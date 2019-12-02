«Милан» выпустил специальную форму к 120-летию клуба

сегодня, 14:12

«Милан» презентовал форму, приуроченную к 120-летию клуба.

Форма выполнена в традиционном красно-черном цвете в вертикальную полоску. В золотом цвете сделан логотип клуба, титульный и технический спонсоры. Ниже эмблемы клуба находится число 120, символизирующее возраст «россонери». На оборот футболки нанесена надпись 1899-2019, а на задней части футболки нанесена цитата основателя клуба Герберта Киллина: «Мы будем командой дьяволов. Наши цвета будут красными, как огонь, и черными, как страх, который мы будем вызывать у наших противников».

«Милан» может дебютировать в этой форме в домашнем матче Серии А против «Сассуоло» (15 декабря).

Также недавно в Сети появились фотографии домашней формы «Ювентуса» на новый сезон.