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СМИ: Карпин может стать новым главным тренером «Сочи»

20 ноября 2019, 16:25

Источник сообщает, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в ближайшее время может стать новым наставником «Сочи».

Недавно стало известно, что свой пост покинул главный тренер «Сочи» Александр Точилин

Ростовский клуб может отпустить специалиста, если получит компенсацию за расторжение контракта, которая составляет 5 млн евро.

После 16 туров «Сочи» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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Все комментарии
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
   178 / 831
вчера в 11:52
мне сокер все меньше нравится, реально надоели вбросы наковырянные из носа неадекватного желтопресника !
drive45
drive45
   416 / 831
вчера в 11:18
Опять волна от soccer, зачем писать может, возможно, понятное дело народ сказки любит,ждёт и живёт.Но это перебор.Оставте Ростов в покое если не можете помочь.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   473 / 831
21 ноября в 08:05
Для Карпина главное, чтобы о нем говорили.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответил rubinovyi2
   548 / 831
21 ноября в 05:56
Миллер предлагал Валере,но он ответил.что лучше иметь дочь-проститку,чем быть тренером Зенита...)))))
    drug01
    drug01
       96 / 831
    21 ноября в 00:32
    А как же Ростов будет играть в лиге чемпионов?
    Заполярный
    Заполярный ответил Олег Гутченко 2
       189 / 831
    20 ноября в 23:11
    Карпину пора возглавить великий Зенит.Это была бы вершина его тренерской карьеры. Лишь избранные могут достичь этой вершины.
    ВАШ УРОВЕНЬ СИМАК.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
       93 / 831
    20 ноября в 23:08
    Высасывают новости из пальца).Как падальщики вьются возле ФК Ростов,а он живой).
    arzamas
    arzamas
       246 / 831
    20 ноября в 21:45
    Фейк!
    Слишком сложно для нашего спортивного "цирка".)
    beefs
    beefs
       168 / 831
    20 ноября в 20:58
    Кердык Ростову, а зачем это нужно Карину, похоже это не его решение...
    Олег Гутченко 2
    Олег Гутченко 2
       259 / 831
    20 ноября в 20:52
    Карпину пора возглавить великий Зенит.Это была бы вершина его тренерской карьеры. Лишь избранные могут достичь этой вершины.
    rubinovyi2
    rubinovyi2 ответил pomor 445
       97 / 831
    20 ноября в 20:37
    Врешь. Только в Зените и стал одним из лидеров по результативности.
    Одним из лидеров...?))))
    А можно перечислить остальных?
    Исключая Данни.который половину своих мячей забил из оффсайда и Кержа.который только аутсайдерам и забивал...)))))
    rubinovyi2
    rubinovyi2 ответил pomor 445
       97 / 831
    20 ноября в 20:34
    Молод тогда был, глуп.
    Миллер-то?
    так он и сейчас не поумнел,вместе с тобой....))))
    andrefino13
    andrefino13
       289 / 831
    20 ноября в 20:30
    То, что фк Сочи будут удерживать в РПЛ любой ценой, даже не сомневаюсь, клуб задумали, чтобы работал Фишт, нужно будет, заставят и Зенит очки отдать...
    нечитайло
    нечитайло
       825 / 831
    20 ноября в 20:16
    Не стоит
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
       549 / 831
    20 ноября в 19:54
    Интересный вариант.
    pomor 445
    pomor 445 ответил valt134
       203 / 831
    20 ноября в 19:39
    Расскажи это пенсионерам России.
    Самому себе?
    pomor 445
    pomor 445 ответил drug01
       203 / 831
    20 ноября в 19:37
    Зачем ему идти в болото?
    Предложат, что ему, прибежишь задрав штаны.
    pomor 445
    pomor 445 ответил rubinovyi2
       203 / 831
    20 ноября в 19:36
    Миллер предлагал Валере,но он ответил.что лучше иметь дочь-проститку,чем быть тренером Зенита...)))))
    Молод тогда был, глуп.
    valt134
    valt134 ответил pomor 445
       121 / 831
    20 ноября в 19:35
    Расскажи это пенсионерам России.
    pomor 445
    pomor 445 ответил rubinovyi2
       203 / 831
    20 ноября в 19:33
    Отучили дерево.вообще забивать перестало...))))
    Врешь. Только в Зените и стал одним из лидеров по результативности.
    pomor 445
    pomor 445 ответил valt134
       203 / 831
    20 ноября в 19:32
    5 миллионов Евро для газпрома, а вернее российских пенсионеров-не проблема. Затянут пояса потуже. Им ведь не привыкать. А когда спишь-так и вообще о голоде забываешь.
    Не неси хню. Пенсионеры получают из пенсионного фонда, а он образуется от отчислений от доходов, т.е. от суммы до затрат, так что пенсионеров затраты Газпрома не касаются. Кстати, Газпром отчисляет в Пенсионный фонд больше всех в России.
    pomor 445
    pomor 445
       203 / 831
    20 ноября в 19:28
    Чем дальше в лес, тем толще слухи на соккере.
    blitz
    blitz
       285 / 831
    20 ноября в 19:11
    Валера верим!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       264 / 831
    20 ноября в 18:41
    А Валере это надо???😁 😁 😁
    Аксинья
    Аксинья ответил Jeck Denielse
       43 / 831
    20 ноября в 18:31
    Кто то считает что недовольство Карпина положением вещей в Ростове и увольнение Точилина - звенья одной цепи... У Сочи навряд ли есть свободные 5 млн ....на компенсацию Ростову... Хотя Сочи в еврокубках - это интересно....
    Хоккейное Сочи уже несколько лет в люди вывести не могут а ты уже футбольное в еврокубках узрел...
    STVA 1
    STVA 1 ответил Евгений Быстров
       108 / 831
    20 ноября в 18:24
    И так в Сочи половина Ростова,только через Зенит.
    Ну а теперь остальные через Ростов)))
    Т34
    Т34
       13 / 831
    20 ноября в 18:23
    Да, источникам надо верить. Карпин вместе с Бердыевым будет тренировать.
    Морозовский
    Морозовский ответил КЭТиК
       3 / 831
    20 ноября в 18:17
    Ростов переезжает в Сочи вместо Зенита-2.
    Не гони на Ростов!
    Морозовский
    Морозовский ответил drug01
       3 / 831
    20 ноября в 18:14
    Зачем ему идти в болото?
    В болото за славой не ходят.
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 831
    20 ноября в 18:12
    Карпин выступил на местных кНЯЗЬКОВ - значит уйдёт.
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