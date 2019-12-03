ГлавнаяНовости

Н'Жи: «В ЛЧ у „Зенита“ сейчас нет карт в рукаве. Желаю „Лиону“ удачи»

сегодня, 04:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо06.12.2019 в 19:30 Не начался

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.

— В следующем туре «Динамо» предстоит встреча с лидером РПЛ — «Зенитом». Какие ожидания от этого матча?

— Они играют в Лиге чемпионов и выступают там весьма неплохо. Видел, что недавно «Зенит» выиграл у «Лиона». Мы знаем, с чем можем столкнуться в игре против этой команды, но полны решимости и надеемся добыть очки. Будем выкладываться, покажем максимальную отдачу — это самое главное.

— Кого считаете самым опасным игроком в составе «Зенита»?

— Думаю, многие футболисты там очень опасны. В «Зените» хватает опытных и хороших игроков. Мы же будем стараться защищаться совместными усилиями, всей командой. Посмотрим, какого результата нам удастся добиться в Санкт-Петербурге.

— Вы играли в «Лионе». Сейчас «Зенит» борется с этим клубом за место в плей-офф Лиги чемпионов. Кто, на ваш взгляд, пройдёт дальше?

— Думаю, у «Зенита» сейчас нет карт в рукаве. Если «Лион» хочет преодолеть групповой этап, это зависит только от него. Я выступал за этот клуб и до сих пор поддерживаю его. И желаю команде удачи в Лиге чемпионов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Спайич: «„Зенит“ уже недосягаем? Так сложилось, что они всегда забивают»
Сегодня, 06:12 Комментарии0
Н'Жи: «Могли забить „Локомотиву“ и больше двух мячей»
Сегодня, 05:42 Комментарии2
Газинский: «В чем наша проблема? Не могу сказать»
Сегодня, 00:30 Комментарии5
Обухов: «Мы заслужили ничью в игре с „Краснодаром“»
Сегодня, 00:26 Комментарии1
Берг: «Расстроен, что не смог забить»
Сегодня, 00:20 Комментарии3
Вандерсон: «Причина ничьи с „Тамбовом“ - не выполнили установку на игру»
Вчера, 23:55 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kastites
kastites
   151 / 1021
сегодня в 06:23
Динамо это не команда
Питер рулит
Питер рулит
   171 / 1021
сегодня в 05:02
    Шишанутый
    Шишанутый
       34 / 1021
    сегодня в 04:56
    Зенит в пролете это всем ясно а Лион с Лейпцигом идут дальше! Семаку остается только парковать автобус чтобы Бенфика много не на пихала и у них хотя бы ЛЕ была.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100