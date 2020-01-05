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«Олимпиакос» оказался сильнее «Панатинаикоса» в афинском дерби

сегодня, 22:26
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«Олимпиакос» с минимальным счетом обыграл «Панатинаикос» в афинском дерби. «Красно-белые» (41 очко) поднимаются на первое место в таблице, «зеленые» (22 балла) - седьмые.

Пирей, стадион Георгиос Караискакис

«Олимпиакос» - «Панатинаикос» 1:0 (0:0)
Голы: Эль-Араби 74

«Олимпиакос»: Жозе Са, Эльабделлауи, Семеду, Цимикас, Камара, Бухалакис, Кастело Поденсе (Христодулопулос 60), Вальбуэна (Кутрис 90+5), Масурас (Бензья 46), Эль-Араби
Главный тренер: Мартинш Педру.

«Панатинаикос»: Диудис, Инсуа, Пунгурас, Шенкевельд, Йоханссон, Курбелис, Донис (Кампетсис 83), Бузукис, Захид (Бех 71), Хацийоаннис (Переа 78), Македа
Главный тренер: Донис Гиоргос.

Предупреждения: Хацийоаннис 18, Инсуа 40, Эльабделлауи 45+1, Пунгурас 64, Христодулопулос 78, Курбелис 90+5

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакос» встретится с лондонским «Арсеналом».

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волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 22:33
вот и отлично
ждем непроигрыша сельты и "покупаем жене сапоги")
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