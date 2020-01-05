«Ливерпуль» выбил «Эвертон» из Кубка Англии

В матче 3-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» победил «Эвертон» благодаря голу Кертиса Джонса на 71-й минуте.
Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд
«Ливерпуль» - «Эвертон» 1:0 (0:0)
Голы: Джонс 71
«Ливерпуль»: Адриан, Уильямс, Филлипс, Гомес, Милнер (Ляручи 9), Лаллана, Чиривелла, Джонс, Эллиот (Брюстер 79), Минамино (Окслейд-Чемберлен 70), Ориги
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен (Кин 63), Йерри Мина, Холгейт, Сидибе, Шнейдерлин, Сигурдссон (Делф 63), Динь, Уолкотт (Бернард 79), Ришарлисон, Калверт-Льюин
Главный тренер: Анчелотти Карло.
Предупреждения: Динь 57
Ранее «Челси» выбил из Кубка «Ноттингем Форест».
Ну а ЛЧ оставьте Реалу
Ну а ЛЧ оставьте Реалу
Но играли лучше Эвертона.
Закономерная победа.
Но играли лучше Эвертона.
Закономерная победа.
Анчи кончился в Милане,чисто кубковый тренер который теперь и в кубках не тащит.
Анчи кончился в Милане,чисто кубковый тренер который теперь и в кубках не тащит.
Через 90 минут
Ливерпуль проходит Эвертон.
Через 90 минут
Ливерпуль проходит Эвертон.