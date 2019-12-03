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Гвардиола: «Я не хочу никаких игроков в январе»

сегодня, 12:20

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о зимних трансферных целях. 

Я не хочу никаких игроков в январе. Если мы не смогли никого подписать летом, то не сможем это сделать и в январе. 

Если бы у нас была возможность подписать зимой футболиста, который бы провел в клубе последующие пять или шесть лет, то мы бы могли еще подумать, но это пока что невозможно. Игроки, которые могут улучшить нашу команду, не будут выставлены на рынок зимой. 

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не планирует продлевать контракт с полузащитником Фернандиньо.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
   16 / 1024
сегодня в 13:24
хватило бы и оливера)
dzvinka
dzvinka
   116 / 1024
сегодня в 12:41
шейхи не дают бабло больше, опа... а потратил все на марезов и гюндоганов, как быть то?)))
Дабуламанзи Лумумба
Дабуламанзи Лумумба
   645 / 1024
сегодня в 12:33
шейхи больше не дают денег
sihafazatron
sihafazatron
   22 / 1024
сегодня в 12:29
а защитник бы точно не помешал
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   4 / 1024
сегодня в 12:23
Значит примет правила ливерпуля и переключится на судей. Ливер конечно 30 лет бабло на титул копил, но шейхи могут пободаться, ахаха)
cielo notturno
cielo notturno
   112 / 1024
сегодня в 12:23
Каждый январь Дракон Гвардиола съедал несколько игроков.
Что-то видимо поменялось...
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