Дубль Филиппа принес «Динамо» победу над «Локомотивом»

«Локомотив» в матче 18-го тура РПЛ уступил «Динамо». «Железнодорожники» (34 балла) занимают второе место в турнирной таблице, «бело-голубые» (24 очка) - шестые.
Москва, стадион РЖД Арена
«Локомотив» - «Динамо» 1:2 (1:1)
Голы: Миранчук 38 (пенальти) - Филипп 23, Филипп 49 (пенальти)
«Локомотив»: Коченков, Мурило Серкейра, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Коломейцев (Эдер 65), Крыховяк, Куликов (Тугарев 57), Миранчук, Смолов
Главный тренер: Сёмин Юрий.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Ордец, Морозов, Нойштедтер, Юсупов, Мигел Кардозу (Н'Жи 62), Филипп (Каборе 88), Рауш, Слай (Шунич 73)
Главный тренер: Новиков Кирилл.
Предупреждения: Игнатьев 48, Крыховяк 75, Шунин 90+3, Чорлука 90+3.
Судья: Карасев Сергей.
Ранее «Ростов» не смог обыграть «Урал».
Ай да молодцы!
Ай да молодцы!
Локо было не узнать.
Динамо могли и крупно выиграть.
Локо было не узнать.
Динамо могли и крупно выиграть.
чует что правды за ним нет и подгарает
чует что правды за ним нет и подгарает
Это не наша проблема, это Палыча, который в прошлом сезоне отпустил реплику в нашу сторону. Мы сегодня обыграли середняка,(
А мы сегодня укатали середняка!!!))))
Если бы не Антон Коченков, то 4:1 вернули бы))))
Это не наша проблема, это Палыча, который в прошлом сезоне отпустил реплику в нашу сторону. Мы сегодня обыграли середняка,(
А мы сегодня укатали середняка!!!))))
Если бы не Антон Коченков, то 4:1 вернули бы))))
С победой болел Динамо!
С победой болел Динамо!