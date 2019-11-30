Зинин: «Фанат предлагал „Спартаку“ играть в три опорника. Казалось бредом»

Бывший пресс-атташе «Спартака» Алексей Зинин рассказал о частых вопросах со стороны болельщиков.

Вопросов от болельщиков приходило достаточно много, мы их не придумывали, просто выбирали. Где-то мы старались быть очень искренними и доверительными, иногда осторожно иронизировали.

Один человек предлагал себя на роль Романцева. У него были идеи по тренировочному процессу. Расписал годовой план тренировок, изложил новую тактическую концепцию без стеночек и забеганий. Хотел перевести Ковтуна на позицию центрального нападающего. Аргументировал тем, что Юра по-быстрому отдубасит центральных защитников соперника, и тогда Титову будет гораздо легче забивать вторым темпом.

Играть предлагал в три опорника. Тогда это казалось бредом сумасшедшего. Так совпало, что некоторые аспекты того тактического трактата, в частности игру в три линейных опорника, потом пытался реализовать Скала.