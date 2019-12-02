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«Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» в третьем раунде Кубка Англии

вчера, 23:20

Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии:

«Лестер» — «Уиган» 
«Фулхэм» — «Астон Вилла» 
«Челси» — «Ноттингем Форест» 
«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» 
«Шеффилд Юнайтед» — «Файлд» 
«Саутгемптон» — «Хаддерсфилд» 
«Ливерпуль» — «Эвертон» 
«Борнмут» — «Лутон» 
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Шеффилд Уэнсдей» 
«Манчестер Сити» — «Порт Вейл» 
«Мидлсбро» — «Тоттенхэм» 
«Уотфорд» — «Транмер Роверс» 
«Престон» — «Норвич» 
«Кристал Пэлас» — «Дерби» 
«Арсенал» — «Лидс» 
«Джиллингем» — «Вест Хэм» 
«Бернли» — «Питерборо» 

Ранее стали известны пары соперников в 1/4 финала Кубка Английской Лиги.

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Все комментарии
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил sihafazatron
   165 / 1022
вчера в 23:35
Центральный матч будет) хотя Волки-мю тоже хорошая вывеска)
ириски теперь не соперники колбасе, в одни ворота! Центральный матч будет Вулвич-Лидс!!!
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   165 / 1022
вчера в 23:32
Боро нужно крушить!
sihafazatron
sihafazatron
   25 / 1022
вчера в 23:23
Центральный матч будет) хотя Волки-мю тоже хорошая вывеска)
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   147 / 1022
вчера в 23:22
Далеко ездить не нужно.
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