Стало известно имя лучшего игрока РПЛ в ноябре

сегодня, 11:30

Нападающий «Тамбова» был признан лучшим игроком РПЛ по итогам ноября.

Болельщики проголосовали за полузащитника ЦСКА Николу Влашича, эксперты «Матч Премьер» отдали свои голоса игроку «Локомотива» Гжегожу Крыховяку. Решающим же стал голос экспертов РПЛ , которые выбрали Обухова.