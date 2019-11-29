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Матвеев: «Ари понимает, что перебрал с эмоциями»

сегодня, 00:31
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб БазельБазельМатч завершен

Наставник «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал о победе над «Базелем» в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы.

Наверное, эмоции его немного захлестнули, что скрасило нашу победу не в лучшую сторону. Такое бывает. Он сам понимает, что перебрал с эмоциями. Матч стал преобладать стычками с обеих сторон. Санкции к нападающемунаше клубное дело, мы рассмотрим это внутри коллектива. У нас есть Маркус Берг и Иван Игнатьев, они тоже забивают и показывают качественную игру.

У нас два хороших вратаря. Крицюк — хороший голкипер, ему нужна игровая практика. Мы в дальнейшем надеемся на него.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   10 / 934
сегодня в 01:11
Менять его после пендаля надо было - тренерский косяк. Ари ведь по другому не может - его успевать надо убирать с поля, когда у него коротить в башке начинает.
Bordend
Bordend
   251 / 934
сегодня в 00:41
Бывает.
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