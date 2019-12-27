«Тоттенхэм» готов отпустить Эриксена в «Реал» в обмен на Бэйла

«Тоттенхэм» хочет обменяться с «Реалом» игроками. «Шпоры» готовы отпустить в мадридский клуб полузащитника Кристиана Эриксена в обмен на хавбека «сливочных» Гарета Бэйла. Кроме того, лондонцы готовы доплатить за трансфер валлийца 25,7 млн фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что Бэйл не намерен возвращаться в «Тоттенхэм».
1. Избавится от зажравшегося Бэйла, который полностью положил болт на игру.
2. Усильться отличным атакующим полузащитником.
3. Разгрузить зарплатную ведомость.
За доплату уже молчу, даже в случае равноценного обмена Реал будет в выигрыше.
1. Избавится от зажравшегося Бэйла, который полностью положил болт на игру.
2. Усильться отличным атакующим полузащитником.
3. Разгрузить зарплатную ведомость.
За доплату уже молчу, даже в случае равноценного обмена Реал будет в выигрыше.
И Эриксена за Бейла ?
С какой доплатой ?
И Эриксена за Бейла ?
С какой доплатой ?