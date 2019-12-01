«Интер» и «Ювентус» сошлись в борьбе за трансфер Тонали

«Интер» и «Ювентус» борются между собой за трансфер полузащитника «Брешии» и сборной Италии Сандро Тонали, сообщает источник со ссылкой на Tuttosport.
На игрока также претендуют зарубежные клубы, но ожидается, что он продолжит карьеру в «Интере» или «Юве». Оба итальянских гранда уже ведут предварительные переговоры с руководством «Брешии» насчет хавбека.
Ранее сообщалось, что «Брешиа» определилась со стоимостью Тонали.
Если ему нужно бабло, игра под началом саррибола, с Дибалами, Игуанами и Пьяничами, он может хоть до дождя в четверг играть за ювентус. Или сидеть там на лавке.
Если ему нужно бабло, игра под началом саррибола, с Дибалами, Игуанами и Пьяничами, он может хоть до дождя в четверг играть за ювентус. Или сидеть там на лавке.
Из зебры может вырасти пегас и воспарить, ну а глист выше червя не эволюционирует. Аха-ха)
Из зебры может вырасти пегас и воспарить, ну а глист выше червя не эволюционирует. Аха-ха)