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Акинфеев рассказал, что делал бы, если бы его семья болела за «Спартак»

сегодня, 08:54

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев принял участие в развлекательном интерактиве от пресс-службы ЦСКА. Футболисты московского клуба ответили на вопросы детей, один из которых спросил вратаря, что бы он делал, если бы его семья болела за «Спартак». Капитан «армейцев» ответил на вопрос:

Ничего не делал бы. Сопереживал бы.

 

Отметим, что Акинфеев недавно был включен в сборную десятилетия РПЛ по версии болельщиков.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ГНИДЫ
сегодня в 10:04
Если бы я был вашей женой я бы повесился! хахаха Дырофеев43 верим
В русском языке слово "жена" женского рода...
И по правилам пишется "Если бы я была вашей женой я бы повесилась"...
Так же и касаемо вашего ника.....существительные употребляются во "множественном числе" и "единственном числе"....нельзя употреблять для обозначении своего имени множественное число...ибо оно принадлежит лишь одному человеку...а не многим....
cska plus
cska plus
сегодня в 09:44
Классная развлекаловка.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ГНИДЫ
сегодня в 09:43
Если бы я был вашей женой я бы повесился! хахаха Дырофеев43 верим
    drug01
    drug01
    сегодня в 09:38
    Разминка КВН....
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 09:37
    Лучше повеситься от позора.
    ГНИДЫ
    ГНИДЫ
    сегодня в 09:15
    Если бы я был вашей женой я бы повесился! хахаха
    Дырофеев43 верим
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 09:08
    Правильно, спартачам только и сопереживать.
    Hexenwind
    Hexenwind
    сегодня в 09:00
    Интеллект конечно отсутствует у него напрочь.
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