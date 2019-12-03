Н'Жи: «Новиков делает фантастическую работу»

Нападающий «Динамо» поделился мнением о наставнике московской команды .

Считаю, что тренер работает на максимуме. Он молод и позитивен. Чувствуется, что у него очень много энергии. Наставник старается передать нам свой дух борьбы и побед. Это помогает команде в каждом матче.

Слишком молод? Это идет ему только в плюс. Вообще в европейских чемпионатах трудится много молодых специалистов, которые добиваются серьёзных успехов. Новиков же делает фантастическую работу. Желаю ему всего наилучшего.