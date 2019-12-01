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«Зенит» определился с формой на матч со «Спартаком»

сегодня, 11:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:00 Не начался

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что петербургская команда сыграет в лазурной форме в матче 18-го тура РПЛ против «Спартака»

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   18 / 941
сегодня в 12:49
Встречают по одежке, а провожают по табло!!!
Ждемс!!!
морозз
морозз
   54 / 941
сегодня в 12:45
Нельзя отходить от своих исторических истоков, всегда Зенит играл в голубой форме и придуманное ими слово лазурная, выглядит каким то жалким оправданием!
Виссарионович
Виссарионович ответил Gunslinger
   44 / 941
сегодня в 12:45
Да, я знаю. Нужно же как-то оправдывать потраченные деньги.
А то вложили миллион, а играете на 3 рубля...
Gunslinger
Gunslinger ответил Виссарионович
   211 / 941
сегодня в 12:38
У вас 1 шанс не опозориться, занести в судейскую. Хотя думаю уже занесено.
А сам-то как думаешь???
Мы ещё в начале года всем занесли!!!
В нашем деле логистика прежде всего!!! :)
Antonchik
Antonchik
   464 / 941
сегодня в 12:18
Чемпион сегодня будет гонять пердивного кандидата
Свиносеанс
Свиносеанс
   467 / 941
сегодня в 12:14
Свинья опять будет бита.
Binger
Binger
   320 / 941
сегодня в 12:13
Вся страна сегодня за Зенит, против коррупционного зла.
Гавриленко
Гавриленко
   5 / 941
сегодня в 12:13
Это что за коробочка от изделия номер 22 на фото????)))))))
Гавриленко
Гавриленко ответил Крутой камерунец
   5 / 941
сегодня в 12:12
Потому что ГОЛУБЫЕ)))))))))))))
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   43 / 941
сегодня в 12:12
    ABir
    ABir
       234 / 941
    сегодня в 11:43
    Короче опять в любимом голубом
    Footbolista
    Footbolista ответил Nikola45
       8 / 941
    сегодня в 11:42
    Этот клуб хоть в курсе, про такого родственника?)...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       33 / 941
    сегодня в 11:38
    Не важно в каком сыграет игрушка Миллера, в голубом, или лазурном, или в черно-буро-малиновом. Важно, как сыграет сегодня судейский корпус. От Калининграда, до Владика, ждут ответа.
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец
       64 / 941
    сегодня в 11:37
    Болельщики Зенита выбрасывали шарфы на бровку поля после матча с Краснодаром
    После матча Зенит - Краснодар (1:2) разочарованные болельщики сини-бело-голубых выбрасывали на бровку рядом со скамейкой запасных Зенита шарфы и другую клубную атрибутику. фото гуглите))))
    kastites
    kastites
       322 / 941
    сегодня в 11:36
    Это форма победителей ,форма чемпиона
    Спартак сегодня отхватит по привычке 5 мячей
    Nikola45
    Nikola45
       12 / 941
    сегодня в 11:36
    Победы родному клубу!
    Nikola45
    Nikola45
       12 / 941
    сегодня в 11:34
    Уважаемые болельщики Спартака!
    Убедительно просим Вас!
    Во время игры и после игры красные шарфики на поле не бросать!
    После игры будет организован прием Красно Белой ветоши на малой арене стадиона Петровский )))
    Бутсы
    Бутсы ответил cska plus
       106 / 941
    сегодня в 11:32
    Без разницы в какой форме унижать хрющек.
    Поменяй уже аватар на бомжовскую стрелу, все уже давно поняли какой ты "конь".
    cska plus
    cska plus
       9 / 941
    сегодня в 11:30
    Без разницы в какой форме унижать хрющек.
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец
       64 / 941
    сегодня в 11:21
    почему бомжы стыдливо заменяют слово голубой на лазурный?))))
    Antonchik
    Antonchik
       464 / 941
    сегодня в 11:16
    Зениту победы!
    Литейный 4
    Литейный 4
       3 / 941
    сегодня в 11:16
    Чемпионская форма против Пердивной КБ формы. Гыгыгы
    Ладожский
    Ладожский
       501 / 941
    сегодня в 11:14
    Зениту удачи!
    Binger
    Binger
       320 / 941
    сегодня в 11:11
    Зенит в победной форме сегодня унизит кандидата в пердив.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       115 / 941
    сегодня в 11:10
      Androshin
      Androshin
         392 / 941
      сегодня в 11:09
      Зениту только победы над бестрофейным середняком!
      Виссарионович
      Виссарионович ответил Gunslinger
         44 / 941
      сегодня в 11:08
      У вас 1 шанс не опозориться, занести в судейскую. Хотя думаю уже занесено.
      Gunslinger
      Gunslinger ответил Виссарионович
         211 / 941
      сегодня в 11:06
      Зенит сыграет в позорной форме.
      Согласен на все 100!!!
      Именно в этой форме надо позорить спартачей!!! :))))
      Виссарионович
      Виссарионович
         44 / 941
      сегодня в 11:01
      Зенит сыграет в позорной форме.
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