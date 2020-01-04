Фонсека: «Всегда сложно играть против „Торино“»

Главный тренер «Ромы» поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Серии А против «Торино».

Команда хорошо поработала на этой неделе, мотивирована и готова вернуться на место, где мы остановились в 2019 году.

Всегда сложно играть против «Торино», так как в последних трех выездных матчах они выиграли два матча и сыграли вничью в другом. Мы ожидаем, что они будут сильными и агрессивными.

Команда Вальтера Маццарри любит ломать игру соперника и контратаковать, поэтому для нас будет важно сразу же отбивать мяч.