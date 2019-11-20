Бывший форвард «Баварии» интересен «Спартаку»

Нападающий «Фрайбурга» Нильс Петерсен может перейти в московский «Спартак».
Сумма трансфера может составить 10 млн евро. 30-летний Петерсен ранее выступал за «Баварию» и «Вердер», также на его счету два матча за сборную Германии. В текущем сезоне Нильс забил 6 мячей в 11 матчах за «Фрайбург» в Бундеслиге.
Ранее сообщалось, что Петерсен установил рекорд чемпионата Германии.
добровольный капут...???)))
Ну немцы....взялись...так взялись...)))
Кто нибудь знает чем сейчас занимается Швайнштайгер???)))
Думаю скоро узнаем)))
добровольный капут...???)))
Ну немцы....взялись...так взялись...)))
Кто нибудь знает чем сейчас занимается Швайнштайгер???)))
Думаю скоро узнаем)))
Очередной вымысел писак из РиаФана.
Очередной вымысел писак из РиаФана.