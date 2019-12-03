Гвардиола: «Я не хочу никаких игроков в январе»

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал о зимних трансферных целях.

Я не хочу никаких игроков в январе. Если мы не смогли никого подписать летом, то не сможем это сделать и в январе.

Если бы у нас была возможность подписать зимой футболиста, который бы провел в клубе последующие пять или шесть лет, то мы бы могли еще подумать, но это пока что невозможно. Игроки, которые могут улучшить нашу команду, не будут выставлены на рынок зимой.