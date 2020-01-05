ГлавнаяНовости

«Ливерпуль» выбил «Эвертон» из Кубка Англии

сегодня, 20:53
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

В матче 3-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» победил «Эвертон» благодаря голу Кертиса Джонса на 71-й минуте.

Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд

«Ливерпуль» - «Эвертон» 1:0 (0:0)
Голы: Джонс 71

«Ливерпуль»: Адриан, Уильямс, Филлипс, Гомес, Милнер (Ляручи 9), Лаллана, Чиривелла, Джонс, Эллиот (Брюстер 79), Минамино (Окслейд-Чемберлен 70), Ориги
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен (Кин 63), Йерри Мина, Холгейт, Сидибе, Шнейдерлин, Сигурдссон (Делф 63), Динь, Уолкотт (Бернард 79), Ришарлисон, Калверт-Льюин
Главный тренер: Анчелотти Карло.

Предупреждения: Динь 57

Ранее «Челси» выбил из Кубка «Ноттингем Форест».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Челси» уверенно прошёл «Ноттингем Форест» в Кубке Англии
Сегодня, 18:58 Комментарии6
«Тоттенхэм» и «Мидлсбро» не выявили победителя в матче Кубка Англии
Сегодня, 18:54 Комментарии18
«Вильярреал» добился волевой победы над «Реалом Сосьедад»
Сегодня, 17:54 Комментарии3
«Лацио» вырвал победу над «Брешией» в компенсированное время
Сегодня, 16:26 Комментарии38
«Гранада» переиграла «Мальорку» с минимальным счетом
Сегодня, 15:55 ВидеоКомментарии2
«Барселона» потеряла очки в матче с аутсайдером Примеры
Сегодня, 00:55 Комментарии159
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 21:37
С победой.
beefs
beefs
сегодня в 21:37
Ливерпуль жжет...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 21:36
Хорошо.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 21:35
Желаю Ливерпулю выиграть АПЛ и кубок Англии
Ну а ЛЧ оставьте Реалу
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 21:30
Милнер после сейва понял, что Адриану 4рен забьешь и дал поиграть вместо себя малышу Ляручи)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:28
Как на все сил хватает?
DVOK68
DVOK68
сегодня в 21:25
Сенсация.
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 21:22
Мне очень понравилась игра Ливерпуля. По сути не было ни одного игрока основы.
Но играли лучше Эвертона.
Закономерная победа.
Алиса Чудесная
Алиса Чудесная ответил dzvinka
сегодня в 21:21
Клопп такой... как же мне слить этот кубок... поставлю ка я U18 пацанят, ну и Лалану для контрольного, чтоб наверняка. Через 90 минут Ливерпуль проходит Эвертон.
а я думала мне показалось, что Клопп в конце игры погрустнел как-то :)
dimagas2
dimagas2
сегодня в 21:20
Молодцы резервом нагнули хваленый Эвертон.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Steven Gerrard 008
сегодня в 21:12
Не верю что железяка сломался
Ptaha91
Ptaha91
сегодня в 21:10
Пока Пеп выставляет половину основы на команду из 4 лиги, Клопп молодняком убивает основу Эвертона
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 21:10
С победой, красных. Все сыграли отлично, особенно Адриан, Неко Уильямс и Кертис Джонс. Минамино с дебютом, а Терминатору здоровья.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:10
Этого все и ждали.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 21:08
Главное прошли.
cska plus
cska plus
сегодня в 21:05
Ещё одно везение.
dok66
dok66
сегодня в 21:05
В этом сезоне у Ливера два равноценных состава . Молодцы !
Rizo1
Rizo1
сегодня в 21:03
Вроде второй состав.. А ирисок раскатали не нашутку...
Carradona
Carradona ответил da da da
сегодня в 21:03
Датсун купил уже?
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 21:01
минамина пустышка ахахах тупо бабки на ветер
sergsudak
sergsudak
сегодня в 21:01
100% скомина и оливер зарешали...
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 21:01
Победа на классе, если в первом дали хоть что-то создать Эвертониан, но Адриан спас, то во втором у них по сути шансов не было. Джонс классно положил, итого 21 победа подряд в дерби, а на Энфилд Эвертон уже 20 лет выиграть не может.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил dzvinka
сегодня в 20:59
Надо Клоппу 12 летних ребят поставить на следуюший матч раз хочет слить турнир
da da da
da da da
сегодня в 20:59
ждем АВ-Ливерпуль и повторение пройденного.
Анчи кончился в Милане,чисто кубковый тренер который теперь и в кубках не тащит.
W.N.W.A.
W.N.W.A.
сегодня в 20:58
А молодежь у нас мощная. Неко Уильямс если так продолжит играть отправит Трента куда-нить в центр и сам будет бороздить бровку. А Джонса я давно заприметил- шикарная работа с мячом и понимание игры.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Dudikoff
сегодня в 20:57
Вот вот Дубль выносит основу Эвертона
dzvinka
dzvinka
сегодня в 20:57
Клопп такой... как же мне слить этот кубок... поставлю ка я U18 пацанят, ну и Лалану для контрольного, чтоб наверняка.
Через 90 минут
Ливерпуль проходит Эвертон.
Dudikoff
Dudikoff
сегодня в 20:56
Как не вспомнить Шенкли: В Ливерпуле две команды - Ливерпуль и дубль Ливерпуля)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 20:56
Ну Джонс похоронил ювентийцев
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 20:55
Джонс пушка страшная,раньше Джеррард забивал такие мячи из любой точки ,красивый гол
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100