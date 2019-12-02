«Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» в третьем раунде Кубка Англии

Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии:
«Лестер» — «Уиган»
«Фулхэм» — «Астон Вилла»
«Челси» — «Ноттингем Форест»
«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» — «Файлд»
«Саутгемптон» — «Хаддерсфилд»
«Ливерпуль» — «Эвертон»
«Борнмут» — «Лутон»
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Шеффилд Уэнсдей»
«Манчестер Сити» — «Порт Вейл»
«Мидлсбро» — «Тоттенхэм»
«Уотфорд» — «Транмер Роверс»
«Престон» — «Норвич»
«Кристал Пэлас» — «Дерби»
«Арсенал» — «Лидс»
«Джиллингем» — «Вест Хэм»
«Бернли» — «Питерборо»
Ранее стали известны пары соперников в 1/4 финала Кубка Английской Лиги.