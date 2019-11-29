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«Боруссия» Д намерена продать Санчо уже зимой

сегодня, 12:48

Руководство дортмундской «Боруссии» хочет как можно скорее продать полузащитника команды Джейдона Санчо.

Немецкий клуб рассчитывает, что сможет договориться о продаже 19-летнего англичанина уже в ближайшее зимнее трансферное окно. «Шмели» готовы расстаться с Санчо за 120 млн евро.

Одной из причин недовольства игроком в клубе вызвана проблемами Джейдона с дисциплиной. В этом сезоне на счету Санчо 6 забитых мячей и 9 результативных передач в 18 матчах за «Боруссию».

Ранее сообщалось, что МЮ проявляет интерес к Санчо.

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Все комментарии
Юррыч
Юррыч
   212 / 943
сегодня в 13:09
Удачно найти Санчо клуб!
Виссарионович
Виссарионович
   58 / 943
сегодня в 12:59
Только бы не в Барсу.
Только бы не в Барсу.
КЭТиК
КЭТиК
   154 / 943
сегодня в 12:49
Цена хорошая.
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