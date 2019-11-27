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Стало известно имя лучшего игрока РПЛ в ноябре

сегодня, 11:30

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов был признан лучшим игроком РПЛ по итогам ноября. 

Болельщики проголосовали за полузащитника ЦСКА Николу Влашича, эксперты «Матч Премьер» отдали свои голоса игроку «Локомотива» Гжегожу Крыховяку. Решающим же стал голос экспертов РПЛ, которые выбрали Обухова.

Отметим, что лучшим тренером РПЛ по итогам ноября стал Сергей Первушин из «Тамбова».

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Все комментарии
форева
форева
сегодня в 14:57
Я не понял... Болельщики выбрали Влашича, Матч-премьер выбрал Крыховяка. А лучшим признали третьего у кого "решающий" голос. А зачем вообще первые две группы голосовали???)))
makkie
makkie ответил Ваня лучший
   10 / 866
сегодня в 14:01
У тебя мысли работают в странном направлении. И почему тебя это волнует? Выскажи мнение свое о лучших игроках ( Ещенко, Мирзов, Раасказов - к примеру) и успокойся. Зачем свои предположения.? И почему болельщики Спартака своим количеством не могут перебить мнение коней? Насчет накруток - это в другое место. Давай больше о футболе. Кстати, я считаю лучшим не Влашича, а Крыховяка. Это для информации
Перебить? Потому что плодить ботов и фейков не всем дано... это очень специфичная и бестолковая задача. Здесь на сайте тоже есть парочка бездельников :))))

Вот по Крыховяку согласен, тащит Локо. Еще бы Бакаева отметил.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Ангел неБесГрешен
   16 / 866
сегодня в 13:58
Видимо, потому, что выбирали из Чалова, Влашича, легенды-43 во главе с бульбашом...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил makkie
   46 / 866
сегодня в 13:54
Так у вас чёрная серия была, как мог Влашич вас тащить? Да, забивает по сути только он - но оценивать нужно и успехи клуба. Пусть Тамбов немного порадуется. Кстати, всегда в голосованиях болельщиков ваши на первом месте. Наводит на мысль о накрутках. Ну или о том, что ваши не вылезают из пабликов ВК, а сидят там целыми сутками (как местные клоноводы).
У тебя мысли работают в странном направлении. И почему тебя это волнует? Выскажи мнение свое о лучших игроках ( Ещенко, Мирзов, Раасказов - к примеру) и успокойся. Зачем свои предположения.? И почему болельщики Спартака своим количеством не могут перебить мнение коней? Насчет накруток - это в другое место. Давай больше о футболе. Кстати, я считаю лучшим не Влашича, а Крыховяка. Это для информации
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   22 / 866
сегодня в 13:42
Солидарен....
Крыховяк однозначно лучший в чемпе...
Leha-ha50
Leha-ha50
   29 / 866
сегодня в 13:40
По мне Крыховяк - лучший!!!
makkie
makkie ответил Ваня лучший
   10 / 866
сегодня в 13:34
Ты Макс, реально считаешь, что Влашич, забивающий за сб.Хорвати (вице-чемпиона мира) и который тащит свой клуб не заслуживает такой оценки? Я не верю. Ты же в футболе вроде немнго разбираешься, или фанатские пристрастия вынудили тебя к тролингу? Я кстати считаю лучшим Крыховяка, хотя ты знаешь за кого я болею. Но ведь здесь выбор лучшего игрока, а не конкурс фанатских пристрастий. Ты меня разочаровал, к сожалению.
Так у вас чёрная серия была, как мог Влашич вас тащить? Да, забивает по сути только он - но оценивать нужно и успехи клуба. Пусть Тамбов немного порадуется.

