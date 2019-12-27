«Тоттенхэм» готов отпустить Эриксена в «Реал» в обмен на Бэйла

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27 декабря 2019, 18:18

«Тоттенхэм» хочет обменяться с «Реалом» игроками. «Шпоры» готовы отпустить в мадридский клуб полузащитника в обмен на хавбека «сливочных» . Кроме того, лондонцы готовы доплатить за трансфер валлийца 25,7 млн фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что Бэйл не намерен возвращаться в «Тоттенхэм».