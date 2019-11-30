Головин: «На Евро, думаю, будем выглядеть лучше, чем в квалификации»

Полузащитник «Монако» и сборной России поделился мнением о потенциальных соперниках национальной команды на Евро-2020.

Кто предпочтительнее в группе – Уэльс или Финляндия? Сложно сказать…Сейчас все команды научились хорошо играть в футбол. Взять тех же французов в последнем матче: чемпионы мира, играли дома, а кое-как обыграли Албанию 2:1. Между этими сборными огромная пропасть, но вот как получается. А мы не французы – нам и с теми, и с теми будет тяжело. Уэльс я помню ещё по Евро-2016, это хорошая команда. А финны такие, что будут биться с первой до последней секунды. С такими командами тяжело. Но будем готовиться: мы почти месяц подготовки проведём вместе, начнём лучше друг друга чувствовать. Так что на Евро, думаю, будем выглядеть лучше, чем в квалификации.