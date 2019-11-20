СМИ: Карпин может стать новым главным тренером «Сочи»

Источник сообщает, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в ближайшее время может стать новым наставником «Сочи».
Недавно стало известно, что свой пост покинул главный тренер «Сочи» Александр Точилин.
Ростовский клуб может отпустить специалиста, если получит компенсацию за расторжение контракта, которая составляет 5 млн евро.
После 16 туров «Сочи» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
Слишком сложно для нашего спортивного "цирка".)
Слишком сложно для нашего спортивного "цирка".)
А можно перечислить остальных?
Исключая Данни.который половину своих мячей забил из оффсайда и Кержа.который только аутсайдерам и забивал...)))))
А можно перечислить остальных?
Исключая Данни.который половину своих мячей забил из оффсайда и Кержа.который только аутсайдерам и забивал...)))))
так он и сейчас не поумнел,вместе с тобой....))))
так он и сейчас не поумнел,вместе с тобой....))))