Акинфеев рассказал, что делал бы, если бы его семья болела за «Спартак»

сегодня, 08:54

Голкипер ЦСКА принял участие в развлекательном интерактиве от пресс-службы ЦСКА . Футболисты московского клуба ответили на вопросы детей, один из которых спросил вратаря, что бы он делал, если бы его семья болела за «Спартак». Капитан «армейцев» ответил на вопрос:

Ничего не делал бы. Сопереживал бы.