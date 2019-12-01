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«Ювентус» едва ушел от поражения в матче с «Сассуоло»

сегодня, 16:23
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

«Ювентус» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 14-го тура Серии А. 

После этой встречи «Ювентус» по-прежнему занимает первое место (36 очков) в таблице Серии А, а «Сассуоло» - 12-е (14 очков).

Турин, стадион «Альянц Стэдиум»

«Ювентус» - «Сассуоло» - 2:2 (1:1)
Голы: Бонуччи 20, Криштиану Роналду 67 (пенальти) - Бога 23, Капуто 47

«Ювентус»: Буффон, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Сандро, Бентанкур, Пьянич, Джан (Матюиди 54), Бернардески (Дибала 53), Игуаин (Рэмзи 79), Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Сассуоло»: Турати, Тольян, Романья, Марлон, Кириакопулос, Бога (Пелузо 90+1), Маньянелли, Локателли, Джуричич (Мюльдюр 72), Траоре (Данкан 62), Капуто
Главный тренер: Де Зерби Роберто.

Предупреждения: Джуричич 40, Локателли 65, Тольян 78, Кириакопулос 82, Мюльдюр 87, Пьянич 89

В другом матче тура «Фиорентина» уступила «Лечче».

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Все комментарии
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь ответил fanliverpoolfan 2
   88 / 952
сегодня в 17:56
Ювентус не может?судьи всегда придут на помошь,безь судьей доггвгрентус обычный середняк,жаль чо украли победу Сассуоло.
Так тебе и надо. Аха-ха)
Бомби от зависти. Ювентус не знает до сих пор поражений в официальных матчах. А сквозеров 7-я команда Италии опустила. Аха-ха)
ЮЗИК
ЮЗИК
   328 / 952
сегодня в 17:54
Тяжело даются Юве победы
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Неубиваемый Князь
   27 / 952
сегодня в 17:52
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27
       367 / 952
    сегодня в 17:50
      Неубиваемый Князь
      Неубиваемый Князь ответил Ангел неБесГрешен
         88 / 952
      сегодня в 17:50
      Сеньора не может- судья поможет. А уж дайвер тут как тут...
      Такая писанина в исполнении фаната газового, мыльного пузыря выглядит глупо. Аха-ха)
      BARCELONA-BEST
      BARCELONA-BEST
         121 / 952
      сегодня в 17:50
      Кабинет проиграет чемпионство если и так будет Диаблу, который тащил команду за посл 3 месяца оставлять на скамейке а португальского повелителя симулянтов выпускать с первых минут!
      Тут Переса уже нет чтобы ему левые ЗМ покупали раз в год, тут надо играть.
      Худший трансфер за последние 20-30 лет!
      Неубиваемый Князь
      Неубиваемый Князь ответил Тео Джонс
         88 / 952
      сегодня в 17:49
      Отсасуолили кабинетных полосатиков по полной ахахах)
        Неубиваемый Князь
        Неубиваемый Князь ответил dino-hsv
           88 / 952
        сегодня в 17:47
        полыхающие туринские задницы - это душегреющее зрелище :)
        Ну так сквозера только 30ками и греются. Вот это настоящие хохлы, наверное копатели черного моря клуб основали. Газ и огонь из дупла только и добывают. Аха-ха)
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
           15 / 952
        сегодня в 17:46
        Сеньора не может- судья поможет.
        А уж дайвер тут как тут...
        Неубиваемый Князь
        Неубиваемый Князь ответил Action
           88 / 952
        сегодня в 17:45
        Плохо, но не смертельно.
        Убери иуду с авы.)
        Виссарионович
        Виссарионович
           38 / 952
        сегодня в 17:44
        Опять Дибала выручил. Он должен играть в основе вместо нырялды.
        Action
        Action
           900 / 952
        сегодня в 17:43
        Плохо, но не смертельно.
        Томас Сойер
        Томас Сойер
           891 / 952
        сегодня в 17:43
        Сарри не тот тренер который нужен Ювентусу для победы!
        vastudio
        vastudio
           323 / 952
        сегодня в 17:42
        Чуть не отсоссуолили старушку)
        Wolf77785
        Wolf77785
           106 / 952
        сегодня в 17:42
        Ахах, как увидел, что дельфин забил, сразу понял, что с пенальти!
        Galaxy real way
        Galaxy real way ответил Agamaga
           527 / 952
        сегодня в 17:40
        Да, нелепо как-то с ним вышло.
        Литейный 4
        Литейный 4
           3 / 952
        сегодня в 17:35
        Отскочили от Сассуоло. Гыгыгы
        Тео Джонс
        Тео Джонс
           70 / 952
        сегодня в 17:33
        Гелевому уже пора завершать карьеру, позорится в каждом матче, предел голы с пенок купленных , если повезет гыгы.
        Dinamikk
        Dinamikk
           678 / 952
        сегодня в 17:32
        ах-ха-ха, этот самый честный клуб по версии князюка, хоть одно очко без пенальти заработал в этом сезоне?
        dimagas2
        dimagas2
           102 / 952
        сегодня в 17:32
        Почти отсасуолили)))Ждем 2-й круг)))
        Судья вовремя вспомнил что пенок пора ставить)))
        Тео Джонс
        Тео Джонс
           70 / 952
        сегодня в 17:32
          Виссарионович
          Виссарионович ответил h8you
             38 / 952
          сегодня в 17:29
          У вас же есть тащер, или он только в важных матчах играет?
          Ахахахах
          Messi_que_un_club
          Messi_que_un_club
             334 / 952
          сегодня в 17:28
          Ведь ни с игры очко добудут, а с одиннадцати Рон)
          95-shishani-95
          95-shishani-95
             219 / 952
          сегодня в 17:28
          Позор Ювентусу!!! Позор Сарри!!!
          С Сарри у Юве походу в ЛЧ беда будет весной!!!
          Виссарионович
          Виссарионович
             38 / 952
          сегодня в 17:28
          Ахахахах, ну собственно как всегда)))
          Роналду вышел в ответственном матче, Сассуола это вам не Осасуны и Гранады, у Сассуолы все таки эмблема как у Барсы....ну так вот, Роналду вышел на поле и забил, великий игрок, великий пенальтист.
          fanliverpoolfan 2
          fanliverpoolfan 2 ответил Тюрк-Кипчак
             27 / 952
          сегодня в 17:28
          Им просто стыдно за кабинет
          Тюрк-Кипчак
          Тюрк-Кипчак
             107 / 952
          сегодня в 17:27
          Старушку отсассуолили но не до конца, завершить не успела. Да же фанатики черно белых дятлов все потерялись где то
          fanliverpoolfan 2
          fanliverpoolfan 2
             27 / 952
          сегодня в 17:26
          Надо было еше двух игроков Сассуоло удалить тогда точно выйграли бы,но видать денег хватило только на левую пенечьку.
          Rex04
          Rex04
             674 / 952
          сегодня в 17:26
          Роналдо ташер,король пенальти ...!)
          fanliverpoolfan 2
          fanliverpoolfan 2
             27 / 952
          сегодня в 17:24
          Сассуоло гоббы
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