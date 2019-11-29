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Эмери, скорее всего, будет сегодня уволен из «Арсенала»

сегодня, 12:28

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери находится на грани отставки.

Ожидается, что сегодня, 29 ноября, будет объявлено об увольнении испанского специалиста.

Ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» собрало экстренное совещание.

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Все комментарии
Гавриленко
Гавриленко ответил Гавриленко
   3 / 943
сегодня в 13:38
Фергюсон со своим лучшим учеником в одной команде поиграет)))
neomessi
neomessi ответил Гавриленко
   160 / 943
сегодня в 13:32
Почему бы нет)
Заслужил чел))
Гавриленко
Гавриленко ответил neomessi
   3 / 943
сегодня в 13:26
И Хайнкес.
Гавриленко
Гавриленко
   3 / 943
сегодня в 13:25
Экс-спартаковец Эмери тренировал Арсенал, ПСЖ.
А где слудский, ганчаренко, сёмин?
Bom Bom
Bom Bom
   199 / 943
сегодня в 13:24
Официально подтвердили отставку
cannongun
cannongun
   108 / 943
сегодня в 13:19
    Шишанутый
    Шишанутый ответил Так Себе Аналитик
       57 / 943
    сегодня в 13:14
    Ты забыл добавить, что в финале он играл с мировыми грандами "Воркслой", "Днепром" (средними даже по меркам Украины команды) и только в последний раз с сырым тогда еще "Аяксом" и что тогда ЛЕ еще ничего не давала и нафиг никаким командам была не нужна))
    В последний раз "Ливер" Клопа он выйграл в финале, как раз тогда разыгрывалась путевка в Лч. За год до этого был обыгран "Днепр". А в первом финале "Бенфика". Три титула ЛЕ подряд случайно не выигрывают, это мастерство!
    VIPded
    VIPded
       96 / 943
    сегодня в 13:12
    Дозрел...)))
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       136 / 943
    сегодня в 13:12
    Эти неудачи Эмери - отголоски спартаковского прошлого
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский ответил Шишанутый
       42 / 943
    сегодня в 13:06
    Тренеришки по три ЛЕ не выигрывают.
    Только тренеришка может так опустить некогда великий клуб.
    EAGinLE
    EAGinLE
       114 / 943
    сегодня в 13:06
    Пусть будет так .
    bsww
    bsww
       925 / 943
    сегодня в 13:04
    ближайшие три игры у Арсенала против команд из нижней половины таблицы, в принципе я бы оставил его хотя бы до ближайшей игры, она против Норвича, которая в зоне вылета, а потом Брайтон и Вест Хэм, который строчкой выше зоны вылета
    Василий 50
    Василий 50
       446 / 943
    сегодня в 13:00
    Давно пора.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       23 / 943
    сегодня в 12:57
    Ждем новости о том, что Фредди - исполняющий обязанности главного, ну а дальше пусть руководство посмотрит на его результаты и оставит или договорится с хорошим тренером (я имею в виду не вариант типо Артеты).
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Шишанутый
       23 / 943
    сегодня в 12:56
    Тренеришки по три ЛЕ не выигрывают.
    Ты забыл добавить, что в финале он играл с мировыми грандами "Воркслой", "Днепром" (средними даже по меркам Украины команды) и только в последний раз с сырым тогда еще "Аяксом" и что тогда ЛЕ еще ничего не давала и нафиг никаким командам была не нужна))
    Шишанутый
    Шишанутый ответил Bom Bom
       57 / 943
    сегодня в 12:45
    Наверное, Фредди поставят до конца сезона. Параллельно логичнее всего договариваться с Аллегри и готовить деньги на трансферы под него. Иначе окончательно падение к середнякам.
    Поздно. Арсенал уже середняк. Далеко не факт что Алегри согласится на него. После той работы что он проделывал в Юве я думаю он ждет предложенее по серьезней, от клуба с которым можно будет боротся за трофей.
    Шишанутый
    Шишанутый ответил Sargent
       57 / 943
    сегодня в 12:43
    Тренеришку снимут, давно пора.
    Тренеришки по три ЛЕ не выигрывают.
    Bom Bom
    Bom Bom
       199 / 943
    сегодня в 12:43
    Наверное, Фредди поставят до конца сезона. Параллельно логичнее всего договариваться с Аллегри и готовить деньги на трансферы под него. Иначе окончательно падение к середнякам.
    12-й спартанец
    12-й спартанец
       936 / 943
    сегодня в 12:42
    Пора обратно в спартак, Тедеска не тянет.
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
       41 / 943
    сегодня в 12:41
    Пора
    neomessi
    neomessi
       160 / 943
    сегодня в 12:41
    Эмери, добро пожаловать в юве как игрок .
    Виссарионович
    Виссарионович
       58 / 943
    сегодня в 12:39
    Одного не пойму, зачем Эмери уходил из Севильи?
    Sargent
    Sargent
       232 / 943
    сегодня в 12:37
    Тренеришку снимут, давно пора.
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