ГлавнаяНовости

Руководство «Арсенала» собирает экстренное совещание

сегодня, 11:36

Руководство лондонского «Арсенала» проведет сегодня экстренное совещание.

Главная повестка - будущее главного тренера команды Унаи Эмери. Возможно, испанский наставник будет отправлен в отставку.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» под руководством Эмери выдал худшую серию матчей без побед за 27 лет.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Эмери, скорее всего, будет сегодня уволен из «Арсенала»
Сегодня, 12:28 Комментарии8
«Арсенал» под руководством Эмери выдал худшую серию игр за 27 лет
Сегодня, 08:24 Комментарии21
ОфициальноСтанкович вернулся в «Интер» в качестве тренера
Вчера, 16:17 Комментарии8
Официально«Енисей» объявил о назначении нового директора клуба
Вчера, 14:15 Комментарии6
У «пожилой фрау» новый кавалер 
Вчера, 10:15Олег Лыткин в блоге По свежим следамКомментарии1
ОфициальноПросинечки покинул сборную Боснии и Герцеговины
27 ноября Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил sihafazatron
   22 / 943
сегодня в 12:44
Эмери пора на выход- это и так понятно. Хотя бы по тому, как глупо он с озилом поступил, и вылетел из топ4 в прошлом сезоне, а потом и ле проиграл. Ты сам кого бы хотел видеть у руля? Ах да ты за люнберга?
Он вообще смешной, кроме тактической слепоты, просто хейтит Озила и Мустафи, да).
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил sihafazatron
   22 / 943
сегодня в 12:43
Эмери пора на выход- это и так понятно. Хотя бы по тому, как глупо он с озилом поступил, и вылетел из топ4 в прошлом сезоне, а потом и ле проиграл. Ты сам кого бы хотел видеть у руля? Ах да ты за люнберга?
Фредди еще неизвестно какой тренер) Но если уж все равно Эмери сегодня уволят, а руководство, надо думать, замены не подыскало, то можно его на пару месяцев на тест-драйв. Я не слепо за него я за то, чтобы дать ему шанс.
sihafazatron
sihafazatron ответил Так Себе Аналитик
   16 / 943
сегодня в 12:32
Однако, это же статья сообщает, что сейчас букмекеры принимают ставки на Нуну Эшпириту Санту как на фаворита, кстати. Посмотрим. Если уж они экстренно собираются, надеюсь, что не для того, чтобы в очередной раз сказать: "Мы полностью поддерживаем Эмери", тогда бы могли просто не собираться. Поэтому сегодня наконец-то свершится моя мечта возможно)
Эмери пора на выход- это и так понятно. Хотя бы по тому, как глупо он с озилом поступил, и вылетел из топ4 в прошлом сезоне, а потом и ле проиграл.
Ты сам кого бы хотел видеть у руля? Ах да ты за люнберга?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   270 / 943
сегодня в 12:24
Руководство собирает совещание по итогам которого Эмери пойдет собирать чемодан.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   51 / 943
сегодня в 12:14
При всём уважении к Арсеналу за былые заслуги, ну не тянет даже по составу он на топ 5 АПЛ, а по сыгранности в топ 6-7 не попадёт. Чего они хотят, чтобы Эмери сходу взял АПЛ и ЛЕ? Их законное место ниже 5-го, с этим ни один тренер ни чего поделать в ближайшие пару лет не сможет((
Юррыч
Юррыч
   215 / 943
сегодня в 12:06
Выгонят тренеришку.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил sihafazatron
   22 / 943
сегодня в 12:03
вот именно это и расскажешь на совещание) p,s,: арсеналу удачи, команда хорошая)
Однако, это же статья сообщает, что сейчас букмекеры принимают ставки на Нуну Эшпириту Санту как на фаворита, кстати. Посмотрим.

Если уж они экстренно собираются, надеюсь, что не для того, чтобы в очередной раз сказать: "Мы полностью поддерживаем Эмери", тогда бы могли просто не собираться.

Поэтому сегодня наконец-то свершится моя мечта возможно)
ДСА
ДСА
   239 / 943
сегодня в 12:02
Потеря очков с Норвичем будет решающей.
beefs
beefs
   180 / 943
сегодня в 11:56
Кердык Эмери...
sihafazatron
sihafazatron ответил Так Себе Аналитик
   16 / 943
сегодня в 11:55
Лучшее, что они могут сделать прямо сейчас - поставить Эмери чуть наклонив в направлении Севильи и передать ему импульс в данном направлении путем контакта модного английского ботинка с его филейными частями. Я бы им рекомендовал проделать именно это действие в первую очередь. А затем дать шанс Фредди. Ибо, раз, судя по всему, они все равно рассматривают кандадатуру кота в мешке Артеты в первую очередь (уже не первый раз подобное инфо мелькает), то пусть дадут шанс такому же неопытному с тренерской точки зрения, но уже зарекомендовавшему себя как хороший тренер молодежки и настоящий гуннер, в отличие от Артеты, что тоже немаловажно.
вот именно это и расскажешь на совещание)
p,s,: арсеналу удачи, команда хорошая)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил sihafazatron
   22 / 943
сегодня в 11:54
позовите "так себе аналитика") он быстро объяснит кто физрук, а кто тренеришка)
Лучшее, что они могут сделать прямо сейчас - поставить Эмери чуть наклонив в направлении Севильи и передать ему импульс в данном направлении путем контакта модного английского ботинка с его филейными частями.

Я бы им рекомендовал проделать именно это действие в первую очередь.

А затем дать шанс Фредди.

Ибо, раз, судя по всему, они все равно рассматривают кандадатуру кота в мешке Артеты в первую очередь (уже не первый раз подобное инфо мелькает), то пусть дадут шанс такому же неопытному с тренерской точки зрения, но уже зарекомендовавшему себя как хороший тренер молодежки и настоящий гуннер, в отличие от Артеты, что тоже немаловажно.
EAGinLE
EAGinLE
   111 / 943
сегодня в 11:54
Все возможно .
Морозовский
Морозовский
   10 / 943
сегодня в 11:47
В "Зенит" его надо, а то там тренерская мысль отсутствует!
sihafazatron
sihafazatron
   16 / 943
сегодня в 11:44
позовите "так себе аналитика") он быстро объяснит кто физрук, а кто тренеришка)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100