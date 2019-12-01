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«Интер» и «Ювентус» сошлись в борьбе за трансфер Тонали

сегодня, 14:07

«Интер» и «Ювентус» борются между собой за трансфер полузащитника «Брешии» и сборной Италии Сандро Тонали, сообщает источник со ссылкой на Tuttosport.

На игрока также претендуют зарубежные клубы, но ожидается, что он продолжит карьеру в «Интере» или «Юве». Оба итальянских гранда уже ведут предварительные переговоры с руководством «Брешии» насчет хавбека.

Ранее сообщалось, что «Брешиа» определилась со стоимостью Тонали.

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Гавриленко
Гавриленко
   4 / 943
сегодня в 14:48
Если Тонали нужен футбол, игра под началом лучшего тренера Италии Конте, с мастерами уровня Лукаку, он выберет Интер.
Если ему нужно бабло, игра под началом саррибола, с Дибалами, Игуанами и Пьяничами, он может хоть до дождя в четверг играть за ювентус. Или сидеть там на лавке.
ariec93
ariec93
сегодня в 14:20
В 19 фифе его купил, до 85 раскачался, центр полностью перекрывал))
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь
   192 / 943
сегодня в 14:11
Если Юве и правда им интересуется, то выбор очевиден)
Из зебры может вырасти пегас и воспарить, ну а глист выше червя не эволюционирует. Аха-ха)
dimagas2
dimagas2
   106 / 943
сегодня в 14:09
Лупасят носяры друг другу?))
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