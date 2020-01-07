Акинфеев рассказал, что делал бы, если бы его семья болела за «Спартак»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев принял участие в развлекательном интерактиве от пресс-службы ЦСКА. Футболисты московского клуба ответили на вопросы детей, один из которых спросил вратаря, что бы он делал, если бы его семья болела за «Спартак». Капитан «армейцев» ответил на вопрос:
Ничего не делал бы. Сопереживал бы.
Отметим, что Акинфеев недавно был включен в сборную десятилетия РПЛ по версии болельщиков.
И по правилам пишется "Если бы я была вашей женой я бы повесилась"...
Так же и касаемо вашего ника.....существительные употребляются во "множественном числе" и "единственном числе"....нельзя употреблять для обозначении своего имени множественное число...ибо оно принадлежит лишь одному человеку...а не многим....
И по правилам пишется "Если бы я была вашей женой я бы повесилась"...
Так же и касаемо вашего ника.....существительные употребляются во "множественном числе" и "единственном числе"....нельзя употреблять для обозначении своего имени множественное число...ибо оно принадлежит лишь одному человеку...а не многим....
Дырофеев43 верим
Дырофеев43 верим