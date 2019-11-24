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На матче ЦСКА - «Крылья Советов» ожидается 15 тыс. зрителей

сегодня, 12:14
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовИдет второй тайм

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что на матче 17-го тура РПЛ против ЦСКА ожидается около 15 тыс. зрителей. 

Самарскую команду в гостевом поединке поддержат порядка 300 болельщиков.

Хозяева сыграют в своих традиционных красно-синих цветах (вратарская форма – черная), «Крылья» выйдут на поле в белом комплекте (свитер вратаря – фиолетовый, шорты – черные).

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
   122 / 848
сегодня в 17:37
15 тысяч на матче ЦСКА в Москве это аншлаг, обычно на коней больше 3 тысяч не приходит..
Видно это Самарская диаспора в Москве решила посмотреть на своих любимцев, как они будут натягивать конских.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   54 / 848
сегодня в 17:34
300 спартаковских с детства за Крылья
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   288 / 848
сегодня в 14:56
Ясно.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Багор
   35 / 848
сегодня в 14:40
Если над корнями смеются, то зенит презирают. А это разные вещи.что касается свиней, то они мне гепрятны, а зенит презираем. Я свое мнение выражаю, мне не надо подстраиваться под кого то. Это у бомжей свои тёрки, меня это не касается.
ziborock
ziborock ответил Армейская душа
   11 / 848
сегодня в 13:31
О - тарасовским ныть )))
Лучше мы посмеемся!)
Afromama
Afromama ответил Ваня лучший
   521 / 848
сегодня в 13:14
Да он какой-то недостроенный, заходить неприятно, никакого перфоманса, никакой работы с болельщиками. Быстро выходишь и заходишь, когда по 10 тыс на игру приходят, а когда народу побольше, начинаются очереди приличные. Вообщем ходить туда неприятно
GYTSYL
GYTSYL
   50 / 848
сегодня в 12:59
Скоро на распиле бакланы будут последних манекенов кушать( ахахах
azures
azures
   80 / 848
сегодня в 12:58
    GYTSYL
    GYTSYL ответил Ваня лучший
       50 / 848
    сегодня в 12:58
    Аншлаги только на халявной Баклан арене бывают, да и то не всегда. Люди приходят бесплатно посидеть в тепле под крышей, в туалет сходить, вот и почти аншлаг. Чем гордиться то?
    Армейская душа
    Армейская душа
       69 / 848
    сегодня в 12:57
    О - тарасовским ныть )))
    Багор
    Багор ответил Ваня лучший
       46 / 848
    сегодня в 12:56
    Аншлаги только на халявной Баклан арене бывают, да и то не всегда. Люди приходят бесплатно посидеть в тепле под крышей, в туалет сходить, вот и почти аншлаг. Чем гордиться то?
    Ты за свои слова отвечаешь? Договорился, что над конями смеяться стали, чего никогда раньше не было. Или всё свиней развлекаешь?
    GYTSYL
    GYTSYL
       50 / 848
    сегодня в 12:54
    На баклан арене манекенов прибивают к стулкам))
    GYTSYL
    GYTSYL ответил Ваня лучший
       50 / 848
    сегодня в 12:53
    Аншлаги только на халявной Баклан арене бывают, да и то не всегда. Люди приходят бесплатно посидеть в тепле под крышей, в туалет сходить, вот и почти аншлаг. Чем гордиться то?
    Их силой заставляют идти на распил,не пошел --- отрезали газ!
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Cleny
       35 / 848
    сегодня в 12:48
    Неужели опять аншлаг?
    Аншлаги только на халявной Баклан арене бывают, да и то не всегда. Люди приходят бесплатно посидеть в тепле под крышей, в туалет сходить, вот и почти аншлаг. Чем гордиться то?
    Doping_87
    Doping_87
       542 / 848
    сегодня в 12:47
    На ЦСКА перестали ходить? Кони не в тренде сегодня.
    EAGinLE
    EAGinLE
       88 / 848
    сегодня в 12:43
    Удачи Божовичу .
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Afromama
       35 / 848
    сегодня в 12:43
    Стадион лажовый, мне самому совершенно не нравится и ходить туда совершенно не хочется
    А мне очень нравится. Компактно, заходишь и выходишь быстро. Правда бываю редко, но нравится. На вкус и цвет товарищей нет. Обзор с трибун отличный.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       22 / 848
    сегодня в 12:40
    Хозяева вроде кони ,а зрителей подсчитывают Крылья. гинеру стыдно озвучивать такие смешные цифры...
    ДАША Д
    ДАША Д
       187 / 848
    сегодня в 12:31
    Для зимы очень много.
    Afromama
    Afromama
       521 / 848
    сегодня в 12:24
    Стадион лажовый, мне самому совершенно не нравится и ходить туда совершенно не хочется
    cska plus
    cska plus
       20 / 848
    сегодня в 12:23
    Нормально для такой погоды.
    Mangur
    Mangur
       701 / 848
    сегодня в 12:20
    Без комментариев
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
       752 / 848
    сегодня в 12:18
    Слабенько.
    Cleny
    Cleny
       491 / 848
    сегодня в 12:15
    Неужели опять аншлаг?
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