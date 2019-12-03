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Н'Жи: «Новиков делает фантастическую работу»

сегодня, 09:09

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи поделился мнением о наставнике московской команды Кирилле Новикове

Считаю, что тренер работает на максимуме. Он молод и позитивен. Чувствуется, что у него очень много энергии. Наставник старается передать нам свой дух борьбы и побед. Это помогает команде в каждом матче.

Слишком молод? Это идет ему только в плюс. Вообще в европейских чемпионатах трудится много молодых специалистов, которые добиваются серьёзных успехов. Новиков же делает фантастическую работу. Желаю ему всего наилучшего.

Ранее Н'Жи рассказал о своей адаптации в России

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Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
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сегодня в 09:30
Удачи!
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