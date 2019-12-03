Н'Жи: «В ЛЧ у „Зенита“ сейчас нет карт в рукаве. Желаю „Лиону“ удачи»

Нападающий «Динамо» поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ .

— В следующем туре «Динамо» предстоит встреча с лидером РПЛ — «Зенитом». Какие ожидания от этого матча?

— Они играют в Лиге чемпионов и выступают там весьма неплохо. Видел, что недавно «Зенит» выиграл у «Лиона». Мы знаем, с чем можем столкнуться в игре против этой команды, но полны решимости и надеемся добыть очки. Будем выкладываться, покажем максимальную отдачу — это самое главное.

— Кого считаете самым опасным игроком в составе «Зенита»?

— Думаю, многие футболисты там очень опасны. В «Зените» хватает опытных и хороших игроков. Мы же будем стараться защищаться совместными усилиями, всей командой. Посмотрим, какого результата нам удастся добиться в Санкт-Петербурге.

— Вы играли в «Лионе». Сейчас «Зенит» борется с этим клубом за место в плей-офф Лиги чемпионов. Кто, на ваш взгляд, пройдёт дальше?

— Думаю, у «Зенита» сейчас нет карт в рукаве. Если «Лион» хочет преодолеть групповой этап, это зависит только от него. Я выступал за этот клуб и до сих пор поддерживаю его. И желаю команде удачи в Лиге чемпионов.