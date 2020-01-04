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Моуриньо: «На каком месте закончил первый сезон с Клоппом? На восьмом»

сегодня, 21:24

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо объяснил, почему ему нужно время для построения команды:

«Ливерпуль» является лучшей командой мира сейчас. Я с помощью Google убедился, что Клопп возглавил мерсисайдский клуб в 2015 году. Сейчас же 2020-й. Между ними состоялось восемь трансферных окон. Клопп успел навязать свою философию футбола, внедрить свою методику тренировок. Они работали шаг за шагом и добились впечатляющих результатов. Какое место они заняли в первом сезоне при Юргене Клоппе? Восьмое! Четыре года спустя они стали лучшими в мире.

Ранее Моуриньо установил рекорд игр без поражений в Boxing Day. 

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вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 22:55
Я согласен с объяснением Моуриньо
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил DXTK
сегодня в 22:40
Моуриньо все грамотно объяснил, что Клоппу понадобилось 4 года, чтобы выиграть первый трофей с Ливером, и 5 лет если выиграет АПЛ. еще не забываем что Клоппу достался Ливерпуль Роджерса который был вице-чемпион Англии 2014 года. с которым немец занял 8 место!!!! + проиграл два финала кубок Лиги и ЛЕ. Для сравнения Моуриньо тоже достался вице-чемпион Англии Челси в 2004 году - в 2005 выиграл АПЛ набрав тогда рекордные 95 очков. + выиграл кубок Лиги. PS щас фанаты Ливера раскажут что клопп расрыл Салаха, Мане, Аллисона, Ван Дека, и Фирмино, До перехода в Ливерпуля они были ноунеймами , как скажем Варди, Канте и Марез в Лестере. Щас еще скажут Моуриньо всегда много тратил, а Клопп никогда много не тратил ....... на момент перехода Ван Дейка и Алисссона самый дорого трансфер в истории АПЛ для вратаря и защитника. не не не это же копейки..... ))))))))
Ну во первых это уже не была та, команда, которая чуть не стала чемпионом не передергивай факты, после ухода Суареса, Роджерс напокупал в основном не нужных игроков, и эта команда шла в середине таблицы, поэтому Клопп и занял только 8 место в том сезоне. Во вторых сравнивать с Челси 2004 просто не корректно, посмотри на состав Ливерпуля в первом сезоне Клоппа, из этих игроков в сегодняшний Ливерпуль не один не попал бы в состав сегодняшнего Ливерпуля, и Челси 2004, даже смешно. Клопп раскрыл многих игроков еще в Дортмунде, и до прихода в Дортмунд они точно были ноунеймами, да и в Ливерпуле тоже, если что Арнольд еще 4 года назад играл в U 23, а сейчас является одним из лучших райт бак в мире.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 22:29
Моуру тоже достался после Почета клуб который играл в финале ЛЧ
Strikers188
Strikers188
сегодня в 22:08
Моуриньо ниже будет
DXTK
DXTK
сегодня в 22:06
Моуриньо все грамотно объяснил, что Клоппу понадобилось 4 года, чтобы выиграть первый трофей с Ливером, и 5 лет если выиграет АПЛ.

еще не забываем что Клоппу достался Ливерпуль Роджерса который был вице-чемпион Англии 2014 года. с которым немец занял 8 место!!!! + проиграл два финала кубок Лиги и ЛЕ.

Для сравнения Моуриньо тоже достался вице-чемпион Англии Челси в 2004 году - в 2005 выиграл АПЛ набрав тогда рекордные 95 очков. + выиграл кубок Лиги.

PS щас фанаты Ливера раскажут что клопп расрыл Салаха, Мане, Аллисона, Ван Дека, и Фирмино, До перехода в Ливерпуля они были ноунеймами , как скажем Варди, Канте и Марез в Лестере.

Щас еще скажут Моуриньо всегда много тратил, а Клопп никогда много не тратил ....... на момент перехода Ван Дейка и Алисссона самый дорого трансфер в истории АПЛ для вратаря и защитника. не не не это же копейки..... ))))))))
drug01
drug01
сегодня в 22:03
Ему дали 4 года.....зачем спешить!
ДСА
ДСА
сегодня в 22:01
Моуриньо долго может отмазки придумывать.
Сантус
Сантус
сегодня в 21:43
Моур плавно подводит Леви к мысли-ты раскрутишься на бабки жадный жыдяра...)
BBK33
BBK33
сегодня в 21:34
Моур гуглит))) Готовит отмазы
dimagas2
dimagas2
сегодня в 21:30
А во втором?На 4-м)))через год отмазка не проканает)))
Parma1972
Parma1972
сегодня в 21:30
За 5 лет Моур угробит Тоттенхэм,аналогии не уместны
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:28
У Жозе походу башню рвёт
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