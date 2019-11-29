Эмери, скорее всего, будет сегодня уволен из «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери находится на грани отставки.
Ожидается, что сегодня, 29 ноября, будет объявлено об увольнении испанского специалиста.
Ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» собрало экстренное совещание.
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери находится на грани отставки.
Ожидается, что сегодня, 29 ноября, будет объявлено об увольнении испанского специалиста.
Ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» собрало экстренное совещание.
Заслужил чел))
Заслужил чел))
А где слудский, ганчаренко, сёмин?
А где слудский, ганчаренко, сёмин?