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Клопп: «Ливерпулю» нужно быть непредсказуемым в игре с «Тоттенхэмом»"

сегодня, 15:37
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульЗавтра в 20:30 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением перед встречей 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом»:

«Тоттенхэм» - очень организованный соперник, который делает упор на оборону. Однако они не полагаются только на защиту, их игроки очень техничны. Полузащитники «Тоттенхэма» могут создавать много моментов.

Для них это домашняя встреча, в которой они попытаются добиться результата. Мы не можем быть уверены в том, как они будут играть против нас. Однако можно вспомнить матчи против «Манчестер Юнайтед», когда там работал Моуриньо.

Мы должны быть непредсказуемыми в этом матче. Нам необходимо делать те вещи, к которым «Тоттенхэм» не будет готов.

Милнер и Кейта травмированы, у обоих мышечные повреждения. Ожидаемо, что Ловрен и Фабиньо на следующей неделе вернутся к тренировкам.

Кто отправляет журналистов задавать вопросы про беспроигрышную серию? Никогда не думал об этом. Если бы думали об этом, то не выиграли бы столько матчей. Вот и все

Напомним, что Клопп признан лучшим тренером АПЛ по итогам декабря.

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 15:44
хороший матч предстоит, красным надо играть в свой футбол, только на победу
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