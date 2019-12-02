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Лебедев: «Наказывать арестом за фразу „Дзюба кривоногий“ – полный бред»

сегодня, 15:57

Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал скандал, связанный со взаимными оскорблениями болельщиков «Спартака» и форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Проблема оскорблений в нашем футболе есть. Это касается не только высказываний со стороны футболистов, но и поведения болельщиков. Мы прекрасно понимаем, что вчерашняя реакция Дзюбы была эмоциональной, это был ответ на те оскорбления, которые сыпались в его адрес на последнем матче сборной и игре молодёжных составов «Зенита» и «Спартака». Под эмоциями человек не всегда контролирует свои слова.

Проблема стоит более широко, чем высказывание одного футболиста. Например, полиция Санкт-Петербурга задержала много болельщиков «Спартака» за фразы: «Дзюба кривоногий». Это нонсенс, такого в истории российского футбола не было никогда. Если мы сейчас создадим прецедент о задержании болельщиков за выкрики на стадионе в адрес футболистов или судей, то тогда вообще перед каждым матчем можно арестовывать всех, кто пришёл на футбол. Не проходит ни одного матча без подобных ситуаций. РФС может с этим бороться. Возможно, это прозвучит странно, но в этом есть определённая изюминка поведения фанатов. Наказывать арестом за фразу «Дзюба кривоногий» — полный бред. Естественно, Дзюба на эту фразу ответил своими выражениями. 

Комитет по этике должен рассмотреть данное высказывание Дзюбы в адрес группы болельщиков, но для этого нужно получить соответствующее обращение. А обращение вряд ли кто-то напишет. Если бы футболист «Тамбова» сказал подобное в адрес «Зенита», обращение уже лежало бы на столе. Видимо, не все в нашей стране равны перед законом.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   28 / 1016
сегодня в 16:47
Не вижу смысла адекватным фанам Зенита впрягаться за Дзюбу, так как сами тоже горазды других игроков оскроблять . Вчера он был спартачем сегодня питерский завтра еще где..
Footbolista
Footbolista ответил feris1
   6 / 1016
сегодня в 16:46
дзюба сам на поле матом кроет...на трансляциях видно...и дети, смотрящие футбол ему не помеха...
mangoх12
mangoх12
   28 / 1016
сегодня в 16:44
явный перегиб , Дзюба осел полный его еще больше ненавилеть будут.
sn_spb
sn_spb
   198 / 1016
сегодня в 16:43
А кто такой Игорь Лебедев?
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
   6 / 1016
сегодня в 16:40
За ответ...как на футболе...красные карточки в обе стороны...
Petergoff
Petergoff
   207 / 1016
сегодня в 16:26
Хе хе, решил рейтинг поднять, за счёт Околофутбола:)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   24 / 1016
сегодня в 16:14
Короче...
Лебедев : "Дзюбу надо наказать за то что его оскорбляют.")))
feris1
feris1
   102 / 1016
сегодня в 16:13
Можно подумать что саиньи кричали только эту фразу,полюбому трехэтажным матом крыли.
А этот защитникчег их покрывает.
plusnindimon
plusnindimon
   206 / 1016
сегодня в 16:10
Эмоционально, но в точку!
LOpp
LOpp
   47 / 1016
сегодня в 16:05
Закон "об оскорблении власти" заработал в полную силу.
LOpp
LOpp
   47 / 1016
сегодня в 16:03
10 угадал
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