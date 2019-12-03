Пьянич: «„Ювентус“ отстаёт от „Интера“ на одно очко, а не на десять»

Полузащитник «Ювентуса» поделился мыслями о борьбе своей команды за чемпионский титул в Серии А.

Мы еще не отыграли даже половину сезона, а уже встречались со многими сильными командами. Мы отстаем от «Интера» на одно очко, а не на десять. Неприятно терять очки, но сезон длинный. «Интер» также уверенно идет, как и мы.

Будем стараться побеждать в каждом матче. Первой нашей целью было выйти из группы в Лиге чемпионов, затем – Суперкубок Италии и лидерство в турнирной таблице.