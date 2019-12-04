«Зенит» начал продавать нашумевшие футболки с Дзюбой

«Зенит» объявил о старте продаж футболки со знаменитым изображением форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы.
Футболка стоит 2499 рублей и уже доступна для предзаказа в официальном интернет-магазине «Зенита».
«Зенит» объявил о старте продаж футболки со знаменитым изображением форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы.
Футболка стоит 2499 рублей и уже доступна для предзаказа в официальном интернет-магазине «Зенита».
Но не думаю что в Москве футболки с изображением бодающихся Джано и Мельгарехо дешевле.. ..
Тоже наверно тыщи 2-3....
Но не думаю что в Москве футболки с изображением бодающихся Джано и Мельгарехо дешевле.. ..
Тоже наверно тыщи 2-3....
что тебя фашиком назовут, нежели пройдутся ненормативно
по самым близким и родным, как сделал подонок Матерацци,
когда высказался в адрес сестры Зидана . Или как делал такое
подонок Диего Коста, когда высказался в адрес матери судьи..Так выходит....
что тебя фашиком назовут, нежели пройдутся ненормативно
по самым близким и родным, как сделал подонок Матерацци,
когда высказался в адрес сестры Зидана . Или как делал такое
подонок Диего Коста, когда высказался в адрес матери судьи..Так выходит....
Поздравляю тебя...)х
Поздравляю тебя...)х