Экс-президент «Рубина»: «Назначение Шаронова было ошибкой»

Бывший президент «Рубина», экс-мэр Казани Камиль Исхаков прокомментировал отставку с поста главного тренера казанской команды.

Я изначально был против назначения Шаронова тренером в основную команду. Я ведь знаю Романа давным-давно, с первых дней в «Рубине» с 1999 года. Как игрока я его очень ценю, он «Рубину» многое дал, но и клуб тоже сделал из него игрока. И как человек, и как друг и товарищ, он несомненно тоже хороший. Но даже то, что он не обучался на тренерских курсах и не имеет лицензии Pro, дающей юридическое право называться главным тренером клуба Премьер-лиги — это ведь тоже показатель.

Считаю, что его назначение все же было ошибкой — Роман не был готов к работе в большом футболе. Было понятно, что на высоком уровне он клуб не сохранит, не говоря уже о том, чтобы достичь больших результатов.