«Ювентус» едва ушел от поражения в матче с «Сассуоло»

сегодня, 16:23

«Ювентус» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 14-го тура Серии А.

После этой встречи «Ювентус» по-прежнему занимает первое место (36 очков) в таблице Серии А, а «Сассуоло» - 12-е (14 очков).

Турин, стадион «Альянц Стэдиум»

«Ювентус» - «Сассуоло» - 2:2 (1:1)

Голы: Бонуччи 20, Криштиану Роналду 67 (пенальти) - Бога 23, Капуто 47

«Ювентус»: Буффон, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Сандро, Бентанкур, Пьянич, Джан (Матюиди 54), Бернардески (Дибала 53), Игуаин (Рэмзи 79), Криштиану Роналду

Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Сассуоло»: Турати, Тольян, Романья, Марлон, Кириакопулос, Бога (Пелузо 90+1), Маньянелли, Локателли, Джуричич (Мюльдюр 72), Траоре (Данкан 62), Капуто

Главный тренер: Де Зерби Роберто.

Предупреждения: Джуричич 40, Локателли 65, Тольян 78, Кириакопулос 82, Мюльдюр 87, Пьянич 89

В другом матче тура «Фиорентина» уступила «Лечче».