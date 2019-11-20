СМИ: Карпин может стать новым главным тренером «Сочи»

20 ноября 2019, 16:25

Источник сообщает, что главный тренер «Ростова» в ближайшее время может стать новым наставником «Сочи».

Недавно стало известно, что свой пост покинул главный тренер «Сочи» Александр Точилин.

Ростовский клуб может отпустить специалиста, если получит компенсацию за расторжение контракта, которая составляет 5 млн евро.