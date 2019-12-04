Россия попала в первую корзину дивизиона В Лиги наций 2020/2021

сегодня, 20:11

УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Лиги наций 2020/21, которая пройдет 3-го марта следующего года.

В дивизионе А в первую корзину попали сборные Португалии, Нидерландов, Англии и Швейцарии. Во вторую - национальные команды Бельгии, Франции, Испании и Италии. В третью - сборные Украины, Боснии и Герцеговины, Швеции и Дании. А в четвертую - команды Германии, Польши, Хорватии и Исландии.

В дивизионе В в первую корзину попали сборные России, Австрии, Чехии и Уэльса. Во вторую - команды Финляндии, Норвегии, Сербии и Шотландии. В третью - сборные Турции, Словакии, Ирландии и Северной Ирландии. А в четвертой корзине будут команды Венгрии, Румынии, Болгарии и Израиля.

В дивизионе С в первую корзину попали сборные Греции, Черногории, Грузии и Албании. Во вторую - команды Северной Ирландии, Белоруссии, Косова и Кипра. Третью корзину представляют сборные Словении, Литвы, Люксембурга и Эстонии. В четвертой корзине будут команды Армении, Азербайджана, Казахстана и Молдавии.

В дивизионе D в первой корзине будут Фарерские острова, Латвия, Гибралтар и Лихтенштейн. Во второй - команды Андорры, Мальты и Сан-Марино.

Напомним, что первый розыгрыш этого турнира выиграла сборная Португалии.