Моуриньо: «На каком месте закончил первый сезон с Клоппом? На восьмом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо объяснил, почему ему нужно время для построения команды:
«Ливерпуль» является лучшей командой мира сейчас. Я с помощью Google убедился, что Клопп возглавил мерсисайдский клуб в 2015 году. Сейчас же 2020-й. Между ними состоялось восемь трансферных окон. Клопп успел навязать свою философию футбола, внедрить свою методику тренировок. Они работали шаг за шагом и добились впечатляющих результатов. Какое место они заняли в первом сезоне при Юргене Клоппе? Восьмое! Четыре года спустя они стали лучшими в мире.
Ранее Моуриньо установил рекорд игр без поражений в Boxing Day.
еще не забываем что Клоппу достался Ливерпуль Роджерса который был вице-чемпион Англии 2014 года. с которым немец занял 8 место!!!! + проиграл два финала кубок Лиги и ЛЕ.
Для сравнения Моуриньо тоже достался вице-чемпион Англии Челси в 2004 году - в 2005 выиграл АПЛ набрав тогда рекордные 95 очков. + выиграл кубок Лиги.
PS щас фанаты Ливера раскажут что клопп расрыл Салаха, Мане, Аллисона, Ван Дека, и Фирмино, До перехода в Ливерпуля они были ноунеймами , как скажем Варди, Канте и Марез в Лестере.
Щас еще скажут Моуриньо всегда много тратил, а Клопп никогда много не тратил ....... на момент перехода Ван Дейка и Алисссона самый дорого трансфер в истории АПЛ для вратаря и защитника. не не не это же копейки..... ))))))))
еще не забываем что Клоппу достался Ливерпуль Роджерса который был вице-чемпион Англии 2014 года. с которым немец занял 8 место!!!! + проиграл два финала кубок Лиги и ЛЕ.
Для сравнения Моуриньо тоже достался вице-чемпион Англии Челси в 2004 году - в 2005 выиграл АПЛ набрав тогда рекордные 95 очков. + выиграл кубок Лиги.
PS щас фанаты Ливера раскажут что клопп расрыл Салаха, Мане, Аллисона, Ван Дека, и Фирмино, До перехода в Ливерпуля они были ноунеймами , как скажем Варди, Канте и Марез в Лестере.
Щас еще скажут Моуриньо всегда много тратил, а Клопп никогда много не тратил ....... на момент перехода Ван Дейка и Алисссона самый дорого трансфер в истории АПЛ для вратаря и защитника. не не не это же копейки..... ))))))))