«Аль-Ахли» подпишет бывшего хавбека «Челси» Марко Марина

Саудовский «Аль-Ахли» подпишет полузащитника «Црвены Звезды» .

Клуб из Джидды достиг соглашения о трансфере, который будет оформлен официально после прохождения немецким футболистом медосмотра.

30-летний Марин выступал за «Црвену Звезду» с сентября 2018 года.

Marko Marin is in the house! 🇩🇪



Al-Ahli board led by President Ahmad Al-Sayegh reached an agreement with the German attacking midfielder



Marin will complete his transfer from Red Star Belgrade and sign his contract with Al-Ahli after passing his medical#AHLIFC pic.twitter.com/DnR7rYAcHc