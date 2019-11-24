Болельщики освистывали каждое касание Бэйла по мячу в матче с «Сосьедадом»

сегодня, 01:48

Болельщики «Реала» освистали полузащитника команды , выражая недовольство его недавней выходкой после матча за сборную Уэльса.

Игрок вышел на замену на 67-й минуте матча 14-го тура испанской Примеры против «Реала Сосьедад». Это было его первое появление на поле в составе «Реала» за последние полтора месяца.

Как только Бэйл пересек линию поля, болельщики разразились оглушительным свистом. После чего каждый раз, когда Бэйл касался мяча, они сопровождали это свистом.

Полузащитник команды Каземиро во время празднования забитого мяча побежал к Бэйлу, решив показать, что в команде нормально относятся к Гарету. Однако болельщики не переставали свистеть до самого конца матча.