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Стало известно, когда Ибрагимович подпишет контракт с «Миланом»

сегодня, 13:46

Corriere della sera сообщает, что «Милан» собирается объявить о подписании контракта со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем 15 декабря.

15 декабря «Милан» будет отмечать 120-летие клуба. По информации источника, объявление о заключении контракта с 38-летним шведским футболистом должно стать своеобразным подарком для болельщиков к юбилею.

Соглашение Ибрагимовича с итальянским клубом будет рассчитано на полтора года.

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Все комментарии
Doping_87
Doping_87
   427 / 940
сегодня в 14:49
38 лет и в Милан🤦‍♂️.
Armyan4eG
Armyan4eG
   839 / 940
сегодня в 14:36
Если бы Ибра в свое время перешел не в Барсу а в Реал, сегодня бы уже мало кто помнил о Рональду.
но это уже другая история...:)
Мысыктар
Мысыктар ответил Неубиваемый Князь
   614 / 940
сегодня в 14:34
Рад что тебе нравится, но не могу разделить эту радость с тобой, так как росонерские ценности мне чужды. Аха-ха) И не советую впредь смотреть содомские фото)
содомская пагуба+ игроки (игрок) у вас, прости.радуга все решает теперь в клубе.
mihaluch
mihaluch
   72 / 940
сегодня в 14:28
Не окончательное решение. Тут ещё 100 лет "Спартаку исполняется. А у Федуна денег на роту таких ибрагимовичей хватит.
Androshin
Androshin
   355 / 940
сегодня в 14:25
Завтра скажут, что еще с кем-нибудь подпишет.
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь ответил Мысыктар
   324 / 940
сегодня в 14:17
пока только в ваших рядах скачут) и еще как скачут-фотка у бассейна вашего радуги ну просто шик.хахах
Рад что тебе нравится, но не могу разделить эту радость с тобой, так как росонерские ценности мне чужды. Аха-ха)
И не советую впредь смотреть содомские фото)
Мысыктар
Мысыктар ответил Неубиваемый Князь
   614 / 940
сегодня в 14:16
Теперь ваши прыгают. Аха-ха) И не только руководители)
пока только в ваших рядах скачут) и еще как скачут-фотка у бассейна вашего радуги ну просто шик.хахах
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь ответил Мысыктар
   324 / 940
сегодня в 14:12
ничего страшного,мы и интер в свое время за вас делали. пока вы чемпионаты брали с чемоданами, и ваши руководители прыгали из окон. D
Теперь ваши прыгают. Аха-ха)
И не только руководители)
Мысыктар
Мысыктар ответил Неубиваемый Князь
   614 / 940
сегодня в 14:10
Как говорится пути господни не исповедимы. Только разложившемуся мелану от того легче не будет. Аха-ха)
ничего страшного,мы и интер в свое время за вас делали. пока вы чемпионаты брали с чемоданами, и ваши руководители прыгали из окон. D
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь ответил Мысыктар
   324 / 940
сегодня в 14:06
как же так,ювентус в этом году останется без скудетто?(( даже радуга не сможет ничего сделать)
Как говорится пути господни не исповедимы. Только разложившемуся мелану от того легче не будет. Аха-ха)
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь
   324 / 940
сегодня в 14:05
Ну вот, крыть не чем. А ведь все модельеры из росанерского королевства эдики, поэтому символично, что после разложения росонерцев их глорики переметнулись в лигу, пропагандирующую мужеложство(((
Мысыктар
Мысыктар ответил Неубиваемый Князь
   614 / 940
сегодня в 14:04
интерЕСНО, а Валерошка одобрит сей трансфер?
как же так,ювентус в этом году останется без скудетто?((
даже радуга не сможет ничего сделать)
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь
   324 / 940
сегодня в 14:00
интерЕСНО, а Валерошка одобрит сей трансфер?
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь
   324 / 940
сегодня в 13:59
Неужели Ибра перейдёт в клуб, который настолько прогнил, что позволяет унижать себя позору Италии интеру?
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь ответил Мысыктар
   324 / 940
сегодня в 13:58
да ладно тебе) кристина знает толк в радуге.
Не тебе, а вам. Веди себя прилично. Аха-ха)
Всё написано в никнейме персонажа, поставившего тебе плюсик)
Мысыктар
Мысыктар ответил Неубиваемый Князь
   614 / 940
сегодня в 13:53
Радуга в милане, там модельеры, а они все под цвет апээловских, угловых флажков. Аха-ха)
да ладно тебе) кристина знает толк в радуге.
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь ответил Мысыктар
   324 / 940
сегодня в 13:51
у вас там играет зашквар хаха радуга))
Радуга в милане, там модельеры, а они все под цвет апээловских, угловых флажков. Аха-ха)
Zenit_84
Zenit_84
   237 / 940
сегодня в 13:49
Ждем
Мысыктар
Мысыктар ответил Неубиваемый Князь
   614 / 940
сегодня в 13:48
Неужели швед так зашкварится?
у вас там играет зашквар хаха радуга))
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   32 / 940
сегодня в 13:48
А чо не в Ювентус?38 лет все таки.
Мысыктар
Мысыктар
   614 / 940
сегодня в 13:47
давай Ибра делай.
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь
   324 / 940
сегодня в 13:46
Неужели швед так зашкварится?
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