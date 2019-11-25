10 лучших продающих тренеров

сегодня, 18:30

Имена самых тратящих тренеров известны, теперь на «Соккер.ру» - об их антиподах. Впрочем, некоторые - «два в одном».

На днях разговаривали о тренерах, которые потратили миллиарды на футболистов. Выяснили, что Жозе Моуриньо по-прежнему нет равных, что в топ-10 больше всего испанцев и итальянцев, а также отметили, что уже пять специалистов за всю историю мирового футбола потратили на футболистов суммарно больше 1 миллиарда евро. Помимо Моуриньо это Анчелотти, Гвардиола, Аллегри и Пеллегрини. Сегодня мы перейдем на другую сторону и оценим наставников, которые проявили себя в искусстве продаж.

10. Роберто Манчини (Италия) – 517 млн евро

Один бывший тренер «Зенита» на пару десятков миллионов обошел другого: Луческу занимает 11-е место во многом благодаря качественной работе, направленной на взращивание бразильских футболистов в «Шахтере». Роберто в основном продавал готовые товары, причем в его послужном списке по-настоящему легендарные трансферы, о которых вы сходу и не подумаете: именно Манчини отпускал Эрнана Креспо и Алессандро Несту из «Лацио» в миланские клубы, на его же смене из «Фиорентины» в том же направлении отправились Франческо Тольдо и Руй Кошта. Любопытно, что 6 из 7 самых дорогих продаж Манчини — в «Интер» или «Милан», а седьмая — из «Интера» в «Реал» (Матео Ковачич).

9. Унаи Эмери (Испания) – 523 млн евро

У Эмери уже набралось продаж на полмиллиарда с хвостиком, при этом супердорогих трансферов «на выход» клубы Унаи не совершали, на первом месте 40-миллионный Давид Вилья, отправившийся из «Валенсии» в «Барселону». В топ-50 продаж Эмери нашлось место двум трансферам из «Спартака»: это при баске окончательно покинул «красно-белых» Федор Кудряшов и ушел в «Спортинг», чтобы позже оказаться в МЮ , Маркос Рохо.

8. Жорже Жезуш (Португалия) – 526 млн евро

Напоминаем о еще одном даре героя последних дней или даже часов: Жорже Жезуш выиграл с «Фламенго» Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии. В Европе колоритный наставник с гривой седых волос часто терпел неудачи, зато стабильно приносил профит своим командам, воспитывая футболистов на продажу. Через его руки в «Бенфике» и «Спортинге» прошли многие видные футболисты: Аксель Витсель, Жоау Мариу, Анхель Ди Мария, Фабиу Коэнтрау, Давид Луис, Хави Гарсия, Неманья Матич, Ян Облак, Бернарду Силва, Эсекель Гарай и даже Лоренсо Мельгарехо.

7. Диего Симеоне (Аргентина) – 568 млн евро

«Атлетико» во многом благодаря футбольным успехам команды под руководством Диего Симеоне смог позволить себе и дорогие трансферы, но и продал Эль Чоло футболистов немало. От Диего уходил Фалькао, который к нам не поехал, Антуан Гризманн, Диего Коста, Джексон Мартинес, Арда Туран и масса других заметных игроков.

6. Рафаэль Бенитес (Испания) – 617 млн евро

Работа в больших клубах не прошла бесследно: под Рафаэля Бенитеса не только куплено футболистов на 750 миллионов евро, но и продано на кругленькую сумму. Особняком здесь стоят трансферы Хаби Алонсо (из «Ливерпуля» в «Реал»), Эдинсона Кавани (из «Наполи» в ПСЖ ) и Гаиски Мендьеты (из «Валенсии» в «Лацио»).

5. Массимилиано Аллегри (Италия) – 666 млн евро

Ох, какое интересное число у Макса Аллегри! Три «шестерки». И ведь в ближайшее время счетчик не сдвинется с места, если только у Аллегри не осталось какого-нибудь завалящего футболистика за пару миллионов на продажу в личном пользовании. Именно Аллегри был тренером «Ювентуса», когда «Старая Синьора» за рекордные для мирового футбола на тот момент деньги (105 млн) продала Поля Погба в МЮ .

4. Карло Анчелотти (Италия) – 673 млн евро

Старина Карло продал уже добрую сотню футболистов, хотя не всегда имел возможность повлиять на трансферы. Уверен, Анчелотти не хотел расставаться с Анхелем Ди Марией в 2014-м году (самая дорогая его продажа, 75 млн евро), когда Перес решил отправить одного из лучших игроков «Реала» в Манчестер, чтобы расчистить место под Хамеса Родригеса, чье приобретение было «хорошо для бизнеса». В том числе для строительного бизнеса в Колумбии.

3. Арсен Венгер (Франция) – 687 млн евро

Французский тренер и легенда «Арсенала» воспитал в качестве няньки многих серьезных футболистов. С некоторыми из них пришлось расстаться по тем или иным причинам. Определенно, если бы расцвет карьеры Венгера пришелся на современные времена со взорванным трансферным рынком, итоговая сумма новоиспеченного чиновника ФИФА была бы еще внушительнее, ведь мсье Арсен не продал ни одного футболиста дороже 40 миллионов евро, хотя в нынешних условиях Овермарс, Сеск, ван Перси, Анри и другие стоили бы гораздо дороже.

2. Жозе Моуриньо (Португалия) – 730 млн евро

Самый покупающий тренер на втором месте среди самых продающих. В общем-то, оно и немудрено, ведь принцип Шарика работает безотказно: чтобы купить что-нибудь нужное, нужно продать что-нибудь ненужное. Жозе всегда так и поступал, причем среди «ненужного» у него нередко оказывались чудесные товары.

1. Леонардо Жардим (Португалия) – 919 млн евро

А на первом месте еще один португалец, который является неотъемлемой частью успешного в коммерческом плане проекта «Монако». Именно на счет Жардима записаны трансферы Мбаппе, Хамеса Родригеса, Лемара, Бернардо Силва, Марсьяля, Фабиньо, Бакайоко, Кондогбиа, Менди и других.