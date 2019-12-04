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Представлен окончательный состав групп Кубка Америки-2020

сегодня, 04:58

Сегодня в Картахене состоялась окончательная жеребьёвка Кубка Америки-2020. Стало известно, в какие группы попали приглашённые команды Австралии и Катара, а также расписание группового этапа.

Группа A (Южная Зона): Аргентина, Австралия, Боливия, Уругвай, Чили, Парагвай.

Группа B (Северная Зона): Колумбия, Бразилия, Катар, Венесуэла, Эквадор, Перу.

Из каждой группы в плей-офф выйдут по 4 сильнейшие команды. Все игры турнира пройдут в Аргентине и Колумбии. Матч открытия между сборными Аргентины и Чили состоится 12 июня в Буэнос-Айресе.

Ранее был представлен логотип Кубка Америки.

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