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Бывший форвард «Баварии» интересен «Спартаку»

20 ноября 2019, 16:31

Нападающий «Фрайбурга» Нильс Петерсен может перейти в московский «Спартак».

Сумма трансфера может составить 10 млн евро. 30-летний Петерсен ранее выступал за «Баварию» и «Вердер», также на его счету два матча за сборную Германии. В текущем сезоне Нильс забил 6 мячей в 11 матчах за «Фрайбург» в Бундеслиге.

Ранее сообщалось, что Петерсен установил рекорд чемпионата Германии.

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Конунг Рагнар
   164 / 831
21 ноября в 00:35
Это тоже самое )
Правдин Семён
Правдин Семён ответил DanjaG
   164 / 831
21 ноября в 00:34
Нет. Ветка спартаковская.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Правдин Семён
   22 / 831
20 ноября в 20:37
Опять на спартаковскую ветку свиньи набежали..
На спартаковскую ветку набежали клоны Славнова
djaich
djaich
   747 / 831
20 ноября в 19:06
Стоило бы к игрокам "Арминии" Билефельд присмотреться. Уж больно команда во второй Бундеслиге хорошо и впечатляюще выступает. Возможно, что там можно найти что то перспективное и недорогое.
djaich
djaich ответил КЭТиК
   747 / 831
20 ноября в 19:03
Показатели неплохие.
Да ему через 2 недели уже 31 год будет. Как бы физические кондиции не подвели. Нападающий все таки.
oFANATo
oFANATo
   109 / 831
20 ноября в 18:50
Мало им зулусов, так теперь ещё и престарелых сбитых летчиков собирают.
ALEX26659
ALEX26659 ответил Jeck Denielse
   436 / 831
20 ноября в 18:30
Эх Леонид.. Арнольдович... добровольный капут...???))) Ну немцы....взялись...так взялись...))) Кто нибудь знает чем сейчас занимается Швайнштайгер???))) Думаю скоро узнаем)))
а чем малком сейчас занимается?
DanjaG
DanjaG ответил Правдин Семён
   140 / 831
20 ноября в 18:00
Опять на спартаковскую ветку свиньи набежали..
Так это же их ветка.
КЭТиК
КЭТиК
   106 / 831
20 ноября в 17:46
Показатели неплохие.
Правдин Семён
Правдин Семён
   164 / 831
20 ноября в 17:27
Опять на спартаковскую ветку свиньи набежали..
galem72
galem72
   69 / 831
20 ноября в 17:23
риафан! Самое важное в этой слушне. ))
Байкал-38.
Байкал-38.
   86 / 831
20 ноября в 17:04
О Петерсен! Надо ещё Педро вернуть, будет партнёром по нападению!
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   176 / 831
20 ноября в 16:58
А что, перспективный и дорогой.
VIPded
VIPded
   68 / 831
20 ноября в 16:54
Немцы таки хоть кусочек Москвы, но возьмут? С поросячей помощью...)))
Abverin
Abverin
   48 / 831
20 ноября в 16:51
Случайно не друг Шуррле, вместе по полю ходить?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   31 / 831
20 ноября в 16:48
Эх Леонид.. Арнольдович...
добровольный капут...???)))

Ну немцы....взялись...так взялись...)))

Кто нибудь знает чем сейчас занимается Швайнштайгер???)))
Думаю скоро узнаем)))
makkie
makkie
   24 / 831
20 ноября в 16:35
30-летний, за 10 млн... ага-ага)
Очередной вымысел писак из РиаФана.
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