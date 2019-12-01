Стало известно, когда Ибрагимович подпишет контракт с «Миланом»

сегодня, 13:46

Corriere della sera сообщает, что «Милан» собирается объявить о подписании контракта со шведским нападающим 15 декабря.

15 декабря «Милан» будет отмечать 120-летие клуба. По информации источника, объявление о заключении контракта с 38-летним шведским футболистом должно стать своеобразным подарком для болельщиков к юбилею.

Соглашение Ибрагимовича с итальянским клубом будет рассчитано на полтора года.