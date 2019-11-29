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Ругани намерен просить «Ювентус» выставить его на трансфер

сегодня, 20:24

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани испытывает проблемы с игровой практикой, и намерен попросить свой клуб выставить его на трансфер.

После прихода на пост главного тренера «Юве» Маурицио Сарри 25-летний игрок и без того испытывавший нехватку игрового времени, так и остался в глубоком резерве туринской команды.

Летом этого года центрбека хотели приобрести «Арсенал», «Вулверхэмптон», «Рома» и «Милан», однако всем клубам был выслан отказ. Причем сам футболист не изъявил желание покидать нынешний клуб, надеясь проявить себя при новом наставнике.

Отметим, что в октябре интерес к Ругани проявлял петербургский «Зенит».

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Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   45 / 952
сегодня в 20:41
Это лучший вариант для него.
juvenale
juvenale
   14 / 952
сегодня в 20:25
да ту и просить не надо,если они конечно не слепые
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