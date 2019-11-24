На матче ЦСКА - «Крылья Советов» ожидается 15 тыс. зрителей

сегодня, 12:14

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что на матче 17-го тура РПЛ против ЦСКА ожидается около 15 тыс. зрителей.

Самарскую команду в гостевом поединке поддержат порядка 300 болельщиков.

Хозяева сыграют в своих традиционных красно-синих цветах (вратарская форма – черная), «Крылья» выйдут на поле в белом комплекте (свитер вратаря – фиолетовый, шорты – черные).