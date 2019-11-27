Стало известно имя лучшего игрока РПЛ в ноябре

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов был признан лучшим игроком РПЛ по итогам ноября.
Болельщики проголосовали за полузащитника ЦСКА Николу Влашича, эксперты «Матч Премьер» отдали свои голоса игроку «Локомотива» Гжегожу Крыховяку. Решающим же стал голос экспертов РПЛ, которые выбрали Обухова.
Отметим, что лучшим тренером РПЛ по итогам ноября стал Сергей Первушин из «Тамбова».
Вот по Крыховяку согласен, тащит Локо. Еще бы Бакаева отметил.
Вот по Крыховяку согласен, тащит Локо. Еще бы Бакаева отметил.
Крыховяк однозначно лучший в чемпе...
Крыховяк однозначно лучший в чемпе...
Кстати, всегда в голосованиях болельщиков ваши на первом месте. Наводит на мысль о накрутках. Ну или о том, что ваши не вылезают из пабликов ВК, а сидят там целыми сутками (как местные клоноводы).
Кстати, всегда в голосованиях болельщиков ваши на первом месте. Наводит на мысль о накрутках. Ну или о том, что ваши не вылезают из пабликов ВК, а сидят там целыми сутками (как местные клоноводы).
Знаний ноль, игроков других команд, даже из РПЛ не знаешь, не говоря уже о ФНЛ. Зато все умных корчат, про Спартак пишут, про Зенит пишут, про Локомотив пишут...а еще болельщики ЦСК любят не ответить за слова и поставить в игнор) дед не даст соврать)))
Знаний ноль, игроков других команд, даже из РПЛ не знаешь, не говоря уже о ФНЛ. Зато все умных корчат, про Спартак пишут, про Зенит пишут, про Локомотив пишут...а еще болельщики ЦСК любят не ответить за слова и поставить в игнор) дед не даст соврать)))
Гы гы гы.
Гы гы гы.
Лучший игрок глазами эксперта...)))
Крыховяк хуже Обухова...???))
Куда катится этот мир.....
Лучший игрок глазами эксперта...)))
Крыховяк хуже Обухова...???))
Куда катится этот мир.....
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Опять боты коней порезвились.
То за Чалова накручивают, то за Влашича, то за Акинфеева.
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Опять боты коней порезвились.
То за Чалова накручивают, то за Влашича, то за Акинфеева.
Болельщики проголосовали за главного тренера ЦСКА Гончаренко
Опрос опять в чаловском паблике проводили?:)
Болельщики проголосовали за главного тренера ЦСКА Гончаренко
Опрос опять в чаловском паблике проводили?:)
Лучшим в матче в Рубином болельщики Зенита признали Караваева.
Лучшим в матче в Рубином болельщики Зенита признали Караваева.
Теперь лучшим признают дерево в матче с Рубином, когда он забил гол из оффсайда.
Теперь лучшим признают дерево в матче с Рубином, когда он забил гол из оффсайда.
Соккер наверное и в десятку самых популярных сайтов футбольной тематики не входит. А предвзятая модерация и администрация в совокупности с неактуальными новостями желтушной направленности окончательно убивают интерес к данному ресурсу. Это я привык заходить сюда, больше 5 лет тут как-никак. А что бы кто то другой заморачивался и тратил время и ресурсы, смысла нет.
Соккер наверное и в десятку самых популярных сайтов футбольной тематики не входит. А предвзятая модерация и администрация в совокупности с неактуальными новостями желтушной направленности окончательно убивают интерес к данному ресурсу. Это я привык заходить сюда, больше 5 лет тут как-никак. А что бы кто то другой заморачивался и тратил время и ресурсы, смысла нет.