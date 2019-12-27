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«Тоттенхэм» готов отпустить Эриксена в «Реал» в обмен на Бэйла

27 декабря 2019, 18:18

«Тоттенхэм» хочет обменяться с «Реалом» игроками. «Шпоры» готовы отпустить в мадридский клуб полузащитника Кристиана Эриксена в обмен на хавбека «сливочных» Гарета Бэйла. Кроме того, лондонцы готовы доплатить за трансфер валлийца 25,7 млн фунтов стерлингов. 

Ранее сообщалось, что Бэйл не намерен возвращаться в «Тоттенхэм».

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich ответ cevin cigan (комментарий удален) (раскрыть)
30 декабря 2019 в 22:06
Сравнил Реал с его деньгами и бедный Аякс. Последний кубок ЛЧ был спорный. Свистели в пользу Реала , проталкивали его. Да даже тотенхэм в таком состоянии дернет реал сейчас.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ cevin cigan (комментарий удален) (раскрыть)
28 декабря 2019 в 19:01
лучше в Тотэнхеме играть, чем в нынешнем Реале. Эриксен на уровень выше игроков Реала. Что в прошлом году особенно в матче с Аяксом и видели.
Рома Олейник
Рома Олейник
28 декабря 2019 в 01:02
Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Газетная утка, не иначе.
Incredulous
Incredulous
27 декабря 2019 в 22:43, ред.
Идеальный вариант, трёх зайцев сразу:
1. Избавится от зажравшегося Бэйла, который полностью положил болт на игру.
2. Усильться отличным атакующим полузащитником.
3. Разгрузить зарплатную ведомость.
За доплату уже молчу, даже в случае равноценного обмена Реал будет в выигрыше.
Van Vanovich
Van Vanovich
27 декабря 2019 в 22:22
погубит карьеру эриксен
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответ Kresi frok (комментарий удален) (раскрыть)
27 декабря 2019 в 21:13
родной дом у него Саутгемптон, а свои амбиции и зарплатные аппетиты пусть реализовывает в рояле, спасибо за всё, справимся и без Гарета
Ruslan3132
Ruslan3132
27 декабря 2019 в 20:13
мм...с такой доплатой можно )) главное избавиться от гольфиста
GGGringOOO
GGGringOOO
27 декабря 2019 в 19:48
Так Реал должен доплачивать
Roman73
Roman73
27 декабря 2019 в 19:35, ред.
И вы бы отдали Лексус за Гранту ?
И Эриксена за Бейла ?
С какой доплатой ?
ДАША Д
ДАША Д
27 декабря 2019 в 19:09
Бэйл уже дохлая лошадь.
TOR громовержец
TOR громовержец
27 декабря 2019 в 18:26
Это было бы чудесно.
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