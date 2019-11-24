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Болельщики освистывали каждое касание Бэйла по мячу в матче с «Сосьедадом»

сегодня, 01:48
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

Болельщики «Реала» освистали полузащитника команды Гарета Бэйла, выражая недовольство его недавней выходкой после матча за сборную Уэльса.

Игрок вышел на замену на 67-й минуте матча 14-го тура испанской Примеры против «Реала Сосьедад». Это было его первое появление на поле в составе «Реала» за последние полтора месяца.

Как только Бэйл пересек линию поля, болельщики разразились оглушительным свистом. После чего каждый раз, когда Бэйл касался мяча, они сопровождали это свистом.

Полузащитник команды Каземиро во время празднования забитого мяча побежал к Бэйлу, решив показать, что в команде нормально относятся к Гарету. Однако болельщики не переставали свистеть до самого конца матча.

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Все комментарии
Afromama
Afromama ответил Байкал-38
   521 / 848
сегодня в 12:12
Вот как раз Гарет и есть свинья неблагодарная. Чего его еще пару лет назад в Китай или манковский клоповник не слили??
ЮЗИК
ЮЗИК
   223 / 848
сегодня в 10:49
Сам виноват
Байкал-38
Байкал-38
   78 / 848
сегодня в 10:11
Свиньи не благодарные! Гарет с флагом где упоминается их город праздновал выход Уэльса на Евро 20, отдавая дань им, а они его за это освистывают.
КЭТиК
КЭТиК
   96 / 848
сегодня в 09:44
Раз сам напросился - получил.
Багор
Багор
   46 / 848
сегодня в 08:29
Заслужил.
Zenit_84
Zenit_84
   282 / 848
сегодня в 07:40
Вот так
Василий 50
Василий 50
   678 / 848
сегодня в 07:11
Надо уходить.
112910415
112910415
   58 / 848
сегодня в 06:12
он честно заслужил это приветствие
mihaluch
mihaluch
   94 / 848
сегодня в 05:23
За банер надо отвечать.
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 05:21
Заслужил Бэйл этого нехрена выпендриваться.
95-shishani-95
95-shishani-95
   211 / 848
сегодня в 03:32
Заслужил он!
Может Зидан специально выпустил его, чтоб он почувствовал на себе? Зидан ведь хитрец не последний?!
Шишанутый
Шишанутый
   165 / 848
сегодня в 03:04
И правельно сделали. С уходом Рона начался бардак в команде что игроки позволяют себе такие выходки. Совсем там раз слабелись. Раньше Рон их стращал а теперь не кому шороху навести!
LаLiga
LаLiga
   473 / 848
сегодня в 02:04
Заслужил
ABir
ABir
   391 / 848
сегодня в 02:01
В нормальных клубах не любят пебезчико
GrimlocK
GrimlocK
   594 / 848
сегодня в 02:01
его для того и выпустили, чтобы получил порцию унижения от фанатов....
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 848
сегодня в 01:59
Довыкобенивался!!!
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