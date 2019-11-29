«Боруссия» Д намерена продать Санчо уже зимой

Руководство дортмундской «Боруссии» хочет как можно скорее продать полузащитника команды Джейдона Санчо.
Немецкий клуб рассчитывает, что сможет договориться о продаже 19-летнего англичанина уже в ближайшее зимнее трансферное окно. «Шмели» готовы расстаться с Санчо за 120 млн евро.
Одной из причин недовольства игроком в клубе вызвана проблемами Джейдона с дисциплиной. В этом сезоне на счету Санчо 6 забитых мячей и 9 результативных передач в 18 матчах за «Боруссию».
Ранее сообщалось, что МЮ проявляет интерес к Санчо.
Только бы не в Барсу.
Только бы не в Барсу.