
    VIPded
       68 / 831
    вчера в 19:02
    Захочет - продаст. Пока, значит, не сильно-то и хочет...)))
    kotmyshka
    kotmyshka
       218 / 831
    вчера в 18:57
    ну и ладно
    drug01
    drug01
       96 / 831
    вчера в 18:56
    Значит надо подумать!
    EAGinLE
    EAGinLE
       78 / 831
    вчера в 18:51
    Пусть будет так.
    Олeневод
    Олeневод ответил ошалевший
       204 / 831
    вчера в 18:44
    пойду на все деньги куплю дорогой коньяк на который хватит и выпью за олигарха
    Мне на коньяк сегодня не хватит , но пивка за чуть-ли не героя современной России выпью
    ошалевший
    ошалевший
       251 / 831
    вчера в 18:29
    езжайка ты ромка уже в иерусалим свой и замаливай грехи
    ошалевший
    ошалевший ответил Олeневод
       251 / 831
    вчера в 18:27
    Как что , порадуемся за россиянина
    пойду на все деньги куплю дорогой коньяк на который хватит и выпью за олигарха
    Аполлон Тиртышный- Кацман
    Аполлон Тиртышный- Кацман ответил cska plus
       364 / 831
    вчера в 18:27
    Наверное уладил дела с властью.
    Там же русским по -белому написано : " Не получил выгодных предложений". И " уладить дела" с теми властями - не выйдет. Для них он- никто и звать его - никак. А миллиардеров у них и своих хватает.
    Гавриленко
    Гавриленко
       4 / 831
    вчера в 18:21
    Перестал Роман помогать ЦСКА и сразу цска посыпалась.
    cska plus
    cska plus
       14 / 831
    вчера в 18:20
    Наверное уладил дела с властью.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       40 / 831
    вчера в 18:20
    Федун хоть и в убыточный, пердивный проект вкладывается, но все же в нашей стране.
    Все эти абрамовичи, усмановы, рыболовлевы - расхитители гос. собственности!
    нечитайло
    нечитайло
       825 / 831
    вчера в 18:11
    Ужасно
    Олeневод
    Олeневод ответил renamed 5
       204 / 831
    вчера в 18:09
    Ну и что?
    Как что , порадуемся за россиянина
    renamed 5
    renamed 5
       337 / 831
    вчера в 18:05
    Ну и что?
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