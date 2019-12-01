«Зенит» определился с формой на матч со «Спартаком»

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что петербургская команда сыграет в лазурной форме в матче 18-го тура РПЛ против «Спартака».
Пресс-служба «Зенита» сообщает, что петербургская команда сыграет в лазурной форме в матче 18-го тура РПЛ против «Спартака».
Ждемс!!!
Ждемс!!!
А то вложили миллион, а играете на 3 рубля...
А то вложили миллион, а играете на 3 рубля...
Мы ещё в начале года всем занесли!!!
В нашем деле логистика прежде всего!!! :)
Мы ещё в начале года всем занесли!!!
В нашем деле логистика прежде всего!!! :)
После матча Зенит - Краснодар (1:2) разочарованные болельщики сини-бело-голубых выбрасывали на бровку рядом со скамейкой запасных Зенита шарфы и другую клубную атрибутику. фото гуглите))))
После матча Зенит - Краснодар (1:2) разочарованные болельщики сини-бело-голубых выбрасывали на бровку рядом со скамейкой запасных Зенита шарфы и другую клубную атрибутику. фото гуглите))))
Спартак сегодня отхватит по привычке 5 мячей
Спартак сегодня отхватит по привычке 5 мячей
Убедительно просим Вас!
Во время игры и после игры красные шарфики на поле не бросать!
После игры будет организован прием Красно Белой ветоши на малой арене стадиона Петровский )))
Убедительно просим Вас!
Во время игры и после игры красные шарфики на поле не бросать!
После игры будет организован прием Красно Белой ветоши на малой арене стадиона Петровский )))
Именно в этой форме надо позорить спартачей!!! :))))
Именно в этой форме надо позорить спартачей!!! :))))