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«Милан» выпустил специальную форму к 120-летию клуба

сегодня, 14:12

«Милан» презентовал форму, приуроченную к 120-летию клуба.

Форма выполнена в традиционном красно-черном цвете в вертикальную полоску. В золотом цвете сделан логотип клуба, титульный и технический спонсоры. Ниже эмблемы клуба находится число 120, символизирующее возраст «россонери». На оборот футболки нанесена надпись 1899-2019, а на задней части футболки нанесена цитата основателя клуба Герберта Киллина: «Мы будем командой дьяволов. Наши цвета будут красными, как огонь, и черными, как страх, который мы будем вызывать у наших противников».

«Милан» может дебютировать в этой форме в домашнем матче Серии А против «Сассуоло» (15 декабря).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Here’s to 120 years of @acmilan 🔑🔴⚫️

Публикация от PUMA Football (@pumafootball)

Также недавно в Сети появились фотографии домашней формы «Ювентуса» на новый сезон.

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alex074
alex074
   134 / 1017
сегодня в 15:12
Не плохо смотрится.
Antonchik
Antonchik
   163 / 1017
сегодня в 15:06
Полоски сузили и вся форма.
Wolverhampton
Wolverhampton
   378 / 1017
сегодня в 14:27
С широкими полосками мне больше нравится!
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