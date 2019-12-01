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Дубль Филиппа принес «Динамо» победу над «Локомотивом»

сегодня, 18:23
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Локомотив» в матче 18-го тура РПЛ уступил «Динамо». «Железнодорожники» (34 балла) занимают второе место в турнирной таблице, «бело-голубые» (24 очка) - шестые.

Москва, стадион РЖД Арена

«Локомотив» - «Динамо» 1:2 (1:1)
Голы: Миранчук 38 (пенальти) - Филипп 23, Филипп 49 (пенальти)

«Локомотив»: Коченков, Мурило Серкейра, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Коломейцев (Эдер 65), Крыховяк, Куликов (Тугарев 57), Миранчук, Смолов
Главный тренер: Сёмин Юрий.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Ордец, Морозов, Нойштедтер, Юсупов, Мигел Кардозу (Н'Жи 62), Филипп (Каборе 88), Рауш, Слай (Шунич 73)
Главный тренер: Новиков Кирилл.

Предупреждения: Игнатьев 48, Крыховяк 75, Шунин 90+3, Чорлука 90+3.

Судья: Карасев Сергей.

Ранее «Ростов» не смог обыграть «Урал».

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf ответил волгoдoн
   172 / 958
сегодня в 19:31
жентлевофл огрызается чует что правды за ним нет и подгарает
я то - волк, а ты - всего лишь вол, да еще и при этом - го_дон.
beefs
beefs
   154 / 958
сегодня в 19:27
Локо теряет блеск...
ermak6848
ermak6848
   165 / 958
сегодня в 19:23
молодец Филлипок !
feris1
feris1
   152 / 958
сегодня в 19:15
Динамо с победой!
Ай да молодцы!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   523 / 958
сегодня в 19:07
Хорошо.
andrefino13
andrefino13
   206 / 958
сегодня в 19:06
Динамо Москва с заслуженной победой, больше мне сказать нечего, опустошение и не понятие чего ждать завтра.
Лакшери
Лакшери
   460 / 958
сегодня в 19:04
С победой дмо
kts
kts
   262 / 958
сегодня в 19:01
Юсупов 75 костолом
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   280 / 958
сегодня в 19:00
Я после игры с Юве говорил кончилась сказка паровоза,а сегодня этому подтверждение
Wolf77785
Wolf77785
   107 / 958
сегодня в 19:00
В кабинетном дерби, каждый купил лишь по пенке, динамо проект выстреливает, после смены тренера, каждый матч левое удаление или пенальти, жалко, что это проект вернулся в РФПЛ! Место им в фнл обратно!
спартак 1987
спартак 1987
   98 / 958
сегодня в 19:00
бюджет локомотива в России второй после зенита, ржд может много себе позволить и видна ошибка руководства локо, команде не хватает глубины состава, одного- двух полузащитников хорошего уровня и быстрого нападающего. в домашнем матче против юве не востановились Антон Миранчук и Фёдор Смолов, Сёмину просто некем было освежить игру заменами. Палыч из-за этого кубок России слил и оставил железнодорожников без трофея, а как оказалось позже и без евровесны...байер в гостях выигрывает баварию, а локо по делу проигрывает динамо благодаря Коченкову не с разгромным счётом
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 958
сегодня в 18:57
Динамо было лучше, агрессивнее, продуктивнее, изобретательней!!!
Локо было не узнать.
Динамо могли и крупно выиграть.
волгoдoн
волгoдoн
   349 / 958
сегодня в 18:55
жентлевофл огрызается
чует что правды за ним нет и подгарает
112910415
112910415
   58 / 958
сегодня в 18:53
круто ! тем важнее будет победа Спартака !
Брулин
Брулин
   237 / 958
сегодня в 18:51
Новиков хоть и из молодежки, но видно, что у него есть идеи. И он умеет наорать, если что. Управление командой быстро настроил.
cska plus
cska plus
   10 / 958
сегодня в 18:50
Динамиков с победой! Классный был футбол.
Evilhuman
Evilhuman
   30 / 958
сегодня в 18:49
Д-мо удивило, паровозы совсем выдохлись похоже
Vadik
Vadik
   645 / 958
сегодня в 18:49
Динамо с победой!!!! Порадовали!!!!
VIPded
VIPded
   88 / 958
сегодня в 18:48
Круто!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   15 / 958
сегодня в 18:47
Здорово для Зенита...
Kolymchanin
Kolymchanin
   712 / 958
сегодня в 18:45
С возвращаением ДИНАМО!!!
Vladimir808
Vladimir808
   180 / 958
сегодня в 18:45
А Вася Уткин крякал, что Новиков не знает во что Динамо играет!!!)))) Вася, кря, кря, Зенит следующий!!!!!!)
спартак 1987
спартак 1987
   98 / 958
сегодня в 18:45
болельщиков динамо с победой, Филипп всем доказал, что стоит заплаченных за него денег, первая половина второго тайма в исполнении бело-голубых была просто чумовая! Коченков во втором тайме просто спасал локомотив, видно что футболисты локо устали и такой темп игр выдержать не смогли, Игнатьев аж две пенки заработал за игру😁 как пенальти исполнил Алексей Миранчук позавидовал бы и Франческо Тотти...Н'Жи конечно запарывает слишком много моментов, но как игрок для выхода на замену он очень полезен. динамо ведёт 2-1, видно как устали игроки локомотива и на 89й минуте свежий Каборе зарабатывает необязательный угловой для локо с которого Чорлука просто чудом не забил, а Шунин снова махнул мимо. вот за такие моменты нужно штрафовать футболистов иначе в еврокубках наши клубы будут раз за разом вынимать круглого из своих ворот на последних минутах игры. ( динамо может убежать забивать третий мяч, защитники локо устали, тем более у бело-голубых быстроногий Н'Жи. вместо этого Рауш тянет время и даёт шанс красно-зелёным на одну-две атаки. болезнь нашего рпл)
beefs
beefs
   154 / 958
сегодня в 18:44
Динамо с победой, но беспокоит что следующий год чемпионат РПЛ превратиться в чемпионат Москвы и Питера...
Эдуард Чордоев
Эдуард Чордоев
сегодня в 18:43
Димано скажите спасибо бомжам что судей проплатили
Vladimir808
Vladimir808 ответил gentlewolf
   180 / 958
сегодня в 18:42
Салют!!!
Это не наша проблема, это Палыча, который в прошлом сезоне отпустил реплику в нашу сторону. Мы сегодня обыграли середняка,(
А мы сегодня укатали середняка!!!))))
Если бы не Антон Коченков, то 4:1 вернули бы))))
Морозовский
Морозовский
   9 / 958
сегодня в 18:40
"Динамо" было лучше в этом матче.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   31 / 958
сегодня в 18:40
Локо проиграл бы в любом случае, но динамики избавили Карася от мучений).
С победой болел Динамо!
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   441 / 958
сегодня в 18:40
Опять никакая физа после европы. Уровень чемпионата...
gentlewolf
gentlewolf ответил волгoдoн
   172 / 958
сегодня в 18:40
милиционеры так и привыкнут побеждать с немецких пенок под аккомпанемент свистуна
отдохни уже, нельзя же ежедневно быть таким кю...
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