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Пьянич: «„Ювентус“ отстаёт от „Интера“ на одно очко, а не на десять»

сегодня, 13:21

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич поделился мыслями о борьбе своей команды за чемпионский титул в Серии А.

Мы еще не отыграли даже половину сезона, а уже встречались со многими сильными командами. Мы отстаем от «Интера» на одно очко, а не на десять. Неприятно терять очки, но сезон длинный. «Интер» также уверенно идет, как и мы.

Будем стараться побеждать в каждом матче. Первой нашей целью было выйти из группы в Лиге чемпионов, затем – Суперкубок Италии и лидерство в турнирной таблице.

 «Ювентус» пропустил «Интер» на первую строчку сыграв вничью в прошлом туре с «Сассуоло».

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Все комментарии
juvenale
juvenale
   16 / 1024
сегодня в 14:04
ну в личной встрече картон просто деклассировали(по игре) но нужно и середняков обыгрывать
abramjan
abramjan
   323 / 1024
сегодня в 13:58
к весне и 10 будет)))
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
   8 / 1024
сегодня в 13:26
Ну всё, началось нытьё!)))))
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