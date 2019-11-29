Ругани намерен просить «Ювентус» выставить его на трансфер

сегодня, 20:24

Защитник «Ювентуса» испытывает проблемы с игровой практикой, и намерен попросить свой клуб выставить его на трансфер.

После прихода на пост главного тренера «Юве» Маурицио Сарри 25-летний игрок и без того испытывавший нехватку игрового времени, так и остался в глубоком резерве туринской команды.

Летом этого года центрбека хотели приобрести «Арсенал», «Вулверхэмптон», «Рома» и «Милан», однако всем клубам был выслан отказ. Причем сам футболист не изъявил желание покидать нынешний клуб, надеясь проявить себя при новом наставнике.

Отметим, что в октябре интерес к Ругани проявлял петербургский «Зенит».