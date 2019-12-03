Гвардиола: «Я не хочу никаких игроков в январе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о зимних трансферных целях.
Я не хочу никаких игроков в январе. Если мы не смогли никого подписать летом, то не сможем это сделать и в январе.
Если бы у нас была возможность подписать зимой футболиста, который бы провел в клубе последующие пять или шесть лет, то мы бы могли еще подумать, но это пока что невозможно. Игроки, которые могут улучшить нашу команду, не будут выставлены на рынок зимой.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не планирует продлевать контракт с полузащитником Фернандиньо.
Что-то видимо поменялось...
Что-то видимо поменялось...