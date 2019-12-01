Стало известно, когда Ибрагимович подпишет контракт с «Миланом»

Corriere della sera сообщает, что «Милан» собирается объявить о подписании контракта со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем 15 декабря.
15 декабря «Милан» будет отмечать 120-летие клуба. По информации источника, объявление о заключении контракта с 38-летним шведским футболистом должно стать своеобразным подарком для болельщиков к юбилею.
Соглашение Ибрагимовича с итальянским клубом будет рассчитано на полтора года.
но это уже другая история...:)
но это уже другая история...:)
И не советую впредь смотреть содомские фото)
И не советую впредь смотреть содомские фото)
И не только руководители)
И не только руководители)
даже радуга не сможет ничего сделать)
даже радуга не сможет ничего сделать)
Всё написано в никнейме персонажа, поставившего тебе плюсик)
Всё написано в никнейме персонажа, поставившего тебе плюсик)