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Россия попала в первую корзину дивизиона В Лиги наций 2020/2021

сегодня, 20:11

УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Лиги наций 2020/21, которая пройдет 3-го марта следующего года.

В дивизионе А в первую корзину попали сборные Португалии, Нидерландов, Англии и Швейцарии. Во вторую - национальные команды Бельгии, Франции, Испании и Италии. В третью - сборные Украины, Боснии и Герцеговины, Швеции и Дании. А в четвертую - команды Германии, Польши, Хорватии и Исландии.

В дивизионе В в первую корзину попали сборные России, Австрии, Чехии и Уэльса. Во вторую - команды Финляндии, Норвегии, Сербии и Шотландии. В третью - сборные Турции, Словакии, Ирландии и Северной Ирландии. А в четвертой корзине будут команды Венгрии, Румынии, Болгарии и Израиля.

В дивизионе С в первую корзину попали сборные Греции, Черногории, Грузии и Албании. Во вторую - команды Северной Ирландии, Белоруссии, Косова и Кипра. Третью корзину представляют сборные Словении, Литвы, Люксембурга и Эстонии. В четвертой корзине будут команды Армении, Азербайджана, Казахстана и Молдавии.

В дивизионе D в первой корзине будут Фарерские острова, Латвия, Гибралтар и Лихтенштейн. Во второй - команды Андорры, Мальты и Сан-Марино.

Напомним, что первый розыгрыш этого турнира выиграла сборная Португалии.

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Все комментарии
VV V
VV V ответил Олег Гутченко 2
   613 / 1011
сегодня в 21:58
Это Окраине делать нечего ,пролетит без единого гола как в прошлый раз
Чтобы попасть на этот бестолковый турнир, футбольным укр хлопчикам надо просить денег у МВФ, но МВФ больше не даёт, так как укр хлопчики всё профукают на сало.
ЮЗИК
ЮЗИК
   289 / 1011
сегодня в 21:52
Звучит сильно
VV V
VV V ответил FC Barcelona twitter
   613 / 1011
сегодня в 21:51
Рфии на чемпионате делать нечего!
Тебя, быдловатый, нищий и гыканый хлопчик, на Ордынку даже не пустят погулять.
RIR68
RIR68
   263 / 1011
сегодня в 21:33
непонятный и бестолковый турнир.
minai
minai ответил pomor 445
   349 / 1011
сегодня в 21:31
Нам бы в Д, эх погуляли бы.
Скоро будем.
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2 ответил FC Barcelona twitter
   452 / 1011
сегодня в 21:31
Рфии на чемпионате делать нечего!
Это Окраине делать нечего ,пролетит без единого гола как в прошлый раз
minai
minai
   349 / 1011
сегодня в 21:27
Дивизион "БЭ" это же пердив. Вот и ответ на все вопросы.
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter
   752 / 1011
сегодня в 21:26
Рфии на чемпионате делать нечего!
Медив
Медив ответил Александр Кузнецов 5
   149 / 1011
сегодня в 21:23
Не понял юмора. Хорваты заняли последнее место в дивизионе A и не вылетели в дивизион B. Почему?
Да потому что УЕФА м..ки. Опять увеличили количество тупых матчей сборных. Раньше было по три команды в группе, теперь по четыре
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   183 / 1011
сегодня в 21:20
фигня . Даже в подробности не вдаюсь
alex074
alex074
   108 / 1011
сегодня в 21:14
Абсолютно без разницы из какой корзины и в какой группе занимать второе место
VIPded
VIPded
   66 / 1011
сегодня в 21:06
Гордость прям нас переполняет...))
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
   768 / 1011
сегодня в 21:02
Не понял юмора. Хорваты заняли последнее место в дивизионе A и не вылетели в дивизион B. Почему?
EAGinLE
EAGinLE
   178 / 1011
сегодня в 20:46
Удачи сборной России.
tsarskoeselo1984
tsarskoeselo1984
   465 / 1011
сегодня в 20:44
С фернандесами и головинами можем и вылететь.
волгoдoн
волгoдoн
   253 / 1011
сегодня в 20:43
Во второй корзине группы D есть вакантное местечко.
Не хватило карликов для баланса)
Zenit_84
Zenit_84
   228 / 1011
сегодня в 20:41
Первая корзина второй лиги
bsww
bsww
   470 / 1011
сегодня в 20:40
Россия - Сербия - Турция - Израиль и мы максимум на втором месте и опять остаёмся в дивизионе B
ДСА
ДСА
   210 / 1011
сегодня в 20:34
Печально.
pomor 445
pomor 445
   94 / 1011
сегодня в 20:30
Нам бы в Д, эх погуляли бы.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   134 / 1011
сегодня в 20:25
Отстойный дивизион.
носатый физрук
носатый физрук
   604 / 1011
сегодня в 20:19
да какая разница эта лига мало кому интересна товарняки гоняют и бог с ним гоняйте далше просто россиякам как обчно на отбор дадут 6 андорр и одну бельгию и они будут кричать какая же у нас супер пупер команда
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 1011
сегодня в 20:19
Россия, Шотландия, Турция и Израиль...
Androshin
Androshin
   41 / 1011
сегодня в 20:13
Будет играть среди болгар и венгров.
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