Умяров: «Посоветую молодым игрокам читать книжки и учить английский язык»

Полузащитник «Спартака» поделился воспоминаниями о дебюте за красно-белых и дал советы молодым игрокам.

В первом матче за «Спартак» хотелось что-то сделать, было огромное желание. Не могу сказать, что хорошо вошел и как-то помог команде, сыграли вничью с «Зенитом» – не забили и не пропустили после моего выхода. Сейчас играю более уверенно и продуктивно. У нас молодая команда, я уверен, что мы будем прогрессировать.

Что пожелаю молодым футболистам? Нельзя ничего исключать из своей жизни. Если хочется поиграть в приставку – можно это сделать, но не сидеть же до утра. Посоветую читать книжки и учить английский язык, потому что для футболиста это очень важно. Вот некоторым ребятам в «Чертаново» мы подали пример, и они ему следуют. Слушать советы тренеров и понимать, что они хотят сделать вас лучше. Пожелаю обходиться без травм и болячек. Набраться терпения и упорно работать, потому что без этих вещей в футболе делать нечего.