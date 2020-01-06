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Сульшер: «Между играми не всегда можно тренироваться»

сегодня, 13:38
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о первом полуфинальном матче Кубка Лиги с «Манчестер Сити»:

Всегда хочется выигрывать трофеи. Сейчас мы близки к этому. Нас ждут два отличных дерби в полуфинале.

Это двухматчевое противостояние, но вторая встреча состоится лишь через три недели, поэтому необходимо сконцентрироваться на первом матче.

Вы удивитесь, но временами нельзя тренироваться между играми. Это всего лишь физиологическая и психологическая подготовка с тренерским штабом и физиотерапевтами. Надеюсь, что футболисты помнят, что делали в прошлый раз в игре с «Манчестер Сити». Однако сейчас они должны играть еще лучше.

Ранее предстоящую игру прокомментировал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 14:11
Это в Норвегии и России между играми не тренируются, а в 5-ти ведущих лигах тренировки проводят постоянно, там ведь настоящие профессионалы.
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