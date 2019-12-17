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Экс-президент «Рубина»: «Назначение Шаронова было ошибкой»

17 декабря 2019, 20:47

Бывший президент «Рубина», экс-мэр Казани Камиль Исхаков прокомментировал отставку Романа Шаронова с поста главного тренера казанской команды.

Я изначально был против назначения Шаронова тренером в основную команду. Я ведь знаю Романа давным-давно, с первых дней в «Рубине» с 1999 года. Как игрока я его очень ценю, он «Рубину» многое дал, но и клуб тоже сделал из него игрока. И как человек, и как друг и товарищ, он несомненно тоже хороший. Но даже то, что он не обучался на тренерских курсах и не имеет лицензии Pro, дающей юридическое право называться главным тренером клуба Премьер-лиги — это ведь тоже показатель.

Считаю, что его назначение все же было ошибкой — Роман не был готов к работе в большом футболе. Было понятно, что на высоком уровне он клуб не сохранит, не говоря уже о том, чтобы достичь больших результатов.

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Все комментарии
112910415
112910415
18 декабря 2019 в 09:18
это как в казино
когда ставка ошибочная, это всем понятно ...
но понятно-то не сразу !
Antonchik
Antonchik
18 декабря 2019 в 09:09
Рубин давно лишний в РПЛ, пердив его место.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
18 декабря 2019 в 02:49
Довыбирались ёпт. Говорил, сделают из Шаронова стрелочника, бросая его на амбразуры, так оно и вышло. Сейчас космонавта-временщика подтянули обещаниями... На что надеются? На связи с Абрамовичем?). На длинный язык Слуцкого, которого любят журналисты и, что клуб не останется без поддержки в медийном сообществе?). Чтобы ставить у руля команды нужны основания. Годы проведенные у Гинера не серьезно. Пришел в готовый коллектив, по ходу критиковался болельщиком за трусливый футбол. В сборной также не нашел себя. На Евро, все помнят, что было. Три дня напа в основе сборной...это же надо было так высоко взлететь, чтобы почувствовать себя Кутузовым, или Наполеоном. А, когда летели, менять игроков атаки на п/з и защитников). Приключения в Халле, в Витессе..после, которого на булках тренера остался огромный след сапога). Рубин сейчас не в том состоянии, чтобы экспериментировать и, тем более пускаться в приключения с новым рулевым.
ildar_3871
ildar_3871
17 декабря 2019 в 23:19
Изначально Роман был временщиком , а тут 2 победы , подумали , а может получится , не получилось и ладно . Нужен состоявшийся тренер , Карпин например !)
mars6791
mars6791 ответ cska1948 (раскрыть)
17 декабря 2019 в 22:12
Да и вспомните тот момент назначения, клуб распродовал все что имеет ценность, и брал все что в подарок, нашли только Шаронова, что из более менее.
mars6791
mars6791
17 декабря 2019 в 22:09
Мне работа тренера Шаронова понравилась. Он проповедует хороший атакующий футбол. Но видимо , правда, как тренер в РПЛ он еще сыроват, ему еще надо учиться. Надеюсь останется в тренерском штабе.
SHMEL
SHMEL
17 декабря 2019 в 21:53
Рубин это вообще одна большая ошибка.
cska1948
cska1948
17 декабря 2019 в 21:08
Видимо, в назначении определяющим было то, что Роман хороший парень, свой в доску!
drug01
drug01
17 декабря 2019 в 21:02
Надо было думать раньше
Сп62
Сп62
17 декабря 2019 в 20:58
Такие ошибки руководство команды допускать не имеет права. Виноват оказался Роман.
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