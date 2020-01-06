Сульшер: «Между играми не всегда можно тренироваться»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о первом полуфинальном матче Кубка Лиги с «Манчестер Сити»:

Всегда хочется выигрывать трофеи. Сейчас мы близки к этому. Нас ждут два отличных дерби в полуфинале.

Это двухматчевое противостояние, но вторая встреча состоится лишь через три недели, поэтому необходимо сконцентрироваться на первом матче.

Вы удивитесь, но временами нельзя тренироваться между играми. Это всего лишь физиологическая и психологическая подготовка с тренерским штабом и физиотерапевтами. Надеюсь, что футболисты помнят, что делали в прошлый раз в игре с «Манчестер Сити». Однако сейчас они должны играть еще лучше.