«Зенит» начал продавать нашумевшие футболки с Дзюбой

Друзья, мы открываем предзаказ на ту самую футболку Артема Дзюбы!



Прекрасный подарок Новый год и все последующие праздники, ограниченный тираж, плюс 50 к боевому духу: https://t.co/0tjR0OXFFV pic.twitter.com/jJRzknPAjT

ФК