ГлавнаяНовости

Зинин: «Фанат предлагал „Спартаку“ играть в три опорника. Казалось бредом»

сегодня, 12:00

Бывший пресс-атташе «Спартака» Алексей Зинин рассказал о частых вопросах со стороны болельщиков.

Вопросов от болельщиков приходило достаточно много, мы их не придумывали, просто выбирали. Где-то мы старались быть очень искренними и доверительными, иногда осторожно иронизировали.

Один человек предлагал себя на роль Романцева. У него были идеи по тренировочному процессу. Расписал годовой план тренировок, изложил новую тактическую концепцию без стеночек и забеганий. Хотел перевести Ковтуна на позицию центрального нападающего. Аргументировал тем, что Юра по-быстрому отдубасит центральных защитников соперника, и тогда Титову будет гораздо легче забивать вторым темпом.

Играть предлагал в три опорника. Тогда это казалось бредом сумасшедшего. Так совпало, что некоторые аспекты того тактического трактата, в частности игру в три линейных опорника, потом пытался реализовать Скала.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Березовский поблагодарил РПЛ за перенос матча
Сегодня, 12:15 Комментарии3
Левитин: «Закон о продаже пива поддержит стадионы»
Сегодня, 12:11 Комментарии5
Президент «Оренбурга» назвал решение о переносе матча с «Сочи» правильным
Сегодня, 12:05 Комментарии1
Головин: «На Евро, думаю, будем выглядеть лучше, чем в квалификации»
Сегодня, 11:25 Комментарии4
Головин: «Будет ли успехом повторение ЧЕ-2008? Хотелось бы забраться выше»
Сегодня, 11:11 Комментарии20
Головин: «Черчесов – очень требовательный тренер»
Сегодня, 11:06 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   223 / 955
сегодня в 13:04
Спартаку подойдет любая схема, всяк опозорится.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   122 / 955
сегодня в 12:27
Однажды предлагал им программу по расформированию cпaртака, и теперь так действительно совпало, что... впрочем, это уже совершенно другая история
A.Gordeev
A.Gordeev
   90 / 955
сегодня в 12:02
Свиньям впору играть с 10-ю защитниками.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100