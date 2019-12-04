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«Зенит» начал продавать нашумевшие футболки с Дзюбой

сегодня, 16:00

«Зенит» объявил о старте продаж футболки со знаменитым изображением форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

Футболка стоит 2499 рублей и уже доступна для предзаказа в официальном интернет-магазине «Зенита».

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Все комментарии
time out
time out
   58 / 1006
сегодня в 17:28
Неужели найдутся де..лы, которые будут покупать это барахло? Вообще-то найдутся, питерцы уже, наверное, в очередях стоят.
LAISMEN
LAISMEN
   468 / 1006
сегодня в 17:19
Футболка хорошая, но без граффити.....
dalex83
dalex83
   978 / 1006
сегодня в 17:02
скупить все футболки при рисовать туда мужской половой орган с лицом Миллера в ротике у Дерева. Интересно , а как Дерево обьяснится с теми, кто служил...
EAGinLE
EAGinLE
   159 / 1006
сегодня в 17:00
Нормально .
n272nm
n272nm ответил Jeck Denielse
   44 / 1006
сегодня в 16:53
На самом деле нормальная цена. Футболка найк, а фирменные брендовые футболки так и стоят. Я летом себе к отпуску покупал рибок, нью беланс и адидас. Все они стоили по 2,5 тыс, плюс-минус.
n272nm
n272nm
   44 / 1006
сегодня в 16:50
Обязательно прикуплю себе такую футболку. В Москве, я смотрю, уже обгадились с досады!
Ruslik1982
Ruslik1982
   185 / 1006
сегодня в 16:37
рот на майке открыт как в баньке после игры
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   20 / 1006
сегодня в 16:37
Слегка дороговато.....
Но не думаю что в Москве футболки с изображением бодающихся Джано и Мельгарехо дешевле.. ..
Тоже наверно тыщи 2-3....
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил d_fincher
   22 / 1006
сегодня в 16:37
Т.е. выбирая из двух зол, для тебя гораздо оскорбительнее,
что тебя фашиком назовут, нежели пройдутся ненормативно
по самым близким и родным, как сделал подонок Матерацци,
когда высказался в адрес сестры Зидана . Или как делал такое
подонок Диего Коста, когда высказался в адрес матери судьи..Так выходит....
Project Pandora
Project Pandora
   251 / 1006
сегодня в 16:26
На футболке изображены Бивис (Дзюба) и Батхед (Кокорин).
Алекс шульц
Алекс шульц
сегодня в 16:23
Хороший индикатор уровня 56ьности человека. Боюсь, в Питере их из продажи уберут еще до конца первого дня.Хотя... Кто их, чухонцев, знает ?
LOpp
LOpp
   33 / 1006
сегодня в 16:23
Прекрасный подарок Новый и все последующие праздники, ограниченный тираж, плюс 50 к боевому духу бумажного солдатика.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил d_fincher
   20 / 1006
сегодня в 16:21
Значит про-московские СМИ и прочие масс-медиа а так же те кто придумал всю эту чебатуху, что во всем виноват Дзюба - достигли того чего хотели.....
Поздравляю тебя...)х
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   15 / 1006
сегодня в 16:11
спартач номер 1, ты просто огонь изобразил глушакова!
Виссарионович
Виссарионович
   31 / 1006
сегодня в 16:11
А на спине "Дзюба пошел *****!" ???
Питер Ман
Питер Ман
   38 / 1006
сегодня в 16:10
Отлично, куплю себе парочку. Вперед за Питер!
spartach n1
spartach n1
   1 / 1006
сегодня в 16:08
Wolverhampton
Wolverhampton
   374 / 1006
сегодня в 16:03
Этой футболкой только полы мыть!
ДАША Д
ДАША Д
   176 / 1006
сегодня в 16:02
Дорого для такого безобразия.
sihafazatron
sihafazatron
   28 / 1006
сегодня в 16:02
2500 за это? нет уж спасибо)))
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