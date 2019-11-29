Руководство «Арсенала» собирает экстренное совещание

Руководство лондонского «Арсенала» проведет сегодня экстренное совещание.
Главная повестка - будущее главного тренера команды Унаи Эмери. Возможно, испанский наставник будет отправлен в отставку.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» под руководством Эмери выдал худшую серию матчей без побед за 27 лет.
Ты сам кого бы хотел видеть у руля? Ах да ты за люнберга?
Ты сам кого бы хотел видеть у руля? Ах да ты за люнберга?
Если уж они экстренно собираются, надеюсь, что не для того, чтобы в очередной раз сказать: "Мы полностью поддерживаем Эмери", тогда бы могли просто не собираться.
Поэтому сегодня наконец-то свершится моя мечта возможно)
Если уж они экстренно собираются, надеюсь, что не для того, чтобы в очередной раз сказать: "Мы полностью поддерживаем Эмери", тогда бы могли просто не собираться.
Поэтому сегодня наконец-то свершится моя мечта возможно)
p,s,: арсеналу удачи, команда хорошая)
p,s,: арсеналу удачи, команда хорошая)
Я бы им рекомендовал проделать именно это действие в первую очередь.
А затем дать шанс Фредди.
Ибо, раз, судя по всему, они все равно рассматривают кандадатуру кота в мешке Артеты в первую очередь (уже не первый раз подобное инфо мелькает), то пусть дадут шанс такому же неопытному с тренерской точки зрения, но уже зарекомендовавшему себя как хороший тренер молодежки и настоящий гуннер, в отличие от Артеты, что тоже немаловажно.
Я бы им рекомендовал проделать именно это действие в первую очередь.
А затем дать шанс Фредди.
Ибо, раз, судя по всему, они все равно рассматривают кандадатуру кота в мешке Артеты в первую очередь (уже не первый раз подобное инфо мелькает), то пусть дадут шанс такому же неопытному с тренерской точки зрения, но уже зарекомендовавшему себя как хороший тренер молодежки и настоящий гуннер, в отличие от Артеты, что тоже немаловажно.