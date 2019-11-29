Матвеев: «Ари понимает, что перебрал с эмоциями»

Наставник «Краснодара» рассказал о победе над «Базелем» в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы.

Наверное, эмоции его немного захлестнули, что скрасило нашу победу не в лучшую сторону. Такое бывает. Он сам понимает, что перебрал с эмоциями. Матч стал преобладать стычками с обеих сторон. Санкции к нападающему - наше клубное дело, мы рассмотрим это внутри коллектива. У нас есть Маркус Берг и Иван Игнатьев, они тоже забивают и показывают качественную игру.

У нас два хороших вратаря. Крицюк — хороший голкипер, ему нужна игровая практика. Мы в дальнейшем надеемся на него.