«Интер» и «Ювентус» сошлись в борьбе за трансфер Тонали

сегодня, 14:07

«Интер» и «Ювентус» борются между собой за трансфер полузащитника «Брешии» и сборной Италии , сообщает источник со ссылкой на Tuttosport.

На игрока также претендуют зарубежные клубы, но ожидается, что он продолжит карьеру в «Интере» или «Юве». Оба итальянских гранда уже ведут предварительные переговоры с руководством «Брешии» насчет хавбека.

Ранее сообщалось, что «Брешиа» определилась со стоимостью Тонали.