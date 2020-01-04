Моуриньо: «На каком месте закончил первый сезон с Клоппом? На восьмом»

Главный тренер «Тоттенхэма» объяснил, почему ему нужно время для построения команды:

«Ливерпуль» является лучшей командой мира сейчас. Я с помощью Google убедился, что Клопп возглавил мерсисайдский клуб в 2015 году. Сейчас же 2020-й. Между ними состоялось восемь трансферных окон. Клопп успел навязать свою философию футбола, внедрить свою методику тренировок. Они работали шаг за шагом и добились впечатляющих результатов. Какое место они заняли в первом сезоне при Юргене Клоппе? Восьмое! Четыре года спустя они стали лучшими в мире.