Бывший форвард «Баварии» интересен «Спартаку»

20 ноября 2019, 16:31

Нападающий «Фрайбурга» может перейти в московский «Спартак».

Сумма трансфера может составить 10 млн евро. 30-летний Петерсен ранее выступал за «Баварию» и «Вердер», также на его счету два матча за сборную Германии. В текущем сезоне Нильс забил 6 мячей в 11 матчах за «Фрайбург» в Бундеслиге.

Ранее сообщалось, что Петерсен установил рекорд чемпионата Германии.