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Умяров: «Посоветую молодым игрокам читать книжки и учить английский язык»

17 декабря 2019, 21:07

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился воспоминаниями о дебюте за красно-белых и дал советы молодым игрокам.

В первом матче за «Спартак» хотелось что-то сделать, было огромное желание. Не могу сказать, что хорошо вошел и как-то помог команде, сыграли вничью с «Зенитом» – не забили и не пропустили после моего выхода. Сейчас играю более уверенно и продуктивно. У нас молодая команда, я уверен, что мы будем прогрессировать.

Что пожелаю молодым футболистам? Нельзя ничего исключать из своей жизни. Если хочется поиграть в приставку – можно это сделать, но не сидеть же до утра. Посоветую читать книжки и учить английский язык, потому что для футболиста это очень важно. Вот некоторым ребятам в «Чертаново» мы подали пример, и они ему следуют. Слушать советы тренеров и понимать, что они хотят сделать вас лучше. Пожелаю обходиться без травм и болячек. Набраться терпения и упорно работать, потому что без этих вещей в футболе делать нечего.

Также ранее Наиль рассказал, кого считает лучшим футболистом в мире. 

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valdsx
valdsx
17 декабря 2019 в 22:28
Если не умеешь играть футбол, да! Станешь менеджером в иностранной компании. Вы давайте игру, молодой человек , а по м советы.!
Leha-ha50
Leha-ha50
17 декабря 2019 в 22:04
Правильно мыслит парень.
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