Кстати, всегда в голосованиях болельщиков ваши на первом месте. Наводит на мысль о накрутках. Ну или о том, что ваши не вылезают из пабликов ВК, а сидят там целыми сутками (как местные клоноводы).
Виссарионович
Виссарионович ответил Юрниекс
   65 / 866
сегодня в 13:30
Ты своим комментарием показал среднестатистического болельщика ЦСК.
Знаний ноль, игроков других команд, даже из РПЛ не знаешь, не говоря уже о ФНЛ. Зато все умных корчат, про Спартак пишут, про Зенит пишут, про Локомотив пишут...а еще болельщики ЦСК любят не ответить за слова и поставить в игнор) дед не даст соврать)))
Юрниекс
Юрниекс
   308 / 866
сегодня в 13:23
Какой Обухов? Кто вообще про него слышал?Крыховяк.Влашич.Бакаев,Мирончук..кто угодно...Еще бы Заболотного признали..
Ваня лучший
Ваня лучший ответил красноярец
   46 / 866
сегодня в 13:14
А по мне так лучший игрок спартака Резиуан Мирзов, очень хороший техничный футболист. Жаль его не было в списках, отдал бы за него голос. Гы гы гы.
Это юмор такой черный?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   46 / 866
сегодня в 13:14
Арт-хаус какой то...))) Лучший игрок глазами эксперта...))) Крыховяк хуже Обухова...???)) Куда катится этот мир.....
Я честно говоря смотрю почти все игры, но Обухов не запомнился. Крыховяк очень даже запомнился, а Обухов нет.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил makkie
   46 / 866
сегодня в 13:12
Болельщики проголосовали за полузащитника ЦСКА Николу Влашича ____________________________ Опять боты коней порезвились. То за Чалова накручивают, то за Влашича, то за Акинфеева.
Ты Макс, реально считаешь, что Влашич, забивающий за сб.Хорвати (вице-чемпиона мира) и который тащит свой клуб не заслуживает такой оценки? Я не верю. Ты же в футболе вроде немнго разбираешься, или фанатские пристрастия вынудили тебя к тролингу? Я кстати считаю лучшим Крыховяка, хотя ты знаешь за кого я болею. Но ведь здесь выбор лучшего игрока, а не конкурс фанатских пристрастий. Ты меня разочаровал, к сожалению.
красноярец
красноярец ответил Ангел неБесГрешен
   117 / 866
сегодня в 13:05
Это протест против засилия столичных...
А почему в списках не было вашего северостоличного льва Артемия Дзюба?
красноярец
красноярец
   117 / 866
сегодня в 13:04
А по мне так лучший игрок спартака Резиуан Мирзов, очень хороший техничный футболист. Жаль его не было в списках, отдал бы за него голос.
Гы гы гы.
ФАЛЬШЫФКА
ФАЛЬШЫФКА ответил makkie
   18 / 866
сегодня в 12:54
Болельщики проголосовали за полузащитника ЦСКА Николу Влашича ____________________________ Опять боты коней порезвились. То за Чалова накручивают, то за Влашича, то за Акинфеева.
В одноклассниках голосовали
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   22 / 866
сегодня в 12:47
Арт-хаус какой то...)))
Лучший игрок глазами эксперта...)))

Крыховяк хуже Обухова...???))
Куда катится этот мир.....
makkie
makkie
   10 / 866
сегодня в 12:46
Болельщики проголосовали за полузащитника ЦСКА Николу Влашича
____________________________

Опять боты коней порезвились.
То за Чалова накручивают, то за Влашича, то за Акинфеева.
Absinthe3
Absinthe3
   85 / 866
сегодня в 12:40
Болельщики проголосовали за полузащитника ЦСКА Николу Влашича
Болельщики проголосовали за главного тренера ЦСКА Гончаренко
Опрос опять в чаловском паблике проводили?:)
ОПС
ОПС
   605 / 866
сегодня в 12:37
Поздравления.
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 866
сегодня в 12:34
Полностью согласен с Экспертами, сам такой
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Миша Вилков
   23 / 866
сегодня в 12:27
Голы Гения признавали лучшими не болельщики Зенита, а талантливые подписчики ВГИКа.
Лучшим в матче в Рубином болельщики Зенита признали Караваева.
Миша Вилков
Миша Вилков ответил ПерекатиПоле
   9 / 866
сегодня в 12:23
Пффф Соккер наверное и в десятку самых популярных сайтов футбольной тематики не входит. А предвзятая модерация и администрация в совокупности с неактуальными новостями желтушной направленности окончательно убивают интерес к данному ресурсу. Это я привык заходить сюда, больше 5 лет тут как-никак. А что бы кто то другой заморачивался и тратил время и ресурсы, смысла нет.
Пффф - это когда голы Заболотного признавали лучшими, когда он был лучшим игроком бомжей.
Теперь лучшим признают дерево в матче с Рубином, когда он забил гол из оффсайда.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Миша Вилков
   23 / 866
сегодня в 12:20
    VIPded
    VIPded
       87 / 866
    сегодня в 12:19
    Почему-то решает РПЛ, но не болельщики...
    дантеs
    дантеs
       430 / 866
    сегодня в 12:16
    Рад за земляков-волков ! Так держать!!!
    Морозовский
    Морозовский
       11 / 866
    сегодня в 12:15
    Бакланы в шоке - не дадим обидеть Дзюбу!
    cska plus
    cska plus
       20 / 866
    сегодня в 12:13
    Обухов так Обухов, поздравим его.
    Миша Вилков
    Миша Вилков ответил ПерекатиПоле
       9 / 866
    сегодня в 12:11
    У коней любимое развлечение - накручивать лайки вконтакте. А тут каких то экспертов придумали, которые все усилия покорителей Лудогорца на нет сводят.
    У бомжей любимое развлечение - накручивать лайки на соккере.
    kolpankolpan
    kolpankolpan
       314 / 866
    сегодня в 12:11
    Лучший-- Семин.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       23 / 866
    сегодня в 12:10
    У коней любимое развлечение - накручивать лайки вконтакте. А тут каких то экспертов придумали, которые все усилия покорителей Лудогорца на нет сводят.
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