Абрамович отказался от продажи «Челси»

Владелец «Челси» Роман Абрамович решил отказаться от продажи клуба. Российский предприниматель, у которого имеются проблемы с получением британской визы, просто не получил выгодных предложений от потенциальных покупателей.
Напомним, что на «Челси» сейчас наложен трансферный бан за нарушения правил при покупке молодых игроков.
Да тут бот на боте сидит и админом погоняет.
Кто не бот и "переживает" - ставьте мне "+" !
Да тут бот на боте сидит и админом погоняет.
Кто не бот и "переживает" - ставьте мне "+" !
И эту сделку, он со временем, протолкнёт..:) Ну, или - пропихнёт..:)
И эту сделку, он со временем, протолкнёт..:) Ну, или - пропихнёт..:)
Все эти абрамовичи, усмановы, рыболовлевы - расхитители гос. собственности!
Все эти абрамовичи, усмановы, рыболовлевы - расхитители гос. собственности